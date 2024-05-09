Мюллер делит с Хави 5-е место по матчам в ЛЧ. У них по 151 игре – рекорд за один клуб

Теги Бавария Карим Бензема Криштиану Роналду бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси Икер Касильяс Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер провел 151-й матч за «Баварию» в Лиге чемпионов.

«Реал» обыграл мюнхенский клуб (2:1) во втором матче полуфинал Лиги чемпионов и вышел в финал. 

На 84-й минуте матча полузащитник гостей Томас Мюллер заменил Джамала Мусиалу. Таким образом, эта игра стала для Мюллера 151-й в главном еврокубковом турнире в составе «Баварии».

Это пятый показатель за всю историю, больше только у Криштиану Роналду (183), Икера Касильяса (177), Лионеля Месси (163) и Карима Бензема (152).

Больше матчей в Лиге чемпионов за один клуб нет ни у кого в истории. Хави также провел 151 матч в главном еврокубке за «Барселону». 

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4 комментария
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Ответ Геннадий Тимченко
Как бы Томас под впечатлением от преждевременного свистка не повесил бутсы на гвоздь☝️🤦
Да забудут про это спустя пару дней
+3
0
+3
Ещё сезона 2 поиграет, а уж матчей ЛЧ будет ещё больше, должен догонять Икера и Роналду..
+2
0
+2
Ответ Молодой ствол
Ещё сезона 2 поиграет, а уж матчей ЛЧ будет ещё больше, должен догонять Икера и Роналду..
Как бы Томас под впечатлением от преждевременного свистка не повесил бутсы на гвоздь☝️🤦
+1
-1
0
Ответ Молодой ствол
Да забудут про это спустя пару дней
Ну хз - шли за последним возможным трофеем и шанс срезал судья: Томас ведь гол и организовал☝️
+1
-1
0
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