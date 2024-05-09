Хоселу о камбэке с «Баварией»: «Речь идет о готовности. Первый гол «Реала» стал результатом их усталости» 

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Хоселу Футбол

Хоселу оценил камбэк «Реала» в игре с «Баварией» (2:1), в которой он сделал дубль.

Команды провели ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов (первая встреча – 2:2).

«Я герой? Я ничего об этом не знаю. Могу совершенно точно сказать лишь, что я очень счастливый человек!

Когда играешь за «Реал» и сравниваешь счет, понимаешь, что все понесутся забивать второй гол, чтобы вырвать победу. Потому что здесь мы должны побеждать.

Конечно, все мечтают о таких вечерах. Но речь идет о готовности. Я думаю, что первый гол стал результатом их усталости. Они оборонялись низким блоком, и нужно это учитывать, потому что такая тактика ограничивает ваши перемещения. В итоге реальность превзошла даже самые смелые мои ожидания», – сказал нападающий «Реала».

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2 комментария
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это слив тренера. тухель слил матч своими заменами. реал был лучше вчера однозначно. нынешняя бавария безхребетная амеба. p.s. болельщик баварии
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и да, полно допустимо Нойер устал от всех тех сейвов он сделал, а кто сказал вратари не устают. вот и чуть ошибся в конце
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