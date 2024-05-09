Анчелотти о Хоселу: «Полностью отражает то, что представляет собой «Реал», как он мыслит. Всегда полезен в нужный момент» 

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Хоселу Футбол

Карло Анчелотти высоко отозвался о Хоселу.

Форвард «Реала» сделал дубль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1, первая игра – 2:2).

«Хоселу целиком и полностью отражает то, что представляет собой эта команда, как она мыслит. 

В этом сезоне он не так много играл, но всегда был очень полезен в нужный момент. Он никогда не теряет уверенности и всегда думает о команде», – сказал главный тренер «Реала».

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2 комментария
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2 года назад Хоселу приезжал в Париж, чтоб поддержать Реал в финале, сегодня он сам выводит Реал в финал. Невероятная преданность. Парень полностью оправдал свой трансфер
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Игра без центрфорварда хороша тем, что с его выходом соперник попадает в непривычное положение. Этим силен нынешний Реал. Он имеет 2-3 приема усиления игры в атаке. Модрич, Хоселу, Камавинга, атакующие фланги. Сразу возрастает контроль в дальней трети, появляются подачи на створ, который заполняет Хоселу.
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