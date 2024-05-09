Анчелотти о Хоселу: «Полностью отражает то, что представляет собой «Реал», как он мыслит. Всегда полезен в нужный момент»
Карло Анчелотти высоко отозвался о Хоселу.
Форвард «Реала» сделал дубль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1, первая игра – 2:2).
«Хоселу целиком и полностью отражает то, что представляет собой эта команда, как она мыслит.
В этом сезоне он не так много играл, но всегда был очень полезен в нужный момент. Он никогда не теряет уверенности и всегда думает о команде», – сказал главный тренер «Реала».