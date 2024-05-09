Баллак о камбэке «Реала»: «Это клуб, обладающий харизмой. На «Бернабеу» она ощущается» 

Михаэль Баллак оценил камбэк «Реала» в матче с «Баварией» (2:1).

Команды провели ответную игру 1/2 финала чемпионов (первая встреча – 2:2).

«Это жестоко. Весь этот миф, эта энергетика, которая здесь, на этом стадионе [« »], превалирует, эта вера в способность продолжать творить историю и сражаться до самых последних секунд, и в итоге – добиться успеха.

И вот сегодня – снова: при любых обстоятельствах (и неважно, что из-за ошибки соперника) они отыгрались. Это клуб, обладающий харизмой. Здесь она ощущается», – сказал бывший полузащитник «Баварии».