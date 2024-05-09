Баллак о камбэке «Реала»: «Это клуб, обладающий харизмой. На «Бернабеу» она ощущается»
Михаэль Баллак оценил камбэк «Реала» в матче с «Баварией» (2:1).
Команды провели ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов (первая встреча – 2:2).
«Это жестоко. Весь этот миф, эта энергетика, которая здесь, на этом стадионе [«Сантьяго Бернабеу»], превалирует, эта вера в способность продолжать творить историю и сражаться до самых последних секунд, и в итоге – добиться успеха.
И вот сегодня – снова: при любых обстоятельствах (и неважно, что из-за ошибки соперника) они отыгрались. Это клуб, обладающий харизмой. Здесь она ощущается», – сказал бывший полузащитник «Баварии».
Наверное, удивлю, но матч длится не 68 минут. Многие, кто вылетал от Реала знают это, заодно и то, что команда борется с азартом маньячел до самого конца, включая дополнительное время - известный факт. Любимый отрезок и вечеринка у Мадрида начинается после 70-й минуты.
И утверждать, что матч "почти выигран", когда есть запас прочности и времени... такое себе и какая-то глупая недооценка. К тому же, дело не сколько в харизме, при всем уважении к настоящему мужику Баллаку. Мадрид чудом не разгромил Баварию, эффект Нойера сказался. И закрытый бус - не помог, как мне кажется, Баварии, а навредил. Вини и Ко создавали угрозу одну за другой. И делай замены в сторону сушки, или не делай, а Реал все-равно будет планомерно заниматься штурмом ворот до самого конца. Так что, не Тухель "отдал" матч и причина поражения онли в этом, а наконец залетело часть того, что не залетело в 1 тайме.