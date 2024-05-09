Баллак о камбэке «Реала»: «Это клуб, обладающий харизмой. На «Бернабеу» она ощущается» 

Теги Бавария Михаэль Баллак Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Футбол

Михаэль Баллак оценил камбэк «Реала» в матче с «Баварией» (2:1).

Команды провели ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов (первая встреча – 2:2).

«Это жестоко. Весь этот миф, эта энергетика, которая здесь, на этом стадионе [«Сантьяго Бернабеу»], превалирует, эта вера в способность продолжать творить историю и сражаться до самых последних секунд, и в итоге – добиться успеха.

И вот сегодня – снова: при любых обстоятельствах (и неважно, что из-за ошибки соперника) они отыгрались. Это клуб, обладающий харизмой. Здесь она ощущается», – сказал бывший полузащитник «Баварии».

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3 комментария
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Харизма-это хорошо конечно, но перед этим Бавария вела 1:0, но товарищ Тухель решил, что пора сделать «нужные» и главное очень «необходимые» замены, чтобы не навредить харизме Реала на Сантьяго Бернабеу и отдать почти выигранный матч! Гений….🔥👏👌
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И ничего про судейство не сказал. Вот он пример человека, который умеет признавать поражение. 👏🏻👏🏻👏🏻
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Ответ Alex.K71
Харизма-это хорошо конечно, но перед этим Бавария вела 1:0, но товарищ Тухель решил, что пора сделать «нужные» и главное очень «необходимые» замены, чтобы не навредить харизме Реала на Сантьяго Бернабеу и отдать почти выигранный матч! Гений….🔥👏👌
"...и отдать почти выигранный матч".
Наверное, удивлю, но матч длится не 68 минут. Многие, кто вылетал от Реала знают это, заодно и то, что команда борется с азартом маньячел до самого конца, включая дополнительное время - известный факт. Любимый отрезок и вечеринка у Мадрида начинается после 70-й минуты.
И утверждать, что матч "почти выигран", когда есть запас прочности и времени... такое себе и какая-то глупая недооценка. К тому же, дело не сколько в харизме, при всем уважении к настоящему мужику Баллаку. Мадрид чудом не разгромил Баварию, эффект Нойера сказался. И закрытый бус - не помог, как мне кажется, Баварии, а навредил. Вини и Ко создавали угрозу одну за другой. И делай замены в сторону сушки, или не делай, а Реал все-равно будет планомерно заниматься штурмом ворот до самого конца. Так что, не Тухель "отдал" матч и причина поражения онли в этом, а наконец залетело часть того, что не залетело в 1 тайме.
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