Тухель перед «Реалом»: «Все возможно. Это последний шанс «Баварии» на трофей, к сожалению»
Томас Тухель высказался о предстоящем матче между «Баварией» и «Реалом».
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
«К сожалению, это наш последний шанс на трофей [в этом сезоне], но я не думаю, что это делает нас более голодными. Этот турнир прекрасен, это самый прекрасный и самый сложный турнир.
Когда ты подходишь к ответному полуфинальному матчу, то все предельно ясно. У тебя есть работа, нужно быть на шаг впереди. Думаю, обе команды предельно настроены и отдадут все. Обе команды сконцентрированы. Мы должны быть сконцентрированными и полностью включиться.
Все возможно», – сказал Тухель в интервью TNT Sports.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Реалом» и «Баварией».
Надо расслабиться и получить удовольствие.
Тут шансы равны на любой результат, имхо.