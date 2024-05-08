Тухель перед «Реалом»: «Все возможно. Это последний шанс «Баварии» на трофей, к сожалению»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о предстоящем матче между «Баварией» и «Реалом».

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

«К сожалению, это наш последний шанс на трофей [в этом сезоне], но я не думаю, что это делает нас более голодными. Этот турнир прекрасен, это самый прекрасный и самый сложный турнир.

Когда ты подходишь к ответному полуфинальному матчу, то все предельно ясно. У тебя есть работа, нужно быть на шаг впереди. Думаю, обе команды предельно настроены и отдадут все. Обе команды сконцентрированы. Мы должны быть сконцентрированными и полностью включиться.

Все возможно», – сказал Тухель в интервью TNT Sports.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Реалом» и «Баварией».

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15 комментариев
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Тухель сыграл 9 игр против Реала - одно поражение.Очень неудобный соперник для Реала) Ну посмотрим,как сегодня сложится игра,шансы есть что у первых,что у вторых.
+11
0
+11
Ответ Инсаф Галиуллинн
Маловато шансов у Баварии если честно, особенно с учётом того как Реал катком проезжается по проблемным командам.
может повезёт и кто-то против Реала разыграет их классику с чудесным спасением
+6
0
+6
Маловато шансов у Баварии если честно, особенно с учётом того как Реал катком проезжается по проблемным командам.
+8
-4
+4
Тем кто списал Баварию, очень не удобно будет переобуваться, когда по пенальти проползут немцы в финал.
+6
-2
+4
Ответ Мыкола
Шансов и так практически нет. А тут ещё и Кейн с ДНК победителя))))
Шансы 50/50.
+4
-1
+3
Шансов и так практически нет. А тут ещё и Кейн с ДНК победителя))))
+3
-1
+2
Мне почему-то тревожно как болельщику Реала.
+2
0
+2
Интересно, если Тухель возьмёт ушастого - для Баварии это будет провальный сезон или всё-таки нет?🤔
0
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Шансов практически нет.
Надо расслабиться и получить удовольствие.
+1
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думаю 1-3 реал возьмет свое на опыте
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Грех не ставить хату на Реал с кф 1.90
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Маловато шансов у Баварии если честно, особенно с учётом того как Реал катком проезжается по проблемным командам.
А на чём вывод построен? Хоть и за Мадрид болею, не понимаю. Тухель почти не проигрывает против Мадрида, Мадрид в этом сезоне не проигрывает дома, Мадрид "катком проезжает по проблемным" - это всё ерунда, меняющаяся в один миг.
Тут шансы равны на любой результат, имхо.
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Ответ akazanov@icloud.com
Тем кто списал Баварию, очень не удобно будет переобуваться, когда по пенальти проползут немцы в финал.
Вангуешь ?
+1
-1
0
Ответ Chistian Jadson
Вангуешь ?
Да. 1-1 или 2-2 и по пенальти 5-4 б
+1
-1
0
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