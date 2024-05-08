«Реал» в 4 раза чаще «Баварии» бил по воротам в 1-м тайме. Мадридцы также впереди по угловым и владению

«Реал» превзошел «Баварию» в ряде статистических показателей в 1-м тайме.

Команда Карло Анчелотти нанесла в четыре раза больше ударов – 8 против 2. При этом в створ они попадали одинаково – по два раза.

Мадридцы чаще владели мячом (56% – 44%), провели больше атак (30 – 13), подали больше угловых (3 – 1).

Счет после первой половины полуфинального матча чемпионов не открыт. Sports.ru ведет текстовую трансляцию игры.