«Реал» в 4 раза чаще «Баварии» бил по воротам в 1-м тайме. Мадридцы также впереди по угловым и владению

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

«Реал» превзошел «Баварию» в ряде статистических показателей в 1-м тайме.

Команда Карло Анчелотти нанесла в четыре раза больше ударов – 8 против 2. При этом в створ они попадали одинаково – по два раза.

Мадридцы чаще владели мячом (56% – 44%), провели больше атак (30 – 13), подали больше угловых (3 – 1).

Счет после первой половины полуфинального матча Лиги чемпионов не открыт. Sports.ru ведет текстовую трансляцию игры.

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4 комментария
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Бавария должна выстоять.
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главное счет на табло, остальное не важно
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