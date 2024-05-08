Лизаразю о «ПСЖ»: «Получив «Дортмунд», они были уверены, что выйдут в финал. Им очень не хватило скромности, Энрике выделывался. Все вернулось»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Биксант Лизаразю Луис Энрике Эдин Терзич Футбол

Биксант Лизаразю раскритиковал «ПСЖ» и Луиса Энрике после вылета из Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

– Им очень не хватило скромности. Получив «Дортмунд» в соперники, они были уверены, что выйдут в финал. Думаю, это было неуважительно по отношению к «Боруссии». Уже проиграв 0:1 и пострадав, Луис Энрике сказал, что знает одну фразу по-французски, и это фраза «мы победим». Он выделывался. В какой-то момент все вернулось – против команды, которая в обеих матчах выиграла тактическую борьбу.

– В чем заключалась тактика?

– Тренер «Дортмунда» принял довольно простые решения. Они очень низко оборонялись, чтобы не дать нападающим «ПСЖ» разогнаться. Они играли очень плотно. Это очень, очень хорошо работало. Они не дали «ПСЖ» проявить себя.

Перед матчем все говорили про Луиса Энрике как про тактического гения. Мы увидели, что это не так, потому что битву выиграл Эдин Терзич. Они смотрели на «Боруссию» сверху вниз. А ведь эта команда уже выигрывала Лигу чемпионов в 1997-м. Это не просто какая-то там команда для этого турнира. Они показали, что у них стальной характер, и идеально справились с тем, чтобы сдержать «ПСЖ», – сказал Лизаразю.

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23 комментария
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Почему все так принижают Дортмунд. Они великолепно провели два матча и заслуженно вышли .
+35
-2
+33
Ответ ljolik888
Почему все так принижают Дортмунд. Они великолепно провели два матча и заслуженно вышли .
Потому что они не вкачали в состав 2.5 млрд евро за 10 лет. ;)
+26
-2
+24
как по мне в первой игре БД полностью переиграла псж что в тактике что в дисциплине и моментам , во второй игре БД играла по счёту благо первый тайм был очень слабый от ПСЖ , ну и забив второй гол боруссия спокойно довела игру до победы
+15
-2
+13
Все видели как вчера играл дембеле?
Ноль полезных действий, кроме штрафного у ворот. Все пасы в никуда. Дриблинг не эффективный. Лучше б его поменяли вместо рамуша…
+9
-1
+8
Ответ войд
Даже с таким изи соперником не смогли выйти в финал Какое-то недоразумение,а не клуб)
почему не смогли ? спокойно две игры выиграли и ждут соперника в финале
+6
0
+6
ПСЖ очень слаб
Энрике очень слаб тактически, на дистанции вытащили чемпионат на индивидуальном мастерстве.
Уверен, что если бы не тупое удаление Араухо, то и Барса прошла бы ПСЖ.
А так, эта команда - ни о чем
+5
0
+5
Ответ Nikro9
Все видели как вчера играл дембеле? Ноль полезных действий, кроме штрафного у ворот. Все пасы в никуда. Дриблинг не эффективный. Лучше б его поменяли вместо рамуша…
проснулся один раз за сезон на противостояние с барсой и ушел обратно в спячку
+5
0
+5
на мой взгляд проблема ПСЖ исключительно в ментальности и мотивации. что с барсой, что с боруссией команда не была включена в игру на 100%. показалось, что проблемы барсы в обороне и достаточно легкие голы сыграли злую шутку и усыпили бдительность ПСЖ.
+1
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+1
Приятно удивил Дортмунд.В защите дисциплинированно,в атаке остро.Вообще без нервов.
+1
0
+1
Ответ Nikro9
Все видели как вчера играл дембеле? Ноль полезных действий, кроме штрафного у ворот. Все пасы в никуда. Дриблинг не эффективный. Лучше б его поменяли вместо рамуша…
Сыграл на своём обычном для полуфинала ЛЧ уровне
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Ответ creat1ve
на мой взгляд проблема ПСЖ исключительно в ментальности и мотивации. что с барсой, что с боруссией команда не была включена в игру на 100%. показалось, что проблемы барсы в обороне и достаточно легкие голы сыграли злую шутку и усыпили бдительность ПСЖ.
У ПСЖ мало реально опытных игроков. А основном молодняк, но нет того, кто может всем этим дирижировать
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Ответ leon01
Вот уверен , получив такую сетку с Месси и Неймаром были бы в финале даже без 👨🏿
Ага , только Неймар бы по привычке был в лазарете, а Месси уже 10 лет ничего не решал в плей офф Лч)) разгром от Баварии 8-2, разгром от ПСЖ 4-1, вылет от реала и Баварии с 0+0 - его последние достижения
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Они вылетели бы ещё в четвертьфинале, если бы у Араухо хватило мозгов не фолить на Барколя.
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Они точно так же от ньюкасла огребли
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Ответ ljolik888
Почему все так принижают Дортмунд. Они великолепно провели два матча и заслуженно вышли .
Да и на ПСЖ, припоминая все траты, накидывают тоже многовато, как мне кажется. Несмотря на весь брак, 4 каркаса за матч - очевидное невезение, да и Дортмунд забил со стандарта.
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Ответ ljolik888
Можно вбухать сколько угодно , но это не значит что победы придут . Псж , Сити, МЮ и так далее это только подтверждают ( про евро кубки конечно ) .
Сити столько бабла вбухал , что когда играет в гостях у Реала считается фаворитом у буков у , людей которые не просто языком молотят типо экспертов, а там где большие деньги ставятся. Реал который уверенно шëл первым в ЛаЛиге не фаворит 😁
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Ответ leon01
Вот уверен , получив такую сетку с Месси и Неймаром были бы в финале даже без 👨🏿
Вы не путайте этих попсарей с Веа, Раи, Леонардо, Симоне. Вот эти бы смогли.
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