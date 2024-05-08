Лизаразю о «ПСЖ»: «Получив «Дортмунд», они были уверены, что выйдут в финал. Им очень не хватило скромности, Энрике выделывался. Все вернулось»
Биксант Лизаразю раскритиковал «ПСЖ» и Луиса Энрике после вылета из Лиги чемпионов.
По сумме двух матчей парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.
– Им очень не хватило скромности. Получив «Дортмунд» в соперники, они были уверены, что выйдут в финал. Думаю, это было неуважительно по отношению к «Боруссии». Уже проиграв 0:1 и пострадав, Луис Энрике сказал, что знает одну фразу по-французски, и это фраза «мы победим». Он выделывался. В какой-то момент все вернулось – против команды, которая в обеих матчах выиграла тактическую борьбу.
– В чем заключалась тактика?
– Тренер «Дортмунда» принял довольно простые решения. Они очень низко оборонялись, чтобы не дать нападающим «ПСЖ» разогнаться. Они играли очень плотно. Это очень, очень хорошо работало. Они не дали «ПСЖ» проявить себя.
Перед матчем все говорили про Луиса Энрике как про тактического гения. Мы увидели, что это не так, потому что битву выиграл Эдин Терзич. Они смотрели на «Боруссию» сверху вниз. А ведь эта команда уже выигрывала Лигу чемпионов в 1997-м. Это не просто какая-то там команда для этого турнира. Они показали, что у них стальной характер, и идеально справились с тем, чтобы сдержать «ПСЖ», – сказал Лизаразю.
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Ноль полезных действий, кроме штрафного у ворот. Все пасы в никуда. Дриблинг не эффективный. Лучше б его поменяли вместо рамуша…
Энрике очень слаб тактически, на дистанции вытащили чемпионат на индивидуальном мастерстве.
Уверен, что если бы не тупое удаление Араухо, то и Барса прошла бы ПСЖ.
А так, эта команда - ни о чем