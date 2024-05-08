Лизаразю о «ПСЖ»: «Получив «Дортмунд», они были уверены, что выйдут в финал. Им очень не хватило скромности, Энрике выделывался. Все вернулось»

Биксант Лизаразю раскритиковал «ПСЖ» и Луиса Энрике после вылета из Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из на стадии полуфинала.

– Им очень не хватило скромности. Получив «Дортмунд» в соперники, они были уверены, что выйдут в финал. Думаю, это было неуважительно по отношению к « ». Уже проиграв 0:1 и пострадав, сказал, что знает одну фразу по-французски, и это фраза «мы победим». Он выделывался. В какой-то момент все вернулось – против команды, которая в обеих матчах выиграла тактическую борьбу.

– В чем заключалась тактика?

– Тренер «Дортмунда» принял довольно простые решения. Они очень низко оборонялись, чтобы не дать нападающим «ПСЖ» разогнаться. Они играли очень плотно. Это очень, очень хорошо работало. Они не дали «ПСЖ» проявить себя.

Перед матчем все говорили про Луиса Энрике как про тактического гения. Мы увидели, что это не так, потому что битву выиграл . Они смотрели на «Боруссию» сверху вниз. А ведь эта команда уже выигрывала Лигу чемпионов в 1997-м. Это не просто какая-то там команда для этого турнира. Они показали, что у них стальной характер, и идеально справились с тем, чтобы сдержать «ПСЖ», – сказал .

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