Энрике о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Мы не были хуже. Футбол – странная штука, но он награждает тех, кто забивает, а не тех, кто бьет в штанги»

Луис Энрике высказался после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей парижане уступили дортмундской « » (0:1, 0:1) и вылетели из на стадии полуфинала.

– «ПСЖ» вылетел. Что вы чувствуете?

– Грусть. Иначе и не может быть. Мы не были хуже соперника в этих двух матчах. Шесть попаданий в каркас, 31 удар за этот матч, но мы не забили.

Футбол – странная штука, но он награждает тех, кто забивает, а не тех, кто бьет в штанги. Стоит поздравить соперника с тем, что они сыграют в финале. А мы должны пережить эту пустоту внутри и постараться хорошо сыграть против «Тулузы» в воскресенье.

– Вы ожидали большего от команды? Особенно в первом тайме.

– Я очень доволен этими двумя матчами. Игроки делали то, о чем я просил. И мне понравился дух моей команды. Нельзя винить их в нехватке веры.

– Вы гордитесь командой?

– Несомненно. Я очень горжусь командой. Первый, кого стоит винить, – это тренер. Я доволен отношением и поведением игроков. Я никогда не говорю с игроками после матчей, но в этот раз сделал исключение. Я поговорил с игроками индивидуально, но их сложно утешить.

Важно уметь побеждать, но уметь проигрывать – тоже важно. Стоит поздравить «Дортмунд» и принять это поражение, – сказал Энрике.

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