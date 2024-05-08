Энрике о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Мы не были хуже. Футбол – странная штука, но он награждает тех, кто забивает, а не тех, кто бьет в штанги»
Луис Энрике высказался после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.
По сумме двух матчей парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.
– «ПСЖ» вылетел. Что вы чувствуете?
– Грусть. Иначе и не может быть. Мы не были хуже соперника в этих двух матчах. Шесть попаданий в каркас, 31 удар за этот матч, но мы не забили.
Футбол – странная штука, но он награждает тех, кто забивает, а не тех, кто бьет в штанги. Стоит поздравить соперника с тем, что они сыграют в финале. А мы должны пережить эту пустоту внутри и постараться хорошо сыграть против «Тулузы» в воскресенье.
– Вы ожидали большего от команды? Особенно в первом тайме.
– Я очень доволен этими двумя матчами. Игроки делали то, о чем я просил. И мне понравился дух моей команды. Нельзя винить их в нехватке веры.
– Вы гордитесь командой?
– Несомненно. Я очень горжусь командой. Первый, кого стоит винить, – это тренер. Я доволен отношением и поведением игроков. Я никогда не говорю с игроками после матчей, но в этот раз сделал исключение. Я поговорил с игроками индивидуально, но их сложно утешить.
Важно уметь побеждать, но уметь проигрывать – тоже важно. Стоит поздравить «Дортмунд» и принять это поражение, – сказал Энрике.
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Ну можешь поплакать, конечно, и поискать ещё оправдания, почему бчк отлетела даже из откровенно слабой сетки.
Но ПСЖ перебили даже такое достижение, они стали первой командой, которая уступила Боруссии дома всухую! Имея в атаке игроков с суммарной стоимостью 400 миллионов. Это же как нужно умудриться?🤔
Первый матч был равным. Как и второй - до удаления Араухо.