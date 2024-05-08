Энрике о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Мы не были хуже. Футбол – странная штука, но он награждает тех, кто забивает, а не тех, кто бьет в штанги»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике высказался после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

– «ПСЖ» вылетел. Что вы чувствуете?

– Грусть. Иначе и не может быть. Мы не были хуже соперника в этих двух матчах. Шесть попаданий в каркас, 31 удар за этот матч, но мы не забили.

Футбол – странная штука, но он награждает тех, кто забивает, а не тех, кто бьет в штанги. Стоит поздравить соперника с тем, что они сыграют в финале. А мы должны пережить эту пустоту внутри и постараться хорошо сыграть против «Тулузы» в воскресенье.

– Вы ожидали большего от команды? Особенно в первом тайме.

– Я очень доволен этими двумя матчами. Игроки делали то, о чем я просил. И мне понравился дух моей команды. Нельзя винить их в нехватке веры.

– Вы гордитесь командой?

– Несомненно. Я очень горжусь командой. Первый, кого стоит винить, – это тренер. Я доволен отношением и поведением игроков. Я никогда не говорю с игроками после матчей, но в этот раз сделал исключение. Я поговорил с игроками индивидуально, но их сложно утешить.

Важно уметь побеждать, но уметь проигрывать – тоже важно. Стоит поздравить «Дортмунд» и принять это поражение, – сказал Энрике.

Почему «Дортмунд» в финале ЛЧ? Быстрые мысли после «ПСЖ»: плохой эксперимент Энрике, великий Хуммельс

2,5 млрд на трансферы потратил «ПСЖ» при шейхах. И ни одной победы в ЛЧ!

Страдания «ПСЖ» в ЛЧ: один финал, пять вылетов в 1/8, восемь тренеров. Все попытки шейхов

«ПСЖ» уже полгода постоянно пропускает дома. Вот и «Боруссия» забила первым же ударом в тайме

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Согласен, ПСЖ не был хуже Дортмунда, но вылетел. Точно так же, как ПСЖ был хуже Барсы, но прошёл дальше. Футбол и правда странная штука..
+24
-6
+18
Ответ NartApsua
Согласен, ПСЖ не был хуже Дортмунда, но вылетел. Точно так же, как ПСЖ был хуже Барсы, но прошёл дальше. Футбол и правда странная штука..
Фантазируй дальше. Тот, кто априори лучше, даже после удаления не разваливается как карточный домик на своем поле, тренер тоже не самоустраняется как истеричка. Барселону вынесли по итогу. И свое преимущество в Париже она набила, не будучи лучше в тот отрезок.
Ну можешь поплакать, конечно, и поискать ещё оправдания, почему бчк отлетела даже из откровенно слабой сетки.
+12
-5
+7
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Это твои фантазии.. Месси не бог.. и в ПСЖ он ничего не показал..
+9
-4
+5
Ответ NartApsua
Согласен, ПСЖ не был хуже Дортмунда, но вылетел. Точно так же, как ПСЖ был хуже Барсы, но прошёл дальше. Футбол и правда странная штука..
ПСЖ «случайно» накидал барсилоне 6 голов и мог ещё больше. Бчк фаны надеялись на привозы вратаря и грязный футбол. Всё противостояние должно было заканчиваться пенкой на Ли Канге в первой игре.
+6
-3
+3
Действительно, странно, что в футболе надо по воротам попадать. Есть над чем задуматься
+2
0
+2
PSG - Posts Shooting Guys
+1
-1
0
Как жизнь болельщики реала?)) Сегодня и Бавария пройдёт в финал.
0
0
0
ДА нет, вы были явно хуже по самоотдаче, желанию победить и дисциплине. Пол игры пешком ходили и играли тупо в навес ...
0
0
0
Несмотря на все эти штанги, нужно быть совсем уж полными лошпедами, чтобы проиграть Дортмунду дома. Думаю, все и так знают, что БД команда сугубо домашняя, а на выезде качество их игры/результатов определённо проседает, но не все понимают масштаб. Если взять все розыгрыши ЛЧ начиная с 2012-13 (когда был первый финал при Клоппе), то за все эти годы в плей-офф ЛЧ Боруссия только дважды победила на выезде - Зенит в 2014 и Севилью в 2021. Но даже там ей забивали и те, и другие по 2 мяча, просто в силу мощной атаки Боруссии (Лева в 2014, Холанд в 2021) этого не хватало, и она забивала больше, чего хватало для прохода. А так получается до вчерашнего было всего 2 гостевые победы в плей-офф за 10+ лет.

Но ПСЖ перебили даже такое достижение, они стали первой командой, которая уступила Боруссии дома всухую! Имея в атаке игроков с суммарной стоимостью 400 миллионов. Это же как нужно умудриться?🤔
0
0
0
Попадания в штанги действительно странные. Будто Хоттабыч вмешался.
0
0
0
На фоне очередного слива от ПСЖ в ЛЧ каким же гением кажется Тухель, который единственный смог вывести королей кроссбара в финал.
0
0
0
Ответ NartApsua
Согласен, ПСЖ не был хуже Дортмунда, но вылетел. Точно так же, как ПСЖ был хуже Барсы, но прошёл дальше. Футбол и правда странная штука..
Только вот ПСЖ не был хуже Барсы.
Первый матч был равным. Как и второй - до удаления Араухо.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий