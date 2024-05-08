Энрике останется в «ПСЖ» в следующем сезоне, несмотря на вылет из ЛЧ в 1/2. Его работой довольны (ESPN)

Луис Энрике останется главным тренером «ПСЖ» в следующем сезоне.

По информации ESPN, несмотря на вылет из полуфинала Лиги чемпионов после поражения от «Боруссии» (2:0 по сумме двух матчей), клуб доволен работой тренера и верит, что он сможет достичь большего. В прошлом « » неоднократно увольнял тренеров после неудачных выступлений в чемпионов.

В своем первом сезоне в «ПСЖ» Энрике выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции. Помимо этого, 25 мая команда сыграет против «Лиона» в финале Кубка Франции.

Прошлым летом 54-летний испанский специалист подписал с клубом двухлетний контракт, и вскоре может начать переговоры о его продлении.

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