Энрике останется в «ПСЖ» в следующем сезоне, несмотря на вылет из ЛЧ в 1/2. Его работой довольны (ESPN)
Луис Энрике останется главным тренером «ПСЖ» в следующем сезоне.
По информации ESPN, несмотря на вылет из полуфинала Лиги чемпионов после поражения от «Боруссии» (2:0 по сумме двух матчей), клуб доволен работой тренера и верит, что он сможет достичь большего. В прошлом «ПСЖ» неоднократно увольнял тренеров после неудачных выступлений в Лиге чемпионов.
В своем первом сезоне в «ПСЖ» Энрике выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции. Помимо этого, 25 мая команда сыграет против «Лиона» в финале Кубка Франции.
Прошлым летом 54-летний испанский специалист подписал с клубом двухлетний контракт, и вскоре может начать переговоры о его продлении.
Президент «ПСЖ» – журналисту об отставке Энрике: «Это что еще за вопрос? Ты понимаешь футбол?»
Так написали, как будто псж каждый год в полуфинале играет и результат нынче это провал.
ПСЖ как минимум доп. время заслуживал, так что все правильно делает руководство
Два титула плюс шансы на третий титул.
Плюс ещё ПСЖ вышел в полуфинал ЛЧ.
В каком направлении движется команда - понятно, результат не провальный, качество игры - тоже. Уйдет Мбаппе, у Энрике появится шанс полностью перестроить команду под себя, с финансами на это проблем не будет.
Ни единой причины менять тренера кроме «Ррррряя, опять ЛЧ не выиграли», нет.
Так что руководство право.
Без черепашки россыпь молодых талантов клуба должна расцвести на следующий сезон и сделать Париж ещё сильнее.