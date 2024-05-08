Энрике останется в «ПСЖ» в следующем сезоне, несмотря на вылет из ЛЧ в 1/2. Его работой довольны (ESPN)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике останется главным тренером «ПСЖ» в следующем сезоне.

По информации ESPN, несмотря на вылет из полуфинала Лиги чемпионов после поражения от «Боруссии» (2:0 по сумме двух матчей), клуб доволен работой тренера и верит, что он сможет достичь большего. В прошлом «ПСЖ» неоднократно увольнял тренеров после неудачных выступлений в Лиге чемпионов.

В своем первом сезоне в «ПСЖ» Энрике выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции. Помимо этого, 25 мая команда сыграет против «Лиона» в финале Кубка Франции.

Прошлым летом 54-летний испанский специалист подписал с клубом двухлетний контракт, и вскоре может начать переговоры о его продлении.

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36 комментариев
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"несмотря на вылет из ЛЧ в 1/2"

Так написали, как будто псж каждый год в полуфинале играет и результат нынче это провал.
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Ну еще бы, полуфинал в первом сезоне, да еще и с детьми в составе очень хороший результат. Да и ПСЖ по игре больше заслуживал финала чем автобус
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Ответ ОттоДракула
"несмотря на вылет из ЛЧ в 1/2" Так написали, как будто псж каждый год в полуфинале играет и результат нынче это провал.
Ну, вылет был от Боруссии, так что имеет смысл
+16
-6
+10
Ответ Vlad Zhadejko
Ну, вылет был от Боруссии, так что имеет смысл
Получается Хави надо пинком под зад выгонять, ведь он проиграл команде, которая отлетела от Боруссии. И Симеоне тоже.
+10
-2
+8
С уходом черепахи ему будет гораздо сложнее.
+8
-2
+6
Ну а что, Мбаппе уйдет, у Энрике появится свобода маневра и шанс влиять на трансферы, а не утверждать хотелки Мбаппе. Кстати, здесь и проявится, кем является Энрике- самостоятельным и квалифицированным тренером (как считают одни), или же везунчиком, добившимся результатом благодаря МSN (как считают другие)
+4
0
+4
Ответ ОттоДракула
Получается Хави надо пинком под зад выгонять, ведь он проиграл команде, которая отлетела от Боруссии. И Симеоне тоже.
Получается так, чави то понятно, вообще не тянет, но и Симеоне засиделся в Атлетико, самый высокооплачиваемый тренер в мире
+2
0
+2
Ответ Pertinax Gandi
Понятное дело. Кого назначать? Черевченко уже возглавил "Факел".
Ташуеву звонили вообще?
+1
0
+1
Ответ Vlad Zhadejko
Ну, вылет был от Боруссии, так что имеет смысл
Боруссия выиграла эти матчи, а не ПСЖ проиграл. Не понимаю, почему принижают эти победы.
+2
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+1
Ответ Vlad Zhadejko
Ну, вылет был от Боруссии, так что имеет смысл
вылет от Боруссии, при 4 штангах и 2 перекладинах

ПСЖ как минимум доп. время заслуживал, так что все правильно делает руководство
+2
-1
+1
Ответ ОттоДракула
Получается Хави надо пинком под зад выгонять, ведь он проиграл команде, которая отлетела от Боруссии. И Симеоне тоже.
А Хави-то тут причём? Он ПСЖ проиграл, которые на бумаге фаворитом были, а до удаления вполне уверенно выигрывал
+1
-1
0
Ответ Эдуард Глянцев
Сомнительное решение, потому что стоит Энрике убрать Мбаппе из состава - у ПСЖ начинаются проблемы даже с французскими аутсайдерами вроде Гавра. А в следующем сезоне Мбаппе уже не будет даже чтобы спасать ситуацию и против аутсайдеров.
Полнейшая ерунда. Нет Мбаппе - забивают все.
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Ответ Эдуард Глянцев
Сомнительное решение, потому что стоит Энрике убрать Мбаппе из состава - у ПСЖ начинаются проблемы даже с французскими аутсайдерами вроде Гавра. А в следующем сезоне Мбаппе уже не будет даже чтобы спасать ситуацию и против аутсайдеров.
Матчи Лиги 1 не смотрю, но по матчам с Дортмундом он выглядел как бесполезное полено
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Ответ Гол в девятину
Надо просто покупать нормальных игроков в оборону и особенно цетр, а не только ради пиара.Клуб никогда даже не интересовался Райсом, Беллингемом, да даже Кайседо с Макалистером.Это только последние окна, не говоря про времена, когда были доступны КДБ или Канте.В итоге в атаке у вас Мбаппе с Месси, а в центре Идриса Гейе и так все годы при эмире. Мукиеле, Солер, Асенсио, Руиз это вообще что и зачем? Сейчас зачем-то хотят Осимена, а доводить мяч до атаки по прежнему будут Витинья и Руиз.
Про Канте были новости что ПСЖ хотел купить его после чм 2018
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Ответ Гол в девятину
Надо просто покупать нормальных игроков в оборону и особенно цетр, а не только ради пиара.Клуб никогда даже не интересовался Райсом, Беллингемом, да даже Кайседо с Макалистером.Это только последние окна, не говоря про времена, когда были доступны КДБ или Канте.В итоге в атаке у вас Мбаппе с Месси, а в центре Идриса Гейе и так все годы при эмире. Мукиеле, Солер, Асенсио, Руиз это вообще что и зачем? Сейчас зачем-то хотят Осимена, а доводить мяч до атаки по прежнему будут Витинья и Руиз.
Донаруму забыл упомянуть, очень неуверенный в себе неуклюжий таргатмэн
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Ответ onegin2007
С уходом черепахи ему будет гораздо сложнее.
гораздо проще
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Ответ ОттоДракула
"несмотря на вылет из ЛЧ в 1/2" Так написали, как будто псж каждый год в полуфинале играет и результат нынче это провал.
так величайший пешеход ушёл и все увидели потенциал команды
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Ответ ОттоДракула
Получается Хави надо пинком под зад выгонять, ведь он проиграл команде, которая отлетела от Боруссии. И Симеоне тоже.
Симеоне уже года 3 пересидел. Чаппи это вообще корм для собак и жителей катарских пустынь
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Ответ ОттоДракула
Получается Хави надо пинком под зад выгонять, ведь он проиграл команде, которая отлетела от Боруссии. И Симеоне тоже.
Получается да, и Хави и Симеоне пора сменить команды
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ШАРЛАТАНИЩЕ
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Можно быть довольным. При балласте меси каждый раз в 1/8 вылетали. А теперь даже имели шанс в финал выйти. Просто надо верить и развивать молодежь
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Абсолютно логично.
Два титула плюс шансы на третий титул.
Плюс ещё ПСЖ вышел в полуфинал ЛЧ.
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Это потому что Зенит вовремя переподписал Семака.А Мостовой согласен только на Спартак.
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Если бы Энрике поперли после этого сезона, проект ПыСыЖы точно стоило бы закрывать.
В каком направлении движется команда - понятно, результат не провальный, качество игры - тоже. Уйдет Мбаппе, у Энрике появится шанс полностью перестроить команду под себя, с финансами на это проблем не будет.
Ни единой причины менять тренера кроме «Ррррряя, опять ЛЧ не выиграли», нет.
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Сомнительное решение, потому что стоит Энрике убрать Мбаппе из состава - у ПСЖ начинаются проблемы даже с французскими аутсайдерами вроде Гавра. А в следующем сезоне Мбаппе уже не будет даже чтобы спасать ситуацию и против аутсайдеров.
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Вчера играли трусливо очень в обводку редко шли
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Понятное дело. Кого назначать? Черевченко уже возглавил "Факел".
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ZZZZZZZ!!!!
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Да нормально ПСЖ играет.
Так что руководство право.
Без черепашки россыпь молодых талантов клуба должна расцвести на следующий сезон и сделать Париж ещё сильнее.
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