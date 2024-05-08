Энрике о вылете «ПСЖ» от «Боруссии»: «Сегодня 31 удар, за два матча 6 попаданий в каркас – и мы не забили. В это невозможно поверить»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике выразил разочарование вылетом «ПСЖ» от «Боруссии» (0:2 по сумме игр).

«Грустно, когда проигрываешь, тем более таким образом. Я поздравляю соперников, они проводят выдающуюся Лигу чемпионов.

В двух матчах у нас 6 ударов в каркас, сегодня 31 удар по воротам – и мы не забили. В это почти невозможно поверить, но таков футбол. Наш xG – 3, соперника – 0,7.

Здесь высокий уровень конкуренции, мы это принимаем. Постараемся оправиться как можно скорее.

Ни один человек, разбирающийся в футболе, не недооценивал «Боруссию». Я желаю ей удачи в финале, а мы постараемся оправиться от удара», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Movistar.

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43 комментария
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Ответ Крушение баварского драндулета
30 ударов «ПСЖ» без гола в игре с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ, 44 за два матча – тоже рекорд У «ПСЖ» 4 удара в каркас ворот в матче с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ. 14 таких ударов в сезоне – рекорд турнира У «ПСЖ» самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет – 3,22. За оба матча с «Боруссией» – 4,92 Но хейтеры скажут, что ПСЖ был бесхарактерным, катал вату и просто плохо играл)
Потому что люди смотрят футбол. Такой высокий показатель xG связан с тем, что ПСЖ постоянно был в роле отыгрывающейся команды. Вполне нормально, что Боруссия, ведя в счете, садилась и допускала моменты у своих ворот. При равном счете в обоих матчах Дортмунд был лучше.
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30 ударов «ПСЖ» без гола в игре с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ, 44 за два матча – тоже рекорд

У «ПСЖ» 4 удара в каркас ворот в матче с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ. 14 таких ударов в сезоне – рекорд турнира

У «ПСЖ» самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет – 3,22. За оба матча с «Боруссией» – 4,92

Но хейтеры скажут, что ПСЖ был бесхарактерным, катал вату и просто плохо играл)
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у Энрике завтра день рождения, 54 года, будет грустным праздник
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Но это факт. Сами виноваты
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Ответ Крушение баварского драндулета
30 ударов «ПСЖ» без гола в игре с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ, 44 за два матча – тоже рекорд У «ПСЖ» 4 удара в каркас ворот в матче с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ. 14 таких ударов в сезоне – рекорд турнира У «ПСЖ» самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет – 3,22. За оба матча с «Боруссией» – 4,92 Но хейтеры скажут, что ПСЖ был бесхарактерным, катал вату и просто плохо играл)
Рекорды есть, а победы нет, да?)
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Ответ стоун
у Энрике завтра день рождения, 54 года, будет грустным праздник
В детстве говорили: «Не смейся много, потом плакать будешь».

Энрике слишком много и не по делу смеялся после ответного матча с Барселоной.
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Ответ bahmet2012
6 каркасов тоже связаны с тем, что они отыгрывались? Очевидная аномалия и невезение. Такое в футболе бывает, что просто не идёт мяч в ворота.
6 каркасов связаны с тем, что игроки ПСЖ не попали в створ ворот. Я допускаю, что об этом еще можно было бы дискутировать, если бы ПСЖ моменты при равном счете создавал. Но они же все свои циферки xG наскребли, когда соперник у своих ворот поселился. Поэтому это не аргумент. Они не с первых же минут после свистка играть начинали. При равном счете Париж выглядел гораздо хуже. При отставании в один мяч Париж не забил ни один из своих моментов. В итоге Париж заслуженно вылетел
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ПСЖ без помощи судей из группы не вышел бы, так что радуйся полуфиналу
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Ответ ЧИКО
Каркас не причём … попадать надо в ворота… а удачу за деньги не купишь, даже за Арабские деньги…. А где твоё истерическое празднование? потухло что-ли?
а за какие деньги можно купить? испанские, американские?
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Ответ Сергей Перевалов
Вина тренера: 1) Мбаппе растренирован, потому что получает мало игрового времени, не наиграны до автоматизма связи с игроками; 2) вместо Бералдо надо было выпускать Данилу; 3) Барколя сразу вместо Рамуша; 4) Ли вместо Руиса.
Во многих топ клубах нужны сейчас специалисты, вы бы подали резюме то
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Ответ TheFrosty
Кобелю ни разу тащить не пришлось. Потешные удары из-за штрафной на шару это лажа.
Один потащил , слегка задел кончиками пальцев после удара Мбаппе , мяч попал в перекладину и улетел на угловой
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Ответ TheFrosty
Кобелю ни разу тащить не пришлось. Потешные удары из-за штрафной на шару это лажа.
Ну вообще удар один Мбаппе вытащил
Хоть и не без доли везения
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Ответ Крушение баварского драндулета
30 ударов «ПСЖ» без гола в игре с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ, 44 за два матча – тоже рекорд У «ПСЖ» 4 удара в каркас ворот в матче с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ. 14 таких ударов в сезоне – рекорд турнира У «ПСЖ» самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет – 3,22. За оба матча с «Боруссией» – 4,92 Но хейтеры скажут, что ПСЖ был бесхарактерным, катал вату и просто плохо играл)
Зато ты напиши, что Энрике гений. Так чехлить главную звезду, чтобы потом вылететь при его посредственной игре...
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Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
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Ответ Крушение баварского драндулета
30 ударов «ПСЖ» без гола в игре с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ, 44 за два матча – тоже рекорд У «ПСЖ» 4 удара в каркас ворот в матче с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ. 14 таких ударов в сезоне – рекорд турнира У «ПСЖ» самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет – 3,22. За оба матча с «Боруссией» – 4,92 Но хейтеры скажут, что ПСЖ был бесхарактерным, катал вату и просто плохо играл)
Обожаю такие комментарии, когда люди спорят с хейтерами. Можно ещё попытаться табуретке что-то доказать.
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Ответ Крушение баварского драндулета
30 ударов «ПСЖ» без гола в игре с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ, 44 за два матча – тоже рекорд У «ПСЖ» 4 удара в каркас ворот в матче с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ. 14 таких ударов в сезоне – рекорд турнира У «ПСЖ» самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет – 3,22. За оба матча с «Боруссией» – 4,92 Но хейтеры скажут, что ПСЖ был бесхарактерным, катал вату и просто плохо играл)
Во всех циферках важен контекст
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Ответ Крушение баварского драндулета
30 ударов «ПСЖ» без гола в игре с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ, 44 за два матча – тоже рекорд У «ПСЖ» 4 удара в каркас ворот в матче с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ. 14 таких ударов в сезоне – рекорд турнира У «ПСЖ» самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет – 3,22. За оба матча с «Боруссией» – 4,92 Но хейтеры скажут, что ПСЖ был бесхарактерным, катал вату и просто плохо играл)
Это не отменяет тот факт,что Боруссия победила заслуженно. Как по сумме двух игр,так и в отдельно взятой сегодняшней встрече
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Ответ Andre@Gourrage
Потому что люди смотрят футбол. Такой высокий показатель xG связан с тем, что ПСЖ постоянно был в роле отыгрывающейся команды. Вполне нормально, что Боруссия, ведя в счете, садилась и допускала моменты у своих ворот. При равном счете в обоих матчах Дортмунд был лучше.
6 каркасов тоже связаны с тем, что они отыгрывались?

Очевидная аномалия и невезение. Такое в футболе бывает, что просто не идёт мяч в ворота.
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Тики-така в Париже.
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Вина тренера: 1) Мбаппе растренирован, потому что получает мало игрового времени, не наиграны до автоматизма связи с игроками; 2) вместо Бералдо надо было выпускать Данилу; 3) Барколя сразу вместо Рамуша; 4) Ли вместо Руиса.
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Ответ Kokozhir Shatok
Над больше чем рычагом невозможно смеяться не по делу или слишком много
Сегодня судья не протащил😫
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Счёт на табло.Жестоко,но правда , должен был сказать главный тренер «ПСЖ» в эфире Movistar.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Ошибка новичка, что не выпустил Мбаппе
Мбаппе ,который хетрик и дубль забил Барселоне в ЛЧ?
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двоякие чувства: вроде как по хG, по ударам перевес, но какой от этого смысл, если за два матча команда ни одного гола не смогла забить и при этом два запустила в свои ворота
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В перврй игре упырь за весь матч одну замену сделал,(выпустил КолоМуани который к слову не футболист)Руиса на корейца надо было менять хотя бы из за карточки,Дембеле просто нулина,у него фантастические данные,но у него нету мозга вообще,он не способен думать и обострять в позиционной атаке

Боруссия по факту очень слабая команда,игроки крайне посредственно владеют техникой паса,нет хорошего напа,им повезло попасть на ПСЖ которые не являются командой
на той недели после ПСЖ,смотрел Рома-Байер обе команды в плане командной игры в миллион раз сильнее ПСЖ и намного сильнее Боруссии
Не получи тогда Араухо глупую красную,Барселона была бы в финале
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ПСЖ единственная команда, которая в этих условиях так и не смогла забить. Апофеоз убогости. Отсюда и все эти рекорды по штангам. Ну и очевидно, что забей они один из своих моментов или поведи в счете, то Дортмунд бы стал играть активнее и xG бы подравнялся. Так что это вообще ни о чем не говорит. Вас этой статкой дурят, а вы и рады
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ПСЖ - это о невозможности возможного
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Дембель как был бегунком, так не исправит уже никто. Как было из плюсов скорость и игра обеими ногами, но больше ничего. Играет ужасно предсказуемо и читаемо. Весь матч лупит и лупит по одной схеме, тонкой игры никакой, стандарты просто ужасны. Лучше бы тогда уж Комана вернули, все равно он поинтереснее.
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