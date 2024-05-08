Энрике о вылете «ПСЖ» от «Боруссии»: «Сегодня 31 удар, за два матча 6 попаданий в каркас – и мы не забили. В это невозможно поверить»
Луис Энрике выразил разочарование вылетом «ПСЖ» от «Боруссии» (0:2 по сумме игр).
«Грустно, когда проигрываешь, тем более таким образом. Я поздравляю соперников, они проводят выдающуюся Лигу чемпионов.
В двух матчах у нас 6 ударов в каркас, сегодня 31 удар по воротам – и мы не забили. В это почти невозможно поверить, но таков футбол. Наш xG – 3, соперника – 0,7.
Здесь высокий уровень конкуренции, мы это принимаем. Постараемся оправиться как можно скорее.
Ни один человек, разбирающийся в футболе, не недооценивал «Боруссию». Я желаю ей удачи в финале, а мы постараемся оправиться от удара», – сказал главный тренер «ПСЖ» в эфире Movistar.
У «ПСЖ» 4 удара в каркас ворот в матче с «Боруссией» – рекорд плей-офф ЛЧ. 14 таких ударов в сезоне – рекорд турнира
У «ПСЖ» самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет – 3,22. За оба матча с «Боруссией» – 4,92
Но хейтеры скажут, что ПСЖ был бесхарактерным, катал вату и просто плохо играл)
Энрике слишком много и не по делу смеялся после ответного матча с Барселоной.
Хоть и не без доли везения
Очевидная аномалия и невезение. Такое в футболе бывает, что просто не идёт мяч в ворота.
Боруссия по факту очень слабая команда,игроки крайне посредственно владеют техникой паса,нет хорошего напа,им повезло попасть на ПСЖ которые не являются командой
на той недели после ПСЖ,смотрел Рома-Байер обе команды в плане командной игры в миллион раз сильнее ПСЖ и намного сильнее Боруссии
Не получи тогда Араухо глупую красную,Барселона была бы в финале