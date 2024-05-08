Энрике о вылете «ПСЖ» от «Боруссии»: «Сегодня 31 удар, за два матча 6 попаданий в каркас – и мы не забили. В это невозможно поверить»

Луис Энрике выразил разочарование вылетом «ПСЖ» от «Боруссии» (0:2 по сумме игр).

«Грустно, когда проигрываешь, тем более таким образом. Я поздравляю соперников, они проводят выдающуюся Лигу чемпионов.

В двух матчах у нас 6 ударов в каркас, сегодня 31 удар по воротам – и мы не забили. В это почти невозможно поверить, но таков футбол. Наш xG – 3, соперника – 0,7.

Здесь высокий уровень конкуренции, мы это принимаем. Постараемся оправиться как можно скорее.

Ни один человек, разбирающийся в футболе, не недооценивал «Боруссию». Я желаю ей удачи в финале, а мы постараемся оправиться от удара», – сказал главный тренер « » в эфире Movistar.