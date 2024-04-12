Иванов обслужит матч «Краснодар» – «Зенит», Карасев будет работать на игре «Локо» – ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Сергей Карасев Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Павел Шадыханов Владимир Москалев Роман Галимов Пари НН Сочи Артем Любимов Рафаэль Шафеев Футбол

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура Мир РПЛ.

13 апреля (суббота)

«Сочи» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Игорь Панин; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Балтика»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

14 апреля (воскресенье)

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Урал» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Антон Фролов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – «Ростов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Лапочкин.

13 комментариев
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Матч за чемпионство детектед. Спартак опять от фарма разгромно отлетит
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Так, надо бы сразу прояснить, по чьим понятиям будет судить Иванов
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Карасев вполне может начудить...
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Всех "молодцов" собрали:Галимов,Любимов,Шадыханов,Казарцев,Москалёв...интересный тур намечается😁
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Ох, не к добру этот Карасёв...
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Какой бы матч не был, у спартаковцев всегда заговор. Сейчас вот Сочи тянут. А бедным спартаковцам тяжело этому сопротивляться. Долгое время это было просто смешно, но уже сильно надоело и раздражает.
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Ответ TFP_Sports
Удивительно, почему Карасева не назначали на матч зенита ? Ха, дак чтобы он не сломал своим «бестолковым» судейством игру
Неудивительно, играют ведь не с московской командой
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