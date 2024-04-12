Иванов обслужит матч «Краснодар» – «Зенит», Карасев будет работать на игре «Локо» – ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура Мир РПЛ.
13 апреля (суббота)
«Сочи» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Игорь Панин; инспектор – Сергей Французов.
«Ахмат» – «Балтика»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.
«Краснодар» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.
14 апреля (воскресенье)
«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.
«Урал» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Антон Фролов; инспектор – Алексей Тюмин.
«Факел» – «Ростов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.
«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Лапочкин.