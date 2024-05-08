Ван Нистелрой считает «Реал» фаворитом матча с «Баварией»: «Нет команды с большим опытом в таких ситуациях. «Мадрид» будет доминировать»
Руд ван Нистелрой считает «Реал» фаворитом в ответном матче с «Баварией».
Сегодня мадридский клуб сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
– Игра на «Сантьяго Бернабеу» будет совершенно другой. Мадридцы будут вести себя по-другому, как они всегда делают, когда играют на домашнем стадионе, они будут больше доминировать, как это делала «Бавария» в первом матче.
Они будут оказывать давление на немцев на их собственной половине поля и в этом контексте наверняка найдут лучшие атакующие решения, чтобы забить.
– Вы по-прежнему считаете «Мадрид» фаворитом на выход в финал?
– Конечно, вижу это. Не только потому, что результат первого матча (2:2) очень хорош, причем на таком сложном стадионе, как «Альянц Арена», но и потому, что к атмосфере «Бернабеу» следует добавить качество игроков «Мадрида» и то, как они действуют – единой командой.
Нет команды с большим опытом в таких ситуациях, чем «Мадрид», и у них есть игроки, которые отлично справляются с ними. Кроме того, после титула Ла Лиги, они будут сосредоточены только на том, чтобы пройти «Баварию», – сказал бывший нападающий «Реала».
Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.