Ван Нистелрой считает «Реал» фаворитом матча с «Баварией»: «Нет команды с большим опытом в таких ситуациях. «Мадрид» будет доминировать»

Руд ван Нистелрой считает «Реал» фаворитом в ответном матче с «Баварией».

Сегодня мадридский клуб сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

– Игра на « » будет совершенно другой. Мадридцы будут вести себя по-другому, как они всегда делают, когда играют на домашнем стадионе, они будут больше доминировать, как это делала « » в первом матче.

Они будут оказывать давление на немцев на их собственной половине поля и в этом контексте наверняка найдут лучшие атакующие решения, чтобы забить.

– Вы по-прежнему считаете «Мадрид» фаворитом на выход в финал?

– Конечно, вижу это. Не только потому, что результат первого матча (2:2) очень хорош, причем на таком сложном стадионе, как « », но и потому, что к атмосфере «Бернабеу» следует добавить качество игроков «Мадрида» и то, как они действуют – единой командой.

Нет команды с большим опытом в таких ситуациях, чем « », и у них есть игроки, которые отлично справляются с ними. Кроме того, после титула , они будут сосредоточены только на том, чтобы пройти «Баварию», – сказал бывший нападающий «Реала».

Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.