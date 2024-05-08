Ван Нистелрой считает «Реал» фаворитом матча с «Баварией»: «Нет команды с большим опытом в таких ситуациях. «Мадрид» будет доминировать»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Руд ван Нистелрой Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Альянц Арена Сантьяго Бернабеу Футбол

Руд ван Нистелрой считает «Реал» фаворитом в ответном матче с «Баварией».

Сегодня мадридский клуб сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

– Игра на «Сантьяго Бернабеу» будет совершенно другой. Мадридцы будут вести себя по-другому, как они всегда делают, когда играют на домашнем стадионе, они будут больше доминировать, как это делала «Бавария» в первом матче.

Они будут оказывать давление на немцев на их собственной половине поля и в этом контексте наверняка найдут лучшие атакующие решения, чтобы забить.

– Вы по-прежнему считаете «Мадрид» фаворитом на выход в финал?

– Конечно, вижу это. Не только потому, что результат первого матча (2:2) очень хорош, причем на таком сложном стадионе, как «Альянц Арена», но и потому, что к атмосфере «Бернабеу» следует добавить качество игроков «Мадрида» и то, как они действуют – единой командой.

Нет команды с большим опытом в таких ситуациях, чем «Мадрид», и у них есть игроки, которые отлично справляются с ними. Кроме того, после титула Ла Лиги, они будут сосредоточены только на том, чтобы пройти «Баварию», – сказал бывший нападающий «Реала».

Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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5 комментариев
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Ответ Asata
Думаю в финал выйдет та команда, которая совершит меньше всего ошибок. Не стал бы сейчас явно выделять фаворитов, так как на равне с финалом случиться может всякое. Ждем зрелищного футбола в исполнении двух команд.
В финал выйдет та команда, которая победит
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Думаю в финал выйдет та команда, которая совершит меньше всего ошибок. Не стал бы сейчас явно выделять фаворитов, так как на равне с финалом случиться может всякое. Ждем зрелищного футбола в исполнении двух команд.
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Ответ Lindeman
В финал выйдет та команда, которая победит
Краткость сестра таланта😂🤣👍
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