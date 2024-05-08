Владимир Габулов: «В РПЛ один топ-тренер – Семак. Нужно победить в чемпионате и Кубке несколько раз, чтобы стать топ-тренером. У Лички есть предпосылки для этого»
Владимир Габулов назвал Сергея Семака единственным топ-тренером в Мир РПЛ.
– Личка доказал, что является топ-тренером?
– Чтобы стать топ-тренером, нужно победить несколько раз в чемпионате и Кубке. Даже один выигранный трофей в категорию топ ввести не может.
В нашем чемпионате один топ-тренер – Семак. У Лички есть предпосылки для этого. Хороший тренер отличается от обычного тренера тем, что может предвидеть кризисные ситуации и вовремя принять решение для их устранения. Или при начале такой ситуации.
«Динамо» хорошо среагировали. Посмотрим, как они доведут чемпионат. Если доведут до чемпионства, то это будет большое достижение для всего клуба и Лички в частности. И самое важное – для болельщиков «Динамо», – сказал бывший вратарь сборной России.
На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), замыкает первую тройку московское «Динамо» (50).