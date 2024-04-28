«Динамо» выиграло 4 матча подряд, дальше – «Спартак» в Кубке
«Динамо» выиграло 4 матча подряд.
В 26-м туре Мир РПЛ москвичи одержали победу над «Зенитом» (1:0).
«Динамо» до этого обыграло «Пари НН» (4:1) и дважды «Оренбург» – (2:1) в чемпионате и (4:2) в Кубке.
Последнее поражение было против «Урала» в 24-м туре (1:2).
Следующий матч бело-голубые проведут против «Спартака» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России.
Команда Марцела Лички идет на 3-м месте в турнирной таблице с 47 очками. Отставание от «Зенита» и «Краснодара» – 3 и 2 очка соответственно.
Но побороться еще можно, форму набрали хорошую.
Но самый прикол будет, если они и Краснодар обыграют. Сначала сами дали им шанс, победив Зенит, а потом сами этот шанс и заберут, победив их, интересно получится. И самим и этих двух побед может не хватить.