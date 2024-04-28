«Динамо» выиграло 4 матча подряд, дальше – «Спартак» в Кубке

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«Динамо» выиграло 4 матча подряд.

В 26-м туре Мир РПЛ москвичи одержали победу над «Зенитом» (1:0).

«Динамо» до этого обыграло «Пари НН» (4:1) и дважды «Оренбург» – (2:1) в чемпионате и (4:2) в Кубке.

Последнее поражение было против «Урала» в 24-м туре (1:2).

Следующий матч бело-голубые проведут против «Спартака» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Команда Марцела Лички идет на 3-м месте в турнирной таблице с 47 очками. Отставание от «Зенита» и «Краснодара» – 3 и 2 очка соответственно.

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12 комментариев
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Вот это победа! Да и ещё умудрились не пропустить! Всего один момент был у Зенита, но Шунин сыграл супер. Два раза в чемпе обыграть чемпиона - это круто. Тюкавину отдельный респект!
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Интрига это классно ! Вот бы ещё золотой матч как раньше)
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Ответ IlyaGrain
Интрига это классно ! Вот бы ещё золотой матч как раньше)
Есть вероятность,что золотой матч сыграют Динамо и Краснодар в последнем туре
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Ну и дальше в том же духе!!!
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Карраскаль хорош, все таки лысый тренер с ручкой из ЦСКА сделал хороший подарок Динамо.
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Динамо нет слов молодцы.
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Молодцы, если бы не Лещук тогда в игре со Спартаком, сейчас было бы 50 очков и на первом месте. Эххх((

Но побороться еще можно, форму набрали хорошую.

Но самый прикол будет, если они и Краснодар обыграют. Сначала сами дали им шанс, победив Зенит, а потом сами этот шанс и заберут, победив их, интересно получится. И самим и этих двух побед может не хватить.
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+3
Здорово Динамо играло в защите, Зенит же наоборот чудил, особенно Вендел. Свой момент динамовцы нашли и реализовали. Отличная команда у Динамо, может и нестабильная, но дерзкая с огнем. Будут биться за титул до последнего.
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Дальше вылет из Кубка
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После победы над Зенитом, у Динамо отличное настроение. Может побится, и на двух фронтах.
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хватит побеждать пора и честь знать...
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Спартаку надо сделать всё, чтобы Динамо сконцентрировалось на чемпионате и выиграло золото 😊
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