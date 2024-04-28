«Динамо» выиграло 4 матча подряд, дальше – «Спартак» в Кубке

«Динамо» выиграло 4 матча подряд.

В 26-м туре Мир москвичи одержали победу над « » (1:0).

« » до этого обыграло «Пари НН» (4:1) и дважды «Оренбург» – (2:1) в чемпионате и (4:2) в Кубке.

Последнее поражение было против «Урала» в 24-м туре (1:2).

Следующий матч бело-голубые проведут против « » в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Команда Марцела Лички идет на 3-м месте в турнирной таблице с 47 очками. Отставание от «Зенита» и «Краснодара» – 3 и 2 очка соответственно.