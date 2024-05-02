У «Зенита» 4 победы в 13 матчах с ЦСКА, «Спартаком», «Динамо» и «Локомотивом» в этом сезоне

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Футбол

«Зенит» в этом сезоне проиграл московским клубам больше матчей, чем выиграл.

Сегодня команда Сергея Семака сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в Фонбет Кубке России. Также они разделили очки в матче Мир РПЛ в сентябре, а в матче за Суперкубок петербуржцы победили по пенальти.

С «Динамо» у «Зенита» 3 поражения и 1 победа, с «Локомотивом» – 2 поражения, со «Спартаком» – 2 победы и 2 ничьих.

11 мая клуб из Санкт-Петербурга проведет против ЦСКА матч в Кубке, 15-го – в Мир РПЛ.

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11 комментариев
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Семака надо года до 2050 переподписать!
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Ответ Алешка Терминатор
По этому случаю предлагаю отправить Зенит в пердив
Да вас пердивное "Тосно" отпердивило так, что болит до сих пор
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Ответ Алешка Терминатор
Как и обычно, немедленно показались провинциальные комплексы. Это было предсказуемо.
Ты обронил масочку 🤡
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Вот будет потеха, если Зенит в неудачный для себя сезон сделает дубль. Ведь все к этому идет.
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Особенно Зениту понравилось с Динамо.
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