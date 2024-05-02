У «Зенита» 4 победы в 13 матчах с ЦСКА, «Спартаком», «Динамо» и «Локомотивом» в этом сезоне
«Зенит» в этом сезоне проиграл московским клубам больше матчей, чем выиграл.
Сегодня команда Сергея Семака сыграла вничью с ЦСКА (1:1) в Фонбет Кубке России. Также они разделили очки в матче Мир РПЛ в сентябре, а в матче за Суперкубок петербуржцы победили по пенальти.
С «Динамо» у «Зенита» 3 поражения и 1 победа, с «Локомотивом» – 2 поражения, со «Спартаком» – 2 победы и 2 ничьих.
11 мая клуб из Санкт-Петербурга проведет против ЦСКА матч в Кубке, 15-го – в Мир РПЛ.