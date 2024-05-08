Судья Орсато заплакал после матча «ПСЖ» – «Боруссия». Это его последняя игра в ЛЧ, после Евро-2024 итальянец завершит карьеру

Судья Даниэле Орсато заплакал после матча «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд.

48-летний итальянский арбитр обслуживал ответный полуфинал , по итогам которого немецкий клуб вышел в финал.

После финального свистка Орсато заплакал, ассистенты обступили его и стали утешать.

Дело в том, что это был последний матч в турнире. Он завершит карьеру после .

Он начал карьеру в 1993 году и отработал более 600 профессиональных матчей, в том числе 288 в Серии А.

Игра «ПСЖ» – « » (0:1) стала для него 55-й в ЛЧ. Он также судил финал между « » и «Баварией» 23 августа 2020 года в Лиссабоне (0:1).

Скриншот: twitter.com/JosRodriguez37