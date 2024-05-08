Судья Орсато заплакал после матча «ПСЖ» – «Боруссия». Это его последняя игра в ЛЧ, после Евро-2024 итальянец завершит карьеру

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Даниэле Орсато Евро-2024 Футбол

Судья Даниэле Орсато заплакал после матча «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд.

48-летний итальянский арбитр обслуживал ответный полуфинал Лиги чемпионов, по итогам которого немецкий клуб вышел в финал.

После финального свистка Орсато заплакал, ассистенты обступили его и стали утешать.

Дело в том, что это был последний матч Даниэле в турнире. Он завершит карьеру после Евро-2024.

Он начал карьеру в 1993 году и отработал более 600 профессиональных матчей, в том числе 288 в Серии А.

Игра «ПСЖ» – «Боруссия» (0:1) стала для него 55-й в ЛЧ. Он также судил финал между «ПСЖ» и «Баварией» 23 августа 2020 года в Лиссабоне (0:1).

Скриншот: twitter.com/JosRodriguez37

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29 комментариев
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Классный судья, хорошо судит и всегда на позитиве. Всего хорошего ему в жизни!
+90
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+88
Трогательно. Судьи тоже люди и тоже иногда роняют слезы
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+45
Хорошо вчера отработал. Даже без всяких ВАР видел как Хуммельс остановил до штрафной Дембеле)
+45
-3
+42
Ничего плохого при имени судьи не вспоминается и мне кажется это лучший комплимент был бы для арбитра футбола
+27
0
+27
Ответ Тиджани Бабангида
Трогательно. Судьи тоже люди и тоже иногда роняют слезы
В 48 лет быть таким атлетом
+16
-1
+15
Хороший Реф. В Италии кстати традиционно раз в пару лет появляется классный судья. Ну самый известный это конечно Коллина был)
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Ответ songbilong
В 48 лет быть таким атлетом
21 год карьеры, считай 21 год бегать наравне с футболистами разных поколений.
+6
0
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Ответ Yobo
Классный судья, хорошо судит и всегда на позитиве. Всего хорошего ему в жизни!
Классный, согласен, а назначения на финал получают Тейлоры,Оливеры,Тюрпены и прочие недоразумения со свистками.
+7
-1
+6
Понравилось как он вчера в конце игры просил подняться Мбаппе после "почти" выхода 1 на 1, черепаха начал заливаться и по сути сам упал и выпрашивал пенальти поднимая вверх руки на газоне, а судья подбежал и начал эмоционально просить подняться и что он всё видел, классный момент в трансляции
+6
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+5
Жаль, классный рефери. Не знал, что он так давно в деле
+4
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+3
Образцово отсудил вчера. Нет вероятности что на финал его назначат?
+2
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Ответ fraqtop
А почему уходит? Это как то связано с регламентом? Написали бы хоть
Нет. Просто возраст. Физ форма не та уже. Под 50 лет не так легко бегать по полю за молодыми игроками.
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Топ реф, жаль
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классный судья, много ставок при нем заходило.
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Отработал эту игру супер
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Ответ Покерный Футбол
Классный, согласен, а назначения на финал получают Тейлоры,Оливеры,Тюрпены и прочие недоразумения со свистками.
Тюрпен отличный судья, ну либо я не попадал на его плохие игры.
+1
0
+1
Ответ Покерный Футбол
Классный, согласен, а назначения на финал получают Тейлоры,Оливеры,Тюрпены и прочие недоразумения со свистками.
Оливер - брат Казарцева !
Из рода бессмертных !
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Ответ Покерный Футбол
Классный, согласен, а назначения на финал получают Тейлоры,Оливеры,Тюрпены и прочие недоразумения со свистками.
Он судил финал ЛЧ Бавария - ПСЖ если не ошибаюсь
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На ЧМ, в рамках общего сценария придумал пенальти в полуфинале в ворота хорватов
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Ушла эпоха
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Судья тоже человек))
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Ответ Тюменский медвежонок
Понравилось как он вчера в конце игры просил подняться Мбаппе после "почти" выхода 1 на 1, черепаха начал заливаться и по сути сам упал и выпрашивал пенальти поднимая вверх руки на газоне, а судья подбежал и начал эмоционально просить подняться и что он всё видел, классный момент в трансляции
Там бы ни один судья не дал пенальти ))
Черепаха это понимал и заваливался уж точно не нарочно!
Просто вчера был такой день , что он бы и пенальти не забил ))
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Ответ Тюменский медвежонок
Понравилось как он вчера в конце игры просил подняться Мбаппе после "почти" выхода 1 на 1, черепаха начал заливаться и по сути сам упал и выпрашивал пенальти поднимая вверх руки на газоне, а судья подбежал и начал эмоционально просить подняться и что он всё видел, классный момент в трансляции
Тюрпен и Орсато на высшем уровне отсудили
Даже ВАР за весь матч не пригодился
Хотя при желании мог Орсато вчера посмотреть из-за фола Хуммельса на Дембеле
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