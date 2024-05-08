Судья Орсато заплакал после матча «ПСЖ» – «Боруссия». Это его последняя игра в ЛЧ, после Евро-2024 итальянец завершит карьеру
Судья Даниэле Орсато заплакал после матча «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд.
48-летний итальянский арбитр обслуживал ответный полуфинал Лиги чемпионов, по итогам которого немецкий клуб вышел в финал.
После финального свистка Орсато заплакал, ассистенты обступили его и стали утешать.
Дело в том, что это был последний матч Даниэле в турнире. Он завершит карьеру после Евро-2024.
Он начал карьеру в 1993 году и отработал более 600 профессиональных матчей, в том числе 288 в Серии А.
Игра «ПСЖ» – «Боруссия» (0:1) стала для него 55-й в ЛЧ. Он также судил финал между «ПСЖ» и «Баварией» 23 августа 2020 года в Лиссабоне (0:1).
Скриншот: twitter.com/JosRodriguez37
Из рода бессмертных !
Черепаха это понимал и заваливался уж точно не нарочно!
Просто вчера был такой день , что он бы и пенальти не забил ))
Даже ВАР за весь матч не пригодился
Хотя при желании мог Орсато вчера посмотреть из-за фола Хуммельса на Дембеле