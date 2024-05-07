Хуммельс сбил Дембеле у штрафной «Боруссии» – возможно, на линии. Судья не дал пенальти

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА судьи Матс Хуммельс Даниэле Орсато Усман Дембеле Футбол

«ПСЖ» претендовал на пенальти в матче с «Боруссией».

На 65-й минуте матча Лиги чемпионов защитник дортмундцев Матс Хуммельс в подкате сбил вингера Усмана Дембеле в районе линии штрафной площади. Главный судья Даниэле Орсато решил, что нарушение произошло за пределами выделенной зоны и назначил штрафной удар.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Футбол 1»

«ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Хуммельс забил! Онлайн-трансляция

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21 комментарий
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Фол был перед штрафной - абсолютно верное решение арбитра, даже обсуждать нечего
+54
-5
+49
Хуммельс с немецкой точностью рассчитал все до миллиметра. Вожак проводит шикарный матч. И в защите - скала об которую разбиваются все атаки Парижа и у чужих ворот гроза.
+36
-2
+34
Есть же видео с четкого ракурса где видно что контакт до
+25
0
+25
С другой камеры скрин нужен, там прекрасно видно, что до штрафной!
+7
0
+7
Сбили до штрафной и были повторы где это прекрасно видно, но у нас в новостях как всегда:))
+7
-4
+3
Ответ Under
а можно ссылку?
На матч ТВ смотрю.
+3
0
+3
Там даже игроки ПСЖ не спорили с этим решением!)
+3
-1
+2
Спортс что за сброс?
+2
0
+2
Ответ WESTERN-
Есть же видео с четкого ракурса где видно что контакт до
Это кликбейт,все ради срача в комментах.
+1
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Я бы ни капли не удивился , если бы поставили 11 метров)
0
0
0
Никакого возможно. Нарушение было до штрафной. Это было понятно Даже в динамике
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Фол на линии в повторе это было видно - 100% пенальти. Там и второй не поставили, когда руками висел защитник
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Комментарий удален пользователем
Очень понравился в этом матче Орсата, и бороться давал, четко видел игру , и все карточки по делу . И самое главное он сразу показал что пенальти не было . Надеюсь и в финале мы увидим такого же уровня судейство
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Ответ Vladimir Frolov
У Орсато идеальная позиция была для решения. Все верно.
позиция у него так себе была
она была правильной с точки зрения методичек, где должен быть реф в таком эпизоде, но для разбора конкретно этого нарушения так себе - из-за спины
идеальная позиция могла быть у лайнсмена, но он тоже, как и должен был, держал линию последнего защитника
остаётся верить, что ВАР быстро (привет тем, кто ноет насчёт затягиваний игры) принял правильное решение
но для пущей верности хотелось бы повтор примерно как хок ай показывает эпизоды с (не)взятием ворот - то есть параллельно линии штрафной, а не под углом
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Ответ Elementarno
Комментарий удален пользователем
в смысле на линию?
он же показал на точку, потом только на линию
вернее, за линию, ибо линия, это уже пенальти
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