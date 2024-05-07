Хуммельс сбил Дембеле у штрафной «Боруссии» – возможно, на линии. Судья не дал пенальти
«ПСЖ» претендовал на пенальти в матче с «Боруссией».
На 65-й минуте матча Лиги чемпионов защитник дортмундцев Матс Хуммельс в подкате сбил вингера Усмана Дембеле в районе линии штрафной площади. Главный судья Даниэле Орсато решил, что нарушение произошло за пределами выделенной зоны и назначил штрафной удар.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Футбол 1»
«ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Хуммельс забил! Онлайн-трансляция
она была правильной с точки зрения методичек, где должен быть реф в таком эпизоде, но для разбора конкретно этого нарушения так себе - из-за спины
идеальная позиция могла быть у лайнсмена, но он тоже, как и должен был, держал линию последнего защитника
остаётся верить, что ВАР быстро (привет тем, кто ноет насчёт затягиваний игры) принял правильное решение
но для пущей верности хотелось бы повтор примерно как хок ай показывает эпизоды с (не)взятием ворот - то есть параллельно линии штрафной, а не под углом
он же показал на точку, потом только на линию
вернее, за линию, ибо линия, это уже пенальти