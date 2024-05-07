Хуммельс сбил Дембеле у штрафной «Боруссии» – возможно, на линии. Судья не дал пенальти

«ПСЖ» претендовал на пенальти в матче с «Боруссией».

На 65-й минуте матча чемпионов защитник дортмундцев в подкате сбил вингера в районе линии штрафной площади. Главный судья решил, что нарушение произошло за пределами выделенной зоны и назначил штрафной удар.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Футбол 1»

«ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Хуммельс забил! Онлайн-трансляция