«Галатасарай» бесплатно подпишет Зиеша из «Челси» после аренды. Лондонцы могут получить бонусы

«Галатасарай» подпишет Хакима Зиеша из «Челси» на постоянной основе.

Прошлым летом «Челси» отдал хавбека сборной Марокко «Галатасараю» в аренду с правом бесплатно его подписать в 2024-м.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, необходимые условия для выкупа контракта Зиеша у «синих» были активированы, и турки подпишут соглашение с 31-летним футболистом.

«Челси» не получит компенсацию за переход , но может заработать деньги в виде бонусов в случае удачного выступления Зиеша за «Галатасарай».

После полноценного трансфера зарплата марокканца снизится с 3,59 млн евро в год до 2,85 млн.

Зиеш провел 21 матч за « », забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

«Челси» отдал Зиеша в аренду с опцией бесплатного выкупа. Бесплатного выкупа?! 🤔