«Галатасарай» бесплатно подпишет Зиеша из «Челси» после аренды. Лондонцы могут получить бонусы

Теги Челси премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Сборная Марокко по футболу Хаким Зиеш Футбол

«Галатасарай» подпишет Хакима Зиеша из «Челси» на постоянной основе.

Прошлым летом «Челси» отдал хавбека сборной Марокко «Галатасараю» в аренду с правом бесплатно его подписать в 2024-м.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, необходимые условия для выкупа контракта Зиеша у «синих» были активированы, и турки подпишут соглашение с 31-летним футболистом.

«Челси» не получит компенсацию за переход Хакима, но может заработать деньги в виде бонусов в случае удачного выступления Зиеша за «Галатасарай».

После полноценного трансфера зарплата марокканца снизится с 3,59 млн евро в год до 2,85 млн.

Зиеш провел 21 матч за «Галатасарай», забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

«Челси» отдал Зиеша в аренду с опцией бесплатного выкупа. Бесплатного выкупа?! 🤔

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3 комментария
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Отличная сделка и для Зиеша и Галатасарая 👍👌
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Ответ Chistian Jadson
Челси активы за бесплатно уже отдает …
Скоро и доплачивать будут 😁
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