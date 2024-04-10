«Челси» могут покинуть до 12 игроков летом. Одна из причин – финансовые правила АПЛ
«Челси» планирует расчистку состава этим летом .
Этим летом «Челси» может продать значительную часть игроков. Одна из причин – необходимость вписаться в финансовые правила АПЛ по прибыльности и устойчивости (PSR), пишет Football.London. До 12 игроков могут быть проданы или отпущены на правах свободных агентов.
В первую очередь клуб рассмотрит продажу игроков академии, так как вся выручка за них является чистой прибылью. Среди воспитанников, которые могут быть проданы этим летом, находятся Конор Галлахер, Трево Чалоба, Иан Матсен, Армандо Броя и Льюис Холл.
Марк Кукурелья с высокой вероятностью также покинет команду летом, однако трансфер испанца, который был куплен за 60 миллионов у «Брайтона» в 2022 году, принесет «Челси» убытки в десятки миллионов фунтов. Тем не менее клуб вполне может отпустить его, если удастся договориться о подходящем предложении.
Отмечается, что Тиаго Силва, скорее всего, не станет продлевать контракт с «синими» и покинет клуб на правах свободного агента этим летом.
Также есть ряд игроков которые будут выставлены на трансфер. Среди них Маланг Сарр, который не выходил на поле за клуб почти два года, а также Ромелу Лукаку, Кепа Арриcабалага и Хаким Зиеш – все трое в данный момент находятся в аренде.
Также клуб, вероятно, покинет вратарь Лукас Бергстрем.
Теперь репу чешут на 10 месте
снимите с них очки и отправьте в шип за нарушения всех ФФП
Но конечно я только рад буду , если Галлахер останется . Было бы несправедливо продавать его я считаю .
П.С. Чалоба за 30. Ну ок )))
А ещё есть Лукаку, которого, как я надеюсь, сольют арабам за +- 60 млн. Зиеша отдать хотя бы за пятёру. Сарр и Силва бесплатно уйдут.
Зачем продавать Галлахера?
Натворил то он в прошлом году.