«Челси» могут покинуть до 12 игроков летом. Одна из причин – финансовые правила АПЛ

«Челси» планирует расчистку состава этим летом .

летом «Челси» может продать значительную часть игроков. Одна из причин – необходимость вписаться в финансовые правила по прибыльности и устойчивости (PSR), пишет Football.London. До 12 игроков могут быть проданы или отпущены на правах свободных агентов.

В первую очередь клуб рассмотрит продажу игроков академии, так как вся выручка за них является чистой прибылью. Среди воспитанников, которые могут быть проданы этим летом, находятся , , , и .

с высокой вероятностью также покинет команду летом, однако трансфер испанца, который был куплен за 60 миллионов у « » в 2022 году, принесет « » убытки в десятки миллионов фунтов. Тем не менее клуб вполне может отпустить его, если удастся договориться о подходящем предложении.

Отмечается, что , скорее всего, не станет продлевать контракт с «синими» и покинет клуб на правах свободного агента этим летом.

Также есть ряд игроков которые будут выставлены на трансфер. Среди них , который не выходил на поле за клуб почти два года, а также , Кепа Арриcабалага и – все трое в данный момент находятся в аренде.

Также клуб, вероятно, покинет вратарь .