«Челси» могут покинуть до 12 игроков летом. Одна из причин – финансовые правила АПЛ

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«Челси» планирует расчистку состава этим летом .

Этим летом «Челси» может продать значительную часть игроков. Одна из причин – необходимость вписаться в финансовые правила АПЛ по прибыльности и устойчивости (PSR), пишет Football.London. До 12 игроков могут быть проданы или отпущены на правах свободных агентов.

В первую очередь клуб рассмотрит продажу игроков академии, так как вся выручка за них является чистой прибылью. Среди воспитанников, которые могут быть проданы этим летом, находятся Конор Галлахер, Трево Чалоба, Иан Матсен, Армандо Броя и Льюис Холл

Марк Кукурелья с высокой вероятностью также покинет команду летом, однако трансфер испанца, который был куплен за 60 миллионов у «Брайтона» в 2022 году, принесет «Челси» убытки в десятки миллионов фунтов. Тем не менее клуб вполне может отпустить его, если удастся договориться о подходящем предложении.

Отмечается, что Тиаго Силва, скорее всего, не станет продлевать контракт с «синими» и покинет клуб на правах свободного агента этим летом.

Также есть ряд игроков которые будут выставлены на трансфер. Среди них Маланг Сарр, который не выходил на поле за клуб почти два года, а также Ромелу Лукаку, Кепа Арриcабалага и Хаким Зиеш – все трое в данный момент находятся в аренде.

Также клуб, вероятно, покинет вратарь Лукас Бергстрем.

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49 комментариев
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Угочуква с Чуквумекой остаются, я спокоен.
+78
-1
+77
Это у них не с ФФП проблемы, в первую очередь, а с головой проблемы. Остальное уже следствие
+65
-6
+59
Перестройка такая: Ah Shit, Here We Go Again
+33
-2
+31
Ответ Абай Ахметкалиев
Так как раз все лишние и уйдут. Ну кроме Галлы, его не продадут (если, конечно, никто не выложит 60+ млн фунтов, что очень на вряд ли). Поэтому какая это перестройка? Из этого списка только Галлахер игрок основы, ну и Куку в обойме, остальные не особо.
В том и дело , что продажа воспитанника помогает вписаться в ффп и Галлахер в первых рядах на продажу пойдёт . Зато кайседо и Лавия на 8 летних контрактах останутся))
+10
0
+10
Ответ pit4er
Это у них не с ФФП проблемы, в первую очередь, а с головой проблемы. Остальное уже следствие
И, думаю, английский врач здесь уже не поможет
+8
0
+8
Зачем? Эвертон уже все закрыл
+8
-1
+7
Набрали всякого шлака
Теперь репу чешут на 10 месте
снимите с них очки и отправьте в шип за нарушения всех ФФП
+12
-5
+7
Ответ luu
Угочуква с Чуквумекой остаются, я спокоен.
Как же смешно звучат эти 2 фамилии находясь рядом :D
+9
-2
+7
За челси в фм 24 начинать прикольно-продаешь кучу шлака и дохрена денег на покупку любых игроков)
+6
0
+6
Что они к Галлахеру прицепились. Он хотя бы играет и старается, а не лежит в лазарете годами..
+7
-1
+6
Ответ luu
Угочуква с Чуквумекой остаются, я спокоен.
прочитал это и у меня дождь пошел
+4
0
+4
Ответ rusik krasav4ik
Перестройка такая: Ah Shit, Here We Go Again
Так как раз все лишние и уйдут. Ну кроме Галлы, его не продадут (если, конечно, никто не выложит 60+ млн фунтов, что очень на вряд ли). Поэтому какая это перестройка? Из этого списка только Галлахер игрок основы, ну и Куку в обойме, остальные не особо.
+6
-4
+2
Ответ John Green
Почему?
по причине ограниченных возможностей размышлять у этого комментатора
+8
-7
+1
Нихай привыкают к месту во второй половине таблицы. Поклонники потихоньку отвалятся. Должуна вон уже не видно.
+1
0
+1
Очень мудрые правила ффп, вынуждающих клубы в первую очередь избавляться от своих воспитанников
+3
-2
+1
Оставьте Галлахера, остальных продать
+2
-1
+1
Галлахера и Матсена можно было бы оставить для ротации, хотя они и воспитанники, поэтому такие ценные активы для трансфера. А остальных можно высылать хоть сейчас вместе с Почем.
+2
-1
+1
Ответ luu
Угочуква с Чуквумекой остаются, я спокоен.
Ты Васант?)
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Ответ Абай Ахметкалиев
"Галлахер в первых рядах на продажу" - С чего ты взял вообще? Первый на продажу - это Холл, которого по сути уже продали, это 28млн фунтов. Следом идёт Маатсен, которого продадут за 30-35млн в Боруссию. Чалоба уйдёт миллионов за 30, Броя за 15-20 максимум. И вот тебе уже 100+ млн фунтов чистыми с воспитанников. А ещё есть Лукаку, которого, как я надеюсь, сольют арабам за +- 60 млн. Зиеша отдать хотя бы за пятёру. Сарр и Силва бесплатно уйдут. Зачем продавать Галлахера?
Взял с того, что кроме Матсена все остальные это ненужный шлак )
Но конечно я только рад буду , если Галлахер останется . Было бы несправедливо продавать его я считаю .
П.С. Чалоба за 30. Ну ок )))
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Ответ gusilebedi
В том и дело , что продажа воспитанника помогает вписаться в ффп и Галлахер в первых рядах на продажу пойдёт . Зато кайседо и Лавия на 8 летних контрактах останутся))
"Галлахер в первых рядах на продажу" - С чего ты взял вообще? Первый на продажу - это Холл, которого по сути уже продали, это 28млн фунтов. Следом идёт Маатсен, которого продадут за 30-35млн в Боруссию. Чалоба уйдёт миллионов за 30, Броя за 15-20 максимум. И вот тебе уже 100+ млн фунтов чистыми с воспитанников.
А ещё есть Лукаку, которого, как я надеюсь, сольют арабам за +- 60 млн. Зиеша отдать хотя бы за пятёру. Сарр и Силва бесплатно уйдут.
Зачем продавать Галлахера?
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Что они к Галлахеру прицепились. Он хотя бы играет и старается, а не лежит в лазарете годами..
Пока Галлахер играет 10ку, результаты Челси не улучшатся
+4
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Ответ gusilebedi
В том и дело , что продажа воспитанника помогает вписаться в ффп и Галлахер в первых рядах на продажу пойдёт . Зато кайседо и Лавия на 8 летних контрактах останутся))
Он говорит к тому что клуб по идее потеряет только Галлахера, а не 12 игроков, остальные игроки которые никак не входят в планы клуба. А в целом, это никак не оправдывает бессмысленные миллиардные покупки. Как по мне лучше сидеть на 10-12 месте с воспитанниками в обойме, чем с миллиардным шлаком.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Неужели до Боули дошло что то что он вытворял в последнее время - это финансовое безумие ?
Вроде поговаривают, что Боули "самоустранился" от контроля над трансферами, то есть просто даёт бабло.
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Ответ Дороф
Вроде поговаривают, что Боули "самоустранился" от контроля над трансферами, то есть просто даёт бабло.
Ну так это про сейчас.
Натворил то он в прошлом году.
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Ответ wshnmn
У меня вопросу, почему с проблемами цз Сарру не дают шанса? По моему он не хуже нынешних привозил.
Хуже.
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А остальные причины – оптовая закупка проспектов без разбора и за оверпрайс через раз?
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Отличная новость!
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в чемпионшип их
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Прочитал : Челси могут поДкинуть 12 игроков. Подумал, куда ещё.
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Сарр,как тот бразилец,который всех обманул что он футболист и не играл в Баварии вроде,может не в ней,но в Германии точно.
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