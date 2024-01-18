Салах – лучший африканский игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Дрогба – 2-й, Мане – 4-й
Мохамед Салах возглавил рейтинг лучших африканских игроков в истории АПЛ.
Египтянин занял первое место в списке, составленном FourFourTwo. Всего в нем 20 позиций.
В топ-10 попали:
1. Мохамед Салах («Ливерпуль», «Челси»).
2. Дидье Дрогба («Челси»).
3. Яя Туре («Манчестер Сити»).
4. Садьо Мане («Ливерпуль», «Саутгемптон»).
5. Майкл Эссьен («Челси»).
6. Рияд Марез («Манчестер Сити», «Лестер»).
7. Нванкво Кану («Арсенал», «Вест Бромвич», «Портсмут»).
8. Джей-Джей Окоча («Болтон»).
9. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед»).
10. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», «Челси»).
Салах – лучший футболист Африки в истории по версии FourFourTwo, Веа – 2-й, Это′О – 3-й, Дрогба – 4-й, Яя Туре – 5-й, Мане – 6-й
Дрогба накидывал в Топ матчах
Ни когда не терялся,может не всегда забивал но тащил
Арсенал вроде сильнее всего от него страдал
Он главная звезда АПЛ последних сезонов
1. Месси
2. Салах
3. Дрогба
Все это фигня. Дрогба по факту выигрывал конкуренцию у всех якобы считавшимися более мастеровитых нападающих: Кежман, Креспо, Шевченко, Торрес.
Салах 251 матча 153 гола
При том, что эвуарийская слониха была центр форвардом, а Салах Вингер:)) Лицо на осмотр:))
Есть вариант сильнее?
Он стабильно держал КП в премьер-лиге
Ухахахаха
Дрогба!!!!
а так, да, коло еще из той, последней отличной команды, которая своей молодостью, задором и мастерством внушала здоровый оптимизм насчет будущего.
сеск, глеб, адебайор, насри, ван перси - думалось, что пропишутся среди лучших надолго, но все как-то очень быстро развалилось...