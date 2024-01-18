Салах – лучший африканский игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Дрогба – 2-й, Мане – 4-й

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Мохамед Салах возглавил рейтинг лучших африканских игроков в истории АПЛ.

Египтянин занял первое место в списке, составленном FourFourTwo. Всего в нем 20 позиций.

В топ-10 попали:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль», «Челси»).

2. Дидье Дрогба («Челси»).

3. Яя Туре («Манчестер Сити»).

4. Садьо Мане («Ливерпуль», «Саутгемптон»).

5. Майкл Эссьен («Челси»).

6. Рияд Марез («Манчестер Сити», «Лестер»).

7. Нванкво Кану («Арсенал», «Вест Бромвич», «Портсмут»).

8. Джей-Джей Окоча («Болтон»).

9. Уилфрид Заа («Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед»).

10. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», «Челси»).

Салах – лучший футболист Африки в истории по версии FourFourTwo, Веа – 2-й, Это′О – 3-й, Дрогба – 4-й, Яя Туре – 5-й, Мане – 6-й

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84 комментария
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Такое ощущение было, что Дрогба прям пачками забивал в АПЛ, по факту только 2 сезона с 20 и более голами и плюс голевые почти не отдавал
+43
-3
+40
Ответ Родри
Дрогба был просто нереально крут, выше Салаха должен быть
Дрогба в АПЛ забил меньше Даррена Бента и Лукаку который там играл меньше:))
+50
-12
+38
Если б для прикола в претендентах был Месси, и тут его выбрали б😂
+25
-6
+19
Ответ rigobersong
А больше всего тошнит от того, как Дрогбу пиарили в 2012, чуть не ЗМ ему вручали за гол в ворота Баварии, но молчали о том, что там весь матч творил Чех, мало того что дал в основное после града атак забить всего 1 гол, так в ОТ потащил пенальти, а затем и послематчевые пенки выиграл:) Почти в одиночку победил в том матче, а все лавры достались Драхбе, вот что значит пиар, самое настоящее позорище конечно в те годы, что Чеха оставили в тени:)
Так он и Барсу продырявил в полуфинале, бгг.
+19
-5
+14
Дрогба будучи чисты центрфорвардом за Челси 256 игр и 108 голов , Салах на фланге 239 и 151., ну и где тут намного " выше" Салаха
+16
-3
+13
Ответ Капибарбер
а где Рональду?
он же арабский игрок)
+10
-3
+7
Ответ Nursultan Kulnasharov
Такое ощущение было, что Дрогба прям пачками забивал в АПЛ, по факту только 2 сезона с 20 и более голами и плюс голевые почти не отдавал
У Дрогба 3 сезона с 10+ передачами. Это отличный показатель для его позиции.
+9
-2
+7
Ответ rigobersong
Дрогба в АПЛ забил меньше Даррена Бента и Лукаку который там играл меньше:))
Дрогба приносил трофеи, а Бент и Лукаку за кого и кому забивали?
+15
-9
+6
Два года назад Мане был в топах, и до сих пор в ЛФК ему нет замены. Обе стороны оказались в проигрыше
+6
-2
+4
Ответ ASH11
Дрогба приносил трофеи, а Бент и Лукаку за кого и кому забивали?
Что есть то есть
Дрогба накидывал в Топ матчах
Ни когда не терялся,может не всегда забивал но тащил
Арсенал вроде сильнее всего от него страдал
+6
-2
+4
Ответ Родри
Жаль Это’О нельзя сюда добавить
Кстати, а ведь тоже успел забежать в АПЛ
+3
0
+3
Заа... смешно
+2
0
+2
Конечно Салах
Он главная звезда АПЛ последних сезонов
+2
0
+2
Ответ Nursultan Kulnasharov
Такое ощущение было, что Дрогба прям пачками забивал в АПЛ, по факту только 2 сезона с 20 и более голами и плюс голевые почти не отдавал
Он забивал в основном все важное. А не по 5 штук 3му дивизиону. Поэтому и нарезок много с его голами
+3
-1
+2
Ответ rigobersong
А больше всего тошнит от того, как Дрогбу пиарили в 2012, чуть не ЗМ ему вручали за гол в ворота Баварии, но молчали о том, что там весь матч творил Чех, мало того что дал в основное после града атак забить всего 1 гол, так в ОТ потащил пенальти, а затем и послематчевые пенки выиграл:) Почти в одиночку победил в том матче, а все лавры достались Драхбе, вот что значит пиар, самое настоящее позорище конечно в те годы, что Чеха оставили в тени:)
Согласен, Чех тогда принёс победу Челси
+3
-1
+2
Ответ ASH11
Дрогба приносил трофеи, а Бент и Лукаку за кого и кому забивали?
Они забивали за более слабые клубы с менее мастеровитыми партнерами:)
+6
-4
+2
Жаль Это’О нельзя сюда добавить
+2
0
+2
ФИФА:

1. Месси
2. Салах
3. Дрогба
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Они забивали за более слабые клубы с менее мастеровитыми партнерами:)
А попав к более мастеровитым партнёрам также много забивали?
Все это фигня. Дрогба по факту выигрывал конкуренцию у всех якобы считавшимися более мастеровитых нападающих: Кежман, Креспо, Шевченко, Торрес.
+5
-3
+2
Ответ OSHO
лично я не думаю что Салах сильнее Дрогба как форвард. Дрогда был умным форвардом, таких уже не делают.
Драхба 254 матча 104 гола

Салах 251 матча 153 гола

При том, что эвуарийская слониха была центр форвардом, а Салах Вингер:)) Лицо на осмотр:))
+6
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+2
Ответ tampa-bay
Дрогба тащер и лидер, Салах омеган, испарявшийся в матчах с Реалом
Как же противно это лицемерие читать, какой он лидер,. Лидер это тот кто тащит команду молча, в трудных ситуациях и является примером для своих партнеров. Эвуарийская плакса только валялась и вечно бегала за арбитром, ты вообще АПЛ хоть в те времена смотрел?:) Как этот 2х метровый 100 киллограмовый амбал падал от соприкосновения с игроками в 2 раза меньше:) Это просто было полным цирком, как же хорошо сейчас сидеть и людям это вранье втирать:)
+5
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жаль в списке нет Коло Туре. топ защитник был
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Ответ Алексей Ларёв
Все пойму,но Заа в топ 10 это трэш..
Что не так?
Есть вариант сильнее?
Он стабильно держал КП в премьер-лиге
+1
0
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Ответ Born is the King
Комментарий удален модератором
Люди с другой ориентацией вообще в принципе нежные и ранимые!
+1
0
+1
Ответ tampa-bay
Салах такой себе африканец внешне
для вас новость что Африка не вся черная ?
+1
0
+1
Ответ tampa-bay
Дрогба тащер и лидер, Салах омеган, испарявшийся в матчах с Реалом
Причем тут Реал если речь про лучшего в АПЛ?
Ухахахаха
+2
-1
+1
Ответ Родри
Жаль Это’О нельзя сюда добавить
почему его нет,кстати?
+1
0
+1
Ответ savik-A.M.
ну что же за бред ты несёшь , Абеди Пеле 0 игр в АПЛ у Этоо аж 35 , Веа тоже в АПЛ не было как и вратаря
В АПЛ однозначно Дрогба.
Дрогба!!!!
+2
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Ответ mj23.net
У Дрогба 3 сезона с 10+ передачами. Это отличный показатель для его позиции.
Я посмотрел в рамках АПЛ только, это было сказано для тех людей которые считают, что Дрогба должен быть выше Салаха. У Салаха 4 сезона с 20+, и в большинстве не менее 10 голевых.
+2
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Ответ Дядя ТУРА
жаль в списке нет Коло Туре. топ защитник был
у защитника вообще изначально позиция невыгодная.
а так, да, коло еще из той, последней отличной команды, которая своей молодостью, задором и мастерством внушала здоровый оптимизм насчет будущего.
сеск, глеб, адебайор, насри, ван перси - думалось, что пропишутся среди лучших надолго, но все как-то очень быстро развалилось...
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