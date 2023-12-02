Зиеш о «Челси»: «У нас было 3 состава с топ-игроками. 40 человек в команде – слишком много и чревато проблемами. Разочаровывающее время»
Хаким Зиеш вспомнил свой последний сезон в «Челси» перед уходом в «Галатасарай».
«Пф, «Челси»... Об этом можно долго говорить. Но итог такой: все сложилось не так, как мы надеялись. Это было время частых тренерских перестановок, препирательств с руководством, срыва перехода в «ПСЖ» в последний момент, да и в футбольном плане это разочаровывающий период.
У нас было три состава с топ-футболистами. В какой-то момент терпение иссякает. 40 игроков в одной команде – это слишком много и чревато проблемами», – сказал полузащитник.
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Но до этого Зиеш все равно проигрывал конкуренцию всем и при всех тренерах. Его даже Одои опережал.
Зиеш не уровень топ клуба. Медленный, физически слабоват, средний дриблинг, плох в обороне.
В около топовых командах, где через него будет играть команда - он хорош.
Зиеш выдал базу, а ты ему в ответ - сам дурак, так выглядит твой пост.