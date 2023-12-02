Зиеш о «Челси»: «У нас было 3 состава с топ-игроками. 40 человек в команде – слишком много и чревато проблемами. Разочаровывающее время»

Хаким Зиеш вспомнил свой последний сезон в «Челси» перед уходом в «Галатасарай».

«Пф, « »... Об этом можно долго говорить. Но итог такой: все сложилось не так, как мы надеялись. Это было время частых тренерских перестановок, препирательств с руководством, срыва перехода в «ПСЖ» в последний момент, да и в футбольном плане это разочаровывающий период.

У нас было три состава с топ-футболистами. В какой-то момент терпение иссякает. 40 игроков в одной команде – это слишком много и чревато проблемами», – сказал полузащитник.

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