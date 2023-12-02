Зиеш о «Челси»: «У нас было 3 состава с топ-игроками. 40 человек в команде – слишком много и чревато проблемами. Разочаровывающее время»

Теги Челси премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Хаким Зиеш Футбол

Хаким Зиеш вспомнил свой последний сезон в «Челси» перед уходом в «Галатасарай».

«Пф, «Челси»... Об этом можно долго говорить. Но итог такой: все сложилось не так, как мы надеялись. Это было время частых тренерских перестановок, препирательств с руководством, срыва перехода в «ПСЖ» в последний момент, да и в футбольном плане это разочаровывающий период.

У нас было три состава с топ-футболистами. В какой-то момент терпение иссякает. 40 игроков в одной команде – это слишком много и чревато проблемами», – сказал полузащитник.

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7 комментариев
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Ответ Ванька-Манька
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Там он ЛЧ выиграл 😂 нольшелси
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Да, были же времена
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Это было в прошлом сезоне.
Но до этого Зиеш все равно проигрывал конкуренцию всем и при всех тренерах. Его даже Одои опережал.

Зиеш не уровень топ клуба. Медленный, физически слабоват, средний дриблинг, плох в обороне.
В около топовых командах, где через него будет играть команда - он хорош.
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Ответ Акира_1
А почему он ищет причину неудачи в сезоне, когда на нем уже крест поставили, ведь до этого он три года ничего не показывал при 3 разных тренерах кроме редких вспышек? Карьера Зиеша в Челси - это только травмы и его вечное кислое лицо.
Челси реально какое-то особое место, там ничего не показывали Салах, КДБ, Аке и десятки других игроков.
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А почему он ищет причину неудачи в сезоне, когда на нем уже крест поставили, ведь до этого он три года ничего не показывал при 3 разных тренерах кроме редких вспышек? Карьера Зиеша в Челси - это только травмы и его вечное кислое лицо.
+2
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Ответ Proper Chels
Это было в прошлом сезоне. Но до этого Зиеш все равно проигрывал конкуренцию всем и при всех тренерах. Его даже Одои опережал. Зиеш не уровень топ клуба. Медленный, физически слабоват, средний дриблинг, плох в обороне. В около топовых командах, где через него будет играть команда - он хорош.
Ну травмы понятно его карьеру подкосили. Но когда у чела была возможность перейти в ПСЖ, то именно бардак в Челси ему помешал. И бардак никуда ведь не делся, аренды Кепы и того же Зиеша вообще никаких дивидендов сейчас Челси не приносят, а парижане хоть заплатили бы.
Зиеш выдал базу, а ты ему в ответ - сам дурак, так выглядит твой пост.
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не знаю как в целом, но конкретно в матче с МЮ за Галатасарай Зиеш был очень хорош
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