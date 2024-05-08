Кроос перед «Баварией»: «Это не что иное, как финал. На этом уровне соперник редко запуган так, что не может играть в свой футбол»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос высказался перед матчем между «Реалом» и «Баварией».

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

«Не нужно заниматься математикой. Играть в финалах – то, чего мы всегда хотим. А этот матч – не что иное, как финал. Конечно, мы постараемся использовать как преимущество то, что это домашняя игра. Я надеюсь, что это будет преимуществом.

Но на этом уровне редко бывает, чтобы другая команда была запугана до такой степени, что не могла играть в свой футбол», – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Реалом» и «Баварией».

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9 комментариев
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Надеюсь на очередной шедевр от Крооса)
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- Мое мнение, если Мадрид сегодня пройдёт Баварию, они спокойно обкатают Боруссию в финале. Если Бавария сегодня выйдет в финал, шансы в финале 50/50.
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+9
Ответ meringue
Боруссия для всех весь сезон выглядела слабой, и теперь она в финале.
Она не играла с командами у которых есть инстинкт убийцы, в Баварии и Реале есть игроки которые знают, как выигрывать трофеи.
У Боруссии конечно есть шансы, но Атлетико и ПСЖ ниже классом, чем Реал и Бавария.
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+9
Загадывать не хочется, финал Беллингем- Боруссия, драматично может быть
+4
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+3
Ответ Chistian Jadson
- Мое мнение, если Мадрид сегодня пройдёт Баварию, они спокойно обкатают Боруссию в финале. Если Бавария сегодня выйдет в финал, шансы в финале 50/50.
Боруссия для всех весь сезон выглядела слабой, и теперь она в финале.
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Ответ войд
Надеюсь на очередной шедевр от Крооса)
И еще одно достижение Мадрида )
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Ответ Georgy21
Она не играла с командами у которых есть инстинкт убийцы, в Баварии и Реале есть игроки которые знают, как выигрывать трофеи. У Боруссии конечно есть шансы, но Атлетико и ПСЖ ниже классом, чем Реал и Бавария.
Пожалуй соглашусь на 200 процентов.
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