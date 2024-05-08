Кроос перед «Баварией»: «Это не что иное, как финал. На этом уровне соперник редко запуган так, что не может играть в свой футбол»

Тони Кроос высказался перед матчем между «Реалом» и «Баварией».

Ответный матч 1/2 финала начнется в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

«Не нужно заниматься математикой. Играть в финалах – то, чего мы всегда хотим. А этот матч – не что иное, как финал. Конечно, мы постараемся использовать как преимущество то, что это домашняя игра. Я надеюсь, что это будет преимуществом.

Но на этом уровне редко бывает, чтобы другая команда была запугана до такой степени, что не могла играть в свой футбол», – сказал в подкасте Einfach mal Luppen.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между « » и «Баварией».