Карвахаль о Винисиусе: «Один из лучших в мире. Он стал лучше во всем, повзрослел»

Дани Карвахаль высказался о Винисиусе и других молодых игроках «Реала».

Сегодня «Мадрид» проведет ответный полуфинал против «Баварии». Первая игра завершилась со счетом 2:2, в ней Винисиус сделал дубль.

« стал лучше во всем. В завершении, физике. Во время игры видно, как он повзрослел. Теперь он лучше понимает, когда атаковать пространство... Он это показывает. Винисиус много работает вне базы. Все это делает его одним из лучших игроков мира.

Надеюсь, он поможет нам пройти дальше».

О молодых игроках « »

«Несколько лет назад на их месте был я. Когда ты ветеран, то должен ощущать все всеми пятью чувствами. Но теперь молодые игроки приходят очень подготовленными. Я бы попросил их о терпении. Все проходят через момент, когда они не являются безоговорочными игроками старта. Это обучающий опыт», – сказал .

Матч между «Реалом» и «Баварией» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Кажется, мы недооцениваем результативность Винисиуса

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