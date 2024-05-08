Карвахаль о Винисиусе: «Один из лучших в мире. Он стал лучше во всем, повзрослел»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Винисиус Жуниор Футбол

Дани Карвахаль высказался о Винисиусе и других молодых игроках «Реала».

Сегодня «Мадрид» проведет ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Баварии». Первая игра завершилась со счетом 2:2, в ней Винисиус сделал дубль.

«Винисиус стал лучше во всем. В завершении, физике. Во время игры видно, как он повзрослел. Теперь он лучше понимает, когда атаковать пространство... Он это показывает. Винисиус много работает вне базы. Все это делает его одним из лучших игроков мира.

Надеюсь, он поможет нам пройти дальше».

О молодых игроках «Мадрида»

«Несколько лет назад на их месте был я. Когда ты ветеран, то должен ощущать все всеми пятью чувствами. Но теперь молодые игроки приходят очень подготовленными. Я бы попросил их о терпении. Все проходят через момент, когда они не являются безоговорочными игроками старта. Это обучающий опыт», – сказал Карвахаль.

Матч между «Реалом» и «Баварией» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Кажется, мы недооцениваем результативность Винисиуса

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5 комментариев
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Винисиус точно лучше Мбаппе.
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Надеюсь сегодня Винисиус опять зарешает)
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Винисиус точно лучше Мбаппе.
поставь Вини в ПСЖ, не факт, что он так же разрывать будет.. у Парижа просто игра в атаке без мысли совсем, скоростные игроки растворяются.. я уверен, что если Килиан перейдет в Реал, он снова будет показывать топовый футбол
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Если не лучший на данный момент
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Ответ Hesen Nuriyev
поставь Вини в ПСЖ, не факт, что он так же разрывать будет.. у Парижа просто игра в атаке без мысли совсем, скоростные игроки растворяются.. я уверен, что если Килиан перейдет в Реал, он снова будет показывать топовый футбол
Ну так какого хрен он идет 2-м в списке на ЗМ, а Вини 4-й? Что это за бред?
+1
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