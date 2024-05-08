«Все мои друзья в Румынии хорошо относятся к русским и Путину. У меня даже есть футболка с ним». Экс-игрок «Зенита» Кирицэ о ситуации в мире

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Путин Даниэл Кирицэ Политика Спорт-Экспресс Футбол

Бывший защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ высказался о ситуации в мире.

– Сейчас в РПЛ играет всего один румынский футболист – Эрик Бикфалви. 

– Он уже стал легендой «Урала». Я бы даже назвал его русским и выдал паспорт, ха-ха! Мы познакомились с Эриком, когда он еще играл в Румынии. Могу сказать, что он не только хороший футболист, но и отличный человек. Очень интеллигентный.

– Учитывая политическую ситуацию, в Румынии следят за его игрой? 

– Нет, но я хочу тебе признаться: 75-80 процентов жителей Румынии поддерживают Россию. Все мы здесь знаем, что такое Украина – shit* («дерьмо» в переводе с английского)! Все мои друзья и знакомые хорошо относятся к русским и лично к Путину. Считают, что он поступил правильно. 

Даже больше тебе скажу: я люблю свою родную Румынию, но во что сейчас превратилась моя страна? Все продали, как и украинцы. Ничего нет! Знаю, что ваши клубы и сборная сейчас в международном бане. Для чего? Это несправедливо! Что сделали спортсмены? Нельзя так!

– Вы активно высказываетесь в поддержку России. Не боитесь, что после выхода этого интервью у вас могут возникнуть проблемы в Румынии?

– Наоборот. Я хочу, чтобы все знали. Так и напиши: «Пусть знает вся Европа, что Кирицэ любит Россию!» Я серьезно тебе говорю. У меня даже есть футболка с изображением Путина, хожу в ней в тренажерный зал. А в кабинете стоит статуэтка вашего президента, прямо на видном месте. Можно я передам пожелание российским болельщикам? 

– Конечно! 

– Время тяжелое, вам нужно подождать. Возможно, руководству стоит рассмотреть вариант с переходом в Азию. Но знайте, что вас поддерживают за рубежом!

И еще хочу сказать вам, чтобы вы болели за сборную Румынии на Евро-2024. Никто в нас не верит, но я считаю, что мы преподнесем сюрприз. Вот увидите! – сказал Кирицэ, который выступал за «Зенит» с 2002 по 2004 год.

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49 комментариев
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Восхитительный народ, эти болгары
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Цыганам понравился дворец Путина. Там всё как они любят.
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+24
Ответ Valeriu F
Какую ерунду я сейчас читаю. Даже 5% румын не поддерживают Россию, у меня там есть друзья и я знаю это не понаслышке. Зачем вся эта ложь?
У вас просто разные мнения и данные. У него может быть друзья других взглядов, например.
+24
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+21
Ответ Aleksey Yashin
Восхитительный народ, эти болгары
Так это же румыны)
+13
0
+13
Вообще Путина очень удобно любить будучи гражданином другой страны, потому что знаешь, что все издержки от его гениальных решений лягут гнетом на россиян
+33
-20
+13
Ответ Николай Бойко
Так это же румыны)
Да? А какая разница!?😑
+12
-3
+9
Ответ Ебздрогыч
Вообще Путина очень удобно любить будучи гражданином другой страны, потому что знаешь, что все издержки от его гениальных решений лягут гнетом на россиян
Ещё проще любить Зеленского, потому что знаешь, что все издержки от его гениальных решений лягут гнётом на украинцев.
+18
-11
+7
Пошёл за попкорном, комментарии здесь будут ядрёные
+6
-1
+5
Ответ Ебздрогыч
Вообще Путина очень удобно любить будучи гражданином другой страны, потому что знаешь, что все издержки от его гениальных решений лягут гнетом на россиян
без оценки действий Путина - решения Шольцев, Макронов и Байденов не менее "гениальные"
+6
-2
+4
А вот все топовые коментарии россиян на спортсе под новостями с фамилией лидера страны тоже всегда о любви к нему и безграничном доверии!
+4
-2
+2
Восхитительный народ - мы им нравимся, и и они цыгане нам нравятся.
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Ответ akazanov@icloud.com
К России и Путину плохо относятся только какие то бизнесмены чьи интересы обделили или очень очень ограниченные интеллектом люди
Интересно, вы список иноагентов видели? Много ли в нем бизнесменов или тех, чей интеллект можно назвать "очень, очень ограниченным"?
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Главное, чтобы он в этой футболке в районе Марамуреша не гулял...
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дети стали забывать румынского диктатора
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Ответ Ебздрогыч
Вообще Путина очень удобно любить будучи гражданином другой страны, потому что знаешь, что все издержки от его гениальных решений лягут гнетом на россиян
Смотри ка бедный, угнетают его😀😀😀
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Ну давайте будем честными, его друзья можете и поддерживают. Вряд ли с ним станет дружить кто-то кто против Путина.
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Что характерно, либералы весело шутят по поводу "цыганскости" Кирице. В других новостях эти же самые люди будут рассказывать о ксенофобии в России ))
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Все мы здесь знаем, что такое Украина – shit* (с)

Это уже понимает вся Европа, поближе познакомившись с этим наглыми сидельцами на шее
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ещё проще любить Зеленского, потому что знаешь, что все издержки от его гениальных решений лягут гнётом на украинцев.
Зеленский вообще то демократ и «будет стоять на коленях, но остановит войну»
+3
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+2
Ответ akazanov@icloud.com
К России и Путину плохо относятся только какие то бизнесмены чьи интересы обделили или очень очень ограниченные интеллектом люди
Если слепая вера в чушь от главстерха и его клики - это интеллект, то лучше я дураком останусь.
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Ответ Николай Володин
После поляков больше всех не любят русских в Румынии,парень перевирает немного))
все же нет, еще есть Прибалтика и прочий СНГ
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Ответ Valeriu F
Какую ерунду я сейчас читаю. Даже 5% румын не поддерживают Россию, у меня там есть друзья и я знаю это не понаслышке. Зачем вся эта ложь?
— Саид, ты как здесь оказался?
— Стреляли…(с)
+1
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Ответ Valeriu F
Какую ерунду я сейчас читаю. Даже 5% румын не поддерживают Россию, у меня там есть друзья и я знаю это не понаслышке. Зачем вся эта ложь?
Почему-то от новорега других "данных" не ожидали 😁
+3
-2
+1
Срочно квартиру в Саранске этому джентльмену, и несколько выпусков передачи "Есть тема" с ним снять, контента хватит!
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"Забирайте, государство не обеднеет" (к/ф "Иван Васильевич меняет профессию").
+3
-2
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не спит контора...)
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Я почему-то думал, что Эрик Бикфалви - скандинав. Во всяком случае, если он после окончания карьеры начнет сниматься в фильмах про викингов, то его даже гримировать не придется :)
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наконец-то начали понимать, что такое украина на самом деле.
+5
-4
+1
Ответ Ебздрогыч
Вообще Путина очень удобно любить будучи гражданином другой страны, потому что знаешь, что все издержки от его гениальных решений лягут гнетом на россиян
А если вдруг он был бы гражданином России, то ты бы сказал, что «легко любить Путина, когда сам находишься у кормушки». Ох и соевые. Как же так
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-14
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В Румынии наверняка задаются вопросом, почему жители демократической Украины, рискуя жизнью, спасаются вплавь через Тису от демократии Зеленского, а из тоталитарного Мордора, где ужасная диктатура, просто выезжают по загранпаспорту )
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