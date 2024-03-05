Клаудиньо проголосует на выборах президента РФ. Медведев заявил: «Естественно. Он знает свои права и обязанности»

Клаудиньо проголосует на выборах президента России.

Клаудиньо, выступающий за «Зенит» с августа 2021 года, получил гражданство России в феврале 2023 года, как и Малком, который минувшим летом покинул российский клуб и перешел в саудовский «Аль-Хилаль».

«Как гражданин России, естественно будет голосовать на выборах президента. Он знает свои права и обязанности», – сказал председатель правления «Зенита» .

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.