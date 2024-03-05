Клаудиньо проголосует на выборах президента РФ. Медведев заявил: «Естественно. Он знает свои права и обязанности»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Политика Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Клаудиньо проголосует на выборах президента России.

Клаудиньо, выступающий за «Зенит» с августа 2021 года, получил гражданство России в феврале 2023 года, как и Малком, который минувшим летом покинул российский клуб и перешел в саудовский «Аль-Хилаль».

«Как гражданин России, Клаудиньо естественно будет голосовать на выборах президента. Он знает свои права и обязанности», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.

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46 комментариев
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Можно тогда и долг Родине отдать
+100
-1
+99
Ответ Destro7451
за Слуцкого?
За Харитонова. Лозунг "поиграли в капитализм и хватит!" отзывается в душе газового наемника с пляжа.
+47
-2
+45
Ответ Destro7451
за Слуцкого?
За прежнева
+35
-1
+34
за Слуцкого?
+30
0
+30
Ответ error505
Можно тогда и долг Родине отдать
тем более, что возраст вполне призывной)
+25
0
+25
Все сходится всех бюджетников погонят на "выборы" Как никак с бюджета бабки полуает Клавдинья
+23
-4
+19
Осталось только суметь прочесть, что там в бюллетене написано. Но с этим у гражданина России не должно возникнуть проблем)
+15
0
+15
Ответ error505
Можно тогда и долг Родине отдать
Вот уж кому "родина" много чего дала, пусть отработает.
+8
-1
+7
А что там с обязанностью отслужить в армии?
+9
-3
+6
А Медведев будет Клаудиньо неприличный жест, означающий что с ним сделают, если не проголосует?)
+7
-2
+5
Ответ error505
Можно тогда и долг Родине отдать
полностью согласен
+6
-1
+5
Тоже заставят зарегистрироваться на госуслугах для электронного голосования?)
+4
0
+4
Служба по призыву, как косит?
+4
-1
+3
Малком тоже) слышали, что уже начали в труднодоступных регионах голосовать? вот и в Саудовскую Аравию тоже вылетели представители ЦИКа ,чтобы Малком мог свое волеизъявление выразить)
+4
-1
+3
Ответ Зелёный гопник
За кого проголосует уголовник из Спартака?😅
Что-то тебе в школе недосказали, голосуют только граждане России.
+5
-2
+3
Ответ encaro_one
Что-то тебе в школе недосказали, голосуют только граждане России.
Просто в Питере не только с жильем проблемы , но еще и с образованием
+4
-2
+2
И самое главное он знает за кого надо голосовать
+2
0
+2
Ответ Зелёный гопник
За кого проголосует уголовник из Спартака?😅
У кого из граждан РФ, участвующих в выборах, там проблемы с законом?
+3
-1
+2
Ответ Зелёный гопник
За кого проголосует уголовник из Спартака?😅
никнэйм говорит о многом
+4
-2
+2
кстати еще не поздно другому потенциальному гражданину паспорт выписать - надо только дождаться его прилета из оаэ
+1
0
+1
Ответ дима кушов
А луганско донецкий тренерский штаб проголосует?
Должны.. Потому что Донецк и Луганск тоже примут в голосование
+1
0
+1
Естественно. Он знает кому должен.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Осипов
А что там с обязанностью отслужить в армии?
Наш бразильский Бумбараш
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Ответ Vint-Z
Осталось только суметь прочесть, что там в бюллетене написано. Но с этим у гражданина России не должно возникнуть проблем)
Ему на доске с фишками схему объяснят, скажут, по какой позиции работать.
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Ответ дима кушов
А луганско донецкий тренерский штаб проголосует?
там по ДЭГ 99,9 за пыпу как в побратиме Чечеснкой республике
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Ответ R Kukhov
Нужно ли Клаудиньо привести, с собой, 3 друзей?
по плану каца чтоли?
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Я даже знаю, за кого проголосует Клаудиньо))
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Спасибо, очень не интересно, зачем эта информация на спортивном сайте....
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А на воинский учет гражданин России Клаудиньо встал?
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а почему не мобилихировали?
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