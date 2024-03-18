Газзаев о Путине: «Граждане России доверяют нашему президенту. Именно такой лидер нам нужен: сильный, волевой, ответственный, с большим авторитетом в стране и на мировой арене»

Валерий Газзаев высказался о выборах президента России.

«В современных геополитических условиях и международной напряженности мы видим, что у людей значительно растет запрос на прочность и единство многонационального народа вокруг лидера нашей страны – .

Это мы увидели и на выборах: граждане России доверяют нашему президенту, поддерживают его.

Именно такой лидер нам нужен: сильный, волевой, уверенный и ответственный человек, у которого большой авторитет не только в нашей стране, но и на мировой арене.

Нам очень приятно, что президент уделяет большое внимание здоровому образу жизни, спорту высших достижений и строительству спортивной инфраструктуры», – сказал бывший главный тренер и сборной России, доверенное лицо Путина.