Газзаев о Путине: «Граждане России доверяют нашему президенту. Именно такой лидер нам нужен: сильный, волевой, ответственный, с большим авторитетом в стране и на мировой арене»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Путин Политика Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев высказался о выборах президента России.

«В современных геополитических условиях и международной напряженности мы видим, что у людей значительно растет запрос на прочность и единство многонационального народа вокруг лидера нашей страны – Владимира Путина.

Это мы увидели и на выборах: граждане России доверяют нашему президенту, поддерживают его.

Именно такой лидер нам нужен: сильный, волевой, уверенный и ответственный человек, у которого большой авторитет не только в нашей стране, но и на мировой арене.

Нам очень приятно, что президент уделяет большое внимание здоровому образу жизни, спорту высших достижений и строительству спортивной инфраструктуры», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, доверенное лицо Путина.

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149 комментариев
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Долизаться до небес
+303
-12
+291
Самый мощный язык России😁
+154
-5
+149
Повышен с пуделя до спаниеля!
+117
-7
+110
Чаушеску также думал
+91
-11
+80
На мировой арене?)) авторитет?))))))) это в Беларуси, Абхазии, Южной Осетии ?)
+90
-17
+73
Посмотрим, как 87 нарисованных% бросятся врассыпную при слове мобилизация 🤷‍♂️
+67
-11
+56
Ответ Luneville
Самый мощный язык России😁
Среди собак. Джек Газзаев Рассел
+55
-4
+51
В России, возможно, больше нет ни одного кота, который бы родился и вырос не при Путине.
+49
-2
+47
Ответ QWertY
Долизаться до небес
Победитель турнира фальшлингусов !!!
+45
-1
+44
Ответ Ничего Смешного
На мировой арене?)) авторитет?))))))) это в Беларуси, Абхазии, Южной Осетии ?)
Ты забыл Хамас, талибов, Ким Чен-Ына и вождей африканских племен. Чем не авторитет?
+42
-2
+40
Кто-нибудь из них вообще задавался вопросом если такая поддержка, то почему наблюдателей не допускают и видеотрансляции с участков не делают доступными?
+36
-1
+35
Ответ Vatikan
10 из 10
Плохо работаешь. У меня 14,6 из 10.
+27
-5
+22
Собака самый преданный друг
+27
-7
+20
Ответ Waiway
явка 77. из них 87 - за Путина. 77% от 87% - это около 67% и есть как бы. Альтернативных кандидатов то не было, по сути. Только клоуны и ноунеймы. Вот и не пошли все, кто против. А реальная поддержка 60-70% и есть
Уже есть подсчеты по методу математика Сергея Шпилькина, его методика уже прошла проверку по прошлым выборам. Согласно этим расчетам сфальсифицировано 31,6 млн голосов - это примерно половина. По данным экзитпулов, за Василича проголосовало 55%. А вы думаете для чего голосование растянули на три дня, ввели электронное голосование, убрали видеокамеры с избирательных участков "для повышения прозрачности выборного процесса" и вручили повестки тем немногим независимым наблюдателям, которые собирались честно добиваться соблюдения закона на своих участках?
+18
-2
+16
Ответ QWertY
Долизаться до небес
Тут скорее догавкаться
+18
-2
+16
сильному лидеру не нужен кортеж из 20 машин с фсошниками, он может спокойно пойти на футбол смотреть с трибуны с фанатами или жить в обычном доме на улице с обычными жителями.
+21
-5
+16
И ещё дайте мне сахарную косточку, добавил заслуженный тренер.
+12
-1
+11
Каждый раз, видя фамилию Газаеаа, заходишь ради щенчьих шуток и не разочаровываешься, каждый раз что то новое)
+9
0
+9
Ответ EzioFlava
Комментарий удален модератором
10 из 10
+13
-5
+8
Ответ Kirill1592
Комментарий скрыт
Когда то и отжатие Крыма называли «мистическим», равно как и нападение на Украину. Уже пора бы выучить с этой властью можно ожидать всего, что угодно
+10
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+7
Человек собаке друг,это знают все вокруг...
+7
0
+7
Ответ EzioFlava
Комментарий удален модератором
*8.7 знакомых из десяти, давайте не перегибать
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Газзаев: "Позвольте вам сказать ПРАВДУ, Ваше величество! Позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски... Вы великий человек, Государь! Нет, ваше величество, мне себя не перебороть! Я еще раз повторю! Прости мне мою разнузданность... Но вы, ваше величество... Великан! Светило! Ух, король! Ух, умница!" (с)
+8
-2
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Ответ Nikolay Kavcic
Чаушеску также думал
Так же как Саддам и Муаммар?
+9
-3
+6
Ответ Data Architector
Ссылку на источник в студию!
А может быть тебе еще и точные результаты дистанционного голосования показать? Надо просто верить. Тебе же врать не станут. Никогда же не врали, не так ли?
+9
-3
+6
Опять отвязался и без намордника!!!
+6
0
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Ну наконец-то комментарий от Газзаева!
А я то уж испугался что с ним что то ислучилось!
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Ага, а еще обязательно держащий своё слово😆
+8
-2
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В мире животных тоже за Путина ))
+11
-6
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Ответ Data Architector
Ссылку на источник в студию!
У меня есть письма Богдана Хмельницкого на эту тему. Пойдет?
+5
0
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