Газзаев о Путине: «Граждане России доверяют нашему президенту. Именно такой лидер нам нужен: сильный, волевой, ответственный, с большим авторитетом в стране и на мировой арене»
Валерий Газзаев высказался о выборах президента России.
«В современных геополитических условиях и международной напряженности мы видим, что у людей значительно растет запрос на прочность и единство многонационального народа вокруг лидера нашей страны – Владимира Путина.
Это мы увидели и на выборах: граждане России доверяют нашему президенту, поддерживают его.
Именно такой лидер нам нужен: сильный, волевой, уверенный и ответственный человек, у которого большой авторитет не только в нашей стране, но и на мировой арене.
Нам очень приятно, что президент уделяет большое внимание здоровому образу жизни, спорту высших достижений и строительству спортивной инфраструктуры», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, доверенное лицо Путина.
А я то уж испугался что с ним что то ислучилось!