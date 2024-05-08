В «МЮ» считают проблемой нехватку лидеров на поле. Команда «страдает» без Лисандро

В «Манчестер Юнайтед» считают проблему нехватку лидеров на поле.

В «Юнайтед» признают, что команда показывает слабые результаты и плохо играет, и считают, что так продолжаться не может. Но увольнять тен Хага с поста тренера до конца сезона не намерены.

Как пишет The Times со ссылкой на одного из членов персонала «МЮ», среди вопросов, которые сильнее всего беспокоят сотрудников клуба, выделяется нехватка лидеров на поле. Частично это связывают с долгим отсутствием , который из-за травм в этом сезоне сыграл лишь девять матчей в . Некоторые члены штаба тен Хага высоко оценивают сильные лидерские качества и трудовую этику аргентинца. Источник сообщил, что, когда Лисандро не играет, «Юнайтед» «страдает» и на поле, и в раздевалке.

The Guardian пишет, что члены штаба тен Хага заметили, насколько тише стало в раздевалке «МЮ» без Лисандро. Они считают, что это сильно сказалось и на игре, и на результатах команды. Присутствие Мартинеса считают необходимым для создания менталитета победителей.

Источники в «Юнайтед» говорят, что в команде есть еще несколько лидеров. Например, , который недавно играл со сломанной рукой, партнеры по «МЮ» просто обожают. В команде заметили, что разгром от «Кристал Пэлас» (0:4) пришелся ровно на тот момент, когда Фернандеша не было на поле. – еще один лидер «Ман Юнайтед», даже после того, как тен Хаг лишил его капитанской повязки. Каземиро поначалу тоже был важным лидером, но сейчас его влияние на команду снизилось.

0:4 от «Пэлас» – восьмой разгром Тен Хага в «МЮ». И как же плох Каземиро