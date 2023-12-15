Магуайр и Марсьяль не сыграют с «Ливерпулем» из-за травм, Рэшфорд и Шоу должны быть готовы

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Кристиан Эриксен Харри Магуайр Каземиро Люк Шоу Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Мэйсон Маунт Лисандро Мартинес Тирелл Маласиа Здоровье Футбол

Эрик тен Хаг рассказал, кто пропустит матч с «Ливерпулем» в АПЛ.

«Харри Магуайр не сможет принять участие в ближайших матчах, но мы не думаем, что проблема носит долгосрочный характер.

Люк Шоу сегодня утром тренировался. Думаем, в воскресенье он будет доступен.

Маркус Рэшфорд вернется, Марсьяль – нет», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Также по-прежнему не готовы играть из-за травм Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Каземиро, Мэйсон Маунт и Кристиан Эриксен.

«МЮ» сыграет с «Ливерпулем» на «Энфилде» 17 декабря.

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11 комментариев
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Марсьяль не сыграет. Ну всё, МЮ точно хана, шансов вообще никаких :(
+12
-3
+9
Спасибо за то , что напомнили в составе есть такие как Маунт
+6
-1
+5
Похоже будет Ливерпуль ТБ 7,5
+6
-1
+5
Ответ Стахович
Похоже будет Ливерпуль ТБ 7,5
в первом тайме
+5
-1
+4
Ответ mr.snooker
Ну Шоу понятно к чему готов 😏 а к чему готов Решфорд? Хорошо если раз 20 мяча каснётся.
20 раз это дохена так то)
+2
0
+2
Ну на угрюмого и так можно было не расчитывать…
+2
-1
+1
Мага это потеря
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За Харри обидно, конечно.

А вот на пешехода побоку.
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Как же быть без холодильника?
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Ответ Трент 66
20 раз это дохена так то)
Лучшему игроку «команды» можно и аванс отвесить 😂
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