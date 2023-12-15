Магуайр и Марсьяль не сыграют с «Ливерпулем» из-за травм, Рэшфорд и Шоу должны быть готовы
Эрик тен Хаг рассказал, кто пропустит матч с «Ливерпулем» в АПЛ.
«Харри Магуайр не сможет принять участие в ближайших матчах, но мы не думаем, что проблема носит долгосрочный характер.
Люк Шоу сегодня утром тренировался. Думаем, в воскресенье он будет доступен.
Маркус Рэшфорд вернется, Марсьяль – нет», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Также по-прежнему не готовы играть из-за травм Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Каземиро, Мэйсон Маунт и Кристиан Эриксен.
«МЮ» сыграет с «Ливерпулем» на «Энфилде» 17 декабря.
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