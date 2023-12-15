Магуайр и Марсьяль не сыграют с «Ливерпулем» из-за травм, Рэшфорд и Шоу должны быть готовы

Эрик тен Хаг рассказал, кто пропустит матч с «Ливерпулем» в АПЛ.

« не сможет принять участие в ближайших матчах, но мы не думаем, что проблема носит долгосрочный характер.

Люк Шоу сегодня утром тренировался. Думаем, в воскресенье он будет доступен.

вернется, – нет», – сказал главный тренер « ».

Также по-прежнему не готовы играть из-за травм Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, , Мэйсон Маунт и Кристиан Эриксен.

«МЮ» сыграет с «Ливерпулем» на «Энфилде» 17 декабря.

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