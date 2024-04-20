У «МЮ» остался один центральный защитник – Магуайр, остальные травмированы. Тен Хаг наигрывал Каземиро в обороне перед матчем с «Ковентри»

«Манчестер Юнайтед» остался с одним профильным центральным защитником.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что сыграть в полуфинале Кубка Англии готов только . , , Джонни Эванс, и Вилли Камбвала недоступны из-за повреждений.

Утверждается, что главный тренер тен Хаг наигрывал опорного полузащитника Каземиро в центре обороны.

«МЮ» встретится с «Ковентри» на «Уэмбли» 21 апреля. Начало – в 17:30 по московскому времени.