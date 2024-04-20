У «МЮ» остался один центральный защитник – Магуайр, остальные травмированы. Тен Хаг наигрывал Каземиро в обороне перед матчем с «Ковентри»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Джонни Эванс Ковентри Рафаэль Варан Харри Магуайр Каземиро Виктор Линделеф Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Здоровье Вилли Камбвала Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» остался с одним профильным центральным защитником.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что сыграть в полуфинале Кубка Англии готов только Харри Магуайр. Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Джонни Эванс, Виктор Линделеф и Вилли Камбвала недоступны из-за повреждений.

Утверждается, что главный тренер Эрик тен Хаг наигрывал опорного полузащитника Каземиро в центре обороны.

«МЮ» встретится с «Ковентри» на «Уэмбли» 21 апреля. Начало – в 17:30 по московскому времени.

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33 комментария
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У «МЮ» остался один центральный защитник – Магуайр, остальные травмированы.

Звучит как начало страшилки на ночь для юных фанатов МЮ))
+40
-2
+38
"Остаться в живых в МЮ", в главных ролях Хёрли Магуайер
+15
-1
+14
Ответ Ansu Fati
У «МЮ» остался один центральный защитник – Магуайр, остальные травмированы. Звучит как начало страшилки на ночь для юных фанатов МЮ))
нуууу в этом сезоне Мага хорош, по крайней мере из всех игравших цз за МЮ
+15
-2
+13
А если бы Казе не переехал в Англию, то в Мадриде в этом сезоне оказался бы точно в такой же ситуации и играл защитника. У МЮ хоть Магуайр остался - в Мадриде определённый короткий отрезок вообще центрдефов не было (включая кантеру).
Этакая ирония судьбы получилась.
+5
0
+5
У меня есть подозрения , что это Тен Хаг избивает игроков за их игру, поэтому столько и травм
+4
0
+4
Новости про МЮ в последнее время либо цитаты Эрика либо травмы. Что за катастрофа
+3
0
+3
Ответ Василий Петров
"Остаться в живых в МЮ", в главных ролях Хёрли Магуайер
Спасти рядового Тен Хага, в главных ролях Харри Хенкс Магуайер.😅😅😅😅
+3
0
+3
Напрашиваются вопросики к тренировочному процессу
+3
0
+3
Ответ Клименко
У Ковентри есть то, чего нет у игроков МЮ - боевой дух, решимость и причиндалы
И центральные защитники!!!👍🏼
+2
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+2
Ответ Влад Жермоленко
нуууу в этом сезоне Мага хорош, по крайней мере из всех игравших цз за МЮ
Когда не ожидаешь от игрока ничего кроме привозов, оказывается, что он недурно играет.

Главное планку снова не поднимать
+2
-1
+1
Ответ <Inter>
Ну Ковентри то можно наверное обыграть
У Ковентри есть то, чего нет у игроков МЮ - боевой дух, решимость и причиндалы
+3
-2
+1
в апл по рейтингу whoscored магвайер 5ый среди мю. и лучший среди защитников🔥
+1
0
+1
Ответ AlexZhano__
А почему тренеры не доверяют кому-нибудь из молодёжки? Профильные цз оттуда будут настолько слабее опытного игрока с другой позиции?
из молодёжки травмировался уже камбвала
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Ответ Клименко
Ситуация как в Реале. Только Анчелотти выигрывает Ла Лигу и выходит в полуфинал ЛЧ, а глоры МЮ уже все оправдания 10 факу нашли
что то анчелотти в эвертоне нифига не сделал. там вроде и цз здоровые были..
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Ответ Will Turner
что то анчелотти в эвертоне нифига не сделал. там вроде и цз здоровые были..
В смысле нифига? Где были ириски тогда и где сейчас. Сомневаюсь, что Пеп с ними бы добился больше середины таблицы
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Ответ Эдгар Алексанян
Тен Хаг совершил много ошибок в летнее трансферное окно, укрепление линии защиты 0 , при таком бюджете который имеет МЮ и не купить хоть одного топового защитника это глупость не только тренера но и клуба. Нужно было бороться за Рамоса или того же Томори ну они забили на это болт 🔩и купили стремного вратаря , дешёвую пародию на Холланда в нападении и полузащитника чью фамилию не вспомню вот и весь МЮ))))
так он же хотел павара или кима, а взяли ему эванса……
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Ответ Axs Men
У меня есть подозрения , что это Тен Хаг избивает игроков за их игру, поэтому столько и травм
Да если бы...
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Ответ Axs Men
У меня есть подозрения , что это Тен Хаг избивает игроков за их игру, поэтому столько и травм
Гатальский!
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Ответ Ansu Fati
У «МЮ» остался один центральный защитник – Магуайр, остальные травмированы. Звучит как начало страшилки на ночь для юных фанатов МЮ))
А у МЮ разве есть юные фанаты? (учитывая их результаты в последнее десятилетие)
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...что-то непонятно - Ковентри просто не позволят выйти в финал - даже если севенХааг сам выйдет на поле)))
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МакТерминатор хорош в защите. Антони вон недавно возмущался, но неплохо в защите отыграл(не центрального)
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Тен Хагу осталось сослаться на травмы после вылета от Ковентри. Ну уж этот соперник должен быть пройден даже если целиком запас выйдет.
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Ну уж Ковентри без двух мощных цз точно никак не обыграть.
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Ситуация как в Реале. Только Анчелотти выигрывает Ла Лигу и выходит в полуфинал ЛЧ, а глоры МЮ уже все оправдания 10 факу нашли
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Временами и тенхага жалко , все против него складывается
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А почему тренеры не доверяют кому-нибудь из молодёжки? Профильные цз оттуда будут настолько слабее опытного игрока с другой позиции?
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Понакупали хрусталей на пару с Челси, а теперь страдают. Понимаю, что большинство приходили почти абсолютно здоровыми. Но 100% есть не малая доля тех, кто уже был травматиками, тот же Варан, например. Что у клуба с селекцией, если у них почти весь состав травматиков?
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Ну Ковентри то можно наверное обыграть
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