Тен Хаг о травмах защитников «МЮ»: «Мы проводим исследования, но многое зависит и от простого невезения. Когда результаты не лучшие, травм всегда больше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Джонни Эванс Рафаэль Варан Харри Магуайр Каземиро Виктор Линделеф Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Вилли Камбвала Футбол

Эрик тен Хаг высказался о травмах защитников «Юнайтед».

В последних играх «МЮ» в паре центральных защитников с Харри Магуайром играет опорник Каземиро. Остальные профильные защитники травмированы.

«Мы проводим исследования, но многое зависит и от простого невезения. Когда посреди сезона результаты складываются не лучшим образом, вы всегда получаете больше травм, чем когда все идет хорошо.

Но сезон продолжается, у нас впереди четыре игры и финал Кубка. Мы видим, что игроки возвращаются, и это нас радует», – сказал главный тренер «МЮ».

Тен Хаг о Хейлунде: «Несправедливо оценивать его так же, как Кейна, они очень разные. У «МЮ» появился потенциально очень сильный игрок на позиции нападающего, но нужно время»

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4 комментария
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>>Когда посреди сезона результаты складываются не лучшим образом, вы всегда получаете больше травм, чем когда все идет хорошо.

Тренер омского Газмяса подтвердит)
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По сути, травмы - единственное, что до сих пор оставляет у руля МЮ.
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Какой же он глупый физрук)
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Ответ Детрит
>>Когда посреди сезона результаты складываются не лучшим образом, вы всегда получаете больше травм, чем когда все идет хорошо. Тренер омского Газмяса подтвердит)
Звучит так будто из-за плохих результатов он их там палкой лупит 😂
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