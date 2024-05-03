Тен Хаг о травмах защитников «МЮ»: «Мы проводим исследования, но многое зависит и от простого невезения. Когда результаты не лучшие, травм всегда больше»

Эрик тен Хаг высказался о травмах защитников «Юнайтед».

В последних играх «МЮ» в паре центральных защитников с Харри Магуайром играет опорник Каземиро. Остальные профильные защитники травмированы.

«Мы проводим исследования, но многое зависит и от простого невезения. Когда посреди сезона результаты складываются не лучшим образом, вы всегда получаете больше травм, чем когда все идет хорошо.

Но сезон продолжается, у нас впереди четыре игры и финал Кубка. Мы видим, что игроки возвращаются, и это нас радует», – сказал главный тренер «МЮ».

Тен Хаг о Хейлунде: «Несправедливо оценивать его так же, как Кейна, они очень разные. У «МЮ» появился потенциально очень сильный игрок на позиции нападающего, но нужно время»