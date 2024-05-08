Витинья о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Это начало проекта. Не знаю, что сказать»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Витинья Футбол

Витинья после вылета из ЛЧ сказал, что проект «ПСЖ» только начинается.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

«Непросто говорить сейчас. Мы покидаем турнир с ощущением того, что отдали все силы.

Благодарю болельщиков, они были прекрасны. Мы снова сделали все возможное, но, увы, этого было недостаточно.

Думаю, это начало проекта для нас. Но сегодня я не знаю, что сказать...» – сказал хавбек парижан Витинья в эфире Canal+.

Напомним, что «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. С 2011 года клубом владеют катарцы. В 2020-м был финал против «Баварии» (0:1).

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32 комментария
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Какой это по счету прект ПСЖ?
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Витинья мощно смотрелся и в первой игре , и сегодня я считаю он лучшим был у ПСЖ , очень качественный техничный с крутым ударом игрок . К нему я думаю вопросов вообще не должно быть , да и вся команда играла просто такое случается когда мяч просто не идет в ворота
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Новый проект ПСЖ - Ah shit, here we go again.
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+5
Ответ Роман
Балласт скинули в МЛС, теперь время строить проект. У ПСЖ на поле не было игроков старше 30 лет. Омолодили состав. Осталось опыта набираться.
😂😂😂😂
+4
-1
+3
Ответ Роман
Балласт скинули в МЛС, теперь время строить проект. У ПСЖ на поле не было игроков старше 30 лет. Омолодили состав. Осталось опыта набираться.
Зачем брали-то балласт❓до этого хоть Неймар играл, а как пришло ЭТО, так два года подряд вылет в первой же стадии плей-офф 🤦
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Количество проектов ПСЖ = количеству денег у шейхов
+2
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Где есть слово "проект" ничего путного не жди (народная примета)
+1
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я практически не смотрю игры ПСЖ, но Витинья мне понравился в этом матче и удар пушечный у него, напоминает чем то Модрича
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Проект? им можно Ротенберга нанять для пресс конференций, чтоб про систему рассказывал
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Пора уже признать, это конец проекта
Особенно после ухода Мбаппе
Позорники
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о каких проектах они всё время говорят? они торговый центр или бичклаб строят?
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Проекта команды середняка без мысли и характера? После ухода черепашки вообще страшно будет взглянуть на это
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Потому ничего вам на серьёзном уровне и не светит - пока будете начинать "проекты" вместо создания настоящего футбольного клуба.
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В первой игре Витинья и Маркиньос ооочень хорошо сыграли,Витинья прям копией Модрича был,сегодня по хуже
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больше тренируйся, результат придёт
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Ответ Elementarno
Витинья мощно смотрелся и в первой игре , и сегодня я считаю он лучшим был у ПСЖ , очень качественный техничный с крутым ударом игрок . К нему я думаю вопросов вообще не должно быть , да и вся команда играла просто такое случается когда мяч просто не идет в ворота
толк от перекладины, досчитать до 14? перекладина это не не повезло ,а промах
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Ответ Алексей Иванов
В первой игре Витинья и Маркиньос ооочень хорошо сыграли,Витинья прям копией Модрича был,сегодня по хуже
а что, сегодня кто-то из игроков обеих команд на поле был лучше витиньи?
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Деньги шейхов не гарантия успеха
Но из Сити сделали топ клуб
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Продать пешехода! Кстати дембеле больше не улыбается?
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шёл тысячный день телестройки
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в ворота попадай,много ,слов...
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Витинья себя точно не в чем упрекнуть, шикарный матч выдал. Вообще один из лучших в составе Парижа в сезоне. А какую пушку запустил, чуть перекладину не сломал.
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Проект без 🚶‍♂️ выглядит очень даже многообещающим и сильным. Удачи им с молодой командой. С постепенным опытом могут до финала дойти
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Уровень ПСЖ, это 6 место в Бундеслиге
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Проекту 15 лет. Толка нет
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надеюсь, это начало конца для пэсэжэ
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Чемпионство, победа в суперкубке, полуфинал ЛЧ и впереди финал кубка. Уже отличный сезон для такой молодой команды. Против БД смотрелись отлично, поставили рекорды ЛЧ по ударам, штангам и xG, но не хватило опыта, а где-то удачи. У этой команды ещё всё впереди.
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