Витинья о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Это начало проекта. Не знаю, что сказать»

Витинья после вылета из ЛЧ сказал, что проект «ПСЖ» только начинается.

«ПСЖ» вылетел из , дважды проиграв « » Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала.

«Непросто говорить сейчас. Мы покидаем турнир с ощущением того, что отдали все силы.

Благодарю болельщиков, они были прекрасны. Мы снова сделали все возможное, но, увы, этого было недостаточно.

Думаю, это начало проекта для нас. Но сегодня я не знаю, что сказать...» – сказал хавбек парижан Витинья в эфире Canal+.

Напомним, что «ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. С 2011 года клубом владеют катарцы. В 2020-м был финал против «Баварии» (0:1).