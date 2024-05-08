Ройс о победе над «ПСЖ»: «Неописуемо. Завтра никто не спросит, как мы выиграли, удары в каркас не будут иметь значения. Важно то, что «Боруссия» снова в финале»

Марко Ройс поделился впечатлениями после победы над «ПСЖ» в 1/2 ЛЧ (1:0).

«Неописуемо. Спустя более 10 лет я снова в финале с «Боруссией». Усман [ ] и [Хакими] показали невероятную скорость, и нам пришлось терпеть.

Завтра никто не спросит, как мы выиграли этот матч. Завтра не будут иметь значения удары в каркас ворот. Важно то, что «Боруссия» Дортмунд снова в финале. Этого никто не ожидал. Это просто невероятно», – сказал полузащитник « » в интервью DAZN.

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