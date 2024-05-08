У Мбаппе 3 матча подряд без голов. 2 из них – полуфиналы Лиги чемпионов с «Боруссией»
Киллиан Мбаппе не забиват в трех играх подряд .
«Боруссия» выбила «ПСЖ» из Лиги чемпионов, обыграв парижан на выезде (1:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов (1:0 – первый матч).
Нападающий французского клуба Килиан Мбаппе не забивает три матча подряд – с «Гавром» в чемпионате (3:3) и в двух подряд матчах с «Боруссией в 1/2 Лиги чемпионов.
Статистика Мбаппе – тут.
Стоит ли зазвездившийся француз того, чтобы ломать нынешний Реал? А учитывая общие позиции с Вини, учитывая наличие Родриго, уже есть уверенность, что атмосфера может быть не самой здоровой.
Уж наилегчайшую сетку им выдали, скинув всех топов в другую половину, и ответка в полуфинале дома, и всё равно В-Ы-Л-Е-Т)))
И собственно риторический вопрос. Что лучше, французкий зазвездившийся Черепах, который уже плевал на Реал пару лет назад, выпрашивающий огромную личку и вот уже теряющийся в важных матчах или свой уже адаптированный к команде Родриго, у которого есть и желание и амбиции и скиллы он прокачивает, при этом не выпрашивая себе пол-царства?
Лучше бы на Ли Кан Ина ставку сделали, как выходит у ПСЖ сразу креатива больше становится, а они его выпустили к 80 минуте
В составе Монако он забивал в 1/2 Буффону.
А так для него это всего лишь 3 в карьере выход в полуфинал был в составе ПСЖ