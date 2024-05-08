У Мбаппе 3 матча подряд без голов. 2 из них – полуфиналы Лиги чемпионов с «Боруссией»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Киллиан Мбаппе не забиват в трех играх подряд .

«Боруссия» выбила «ПСЖ» из Лиги чемпионов, обыграв парижан на выезде (1:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов (1:0 – первый матч).

Нападающий французского клуба Килиан Мбаппе не забивает три матча подряд – с «Гавром» в чемпионате (3:3) и в двух подряд матчах с «Боруссией в 1/2 Лиги чемпионов.

Статистика Мбаппе – тут.

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130 комментариев
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Мбаппе 🤝 Холанд
+78
-5
+73
Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
У Холанда в принципе шансов стать чемпионом мира примерно 0%. Он играет за Норвегию.
+72
-2
+70
Дедушка Фло, ещё не поздно передумать и оставить его до конца карьеры нефть сосать.
Стоит ли зазвездившийся француз того, чтобы ломать нынешний Реал? А учитывая общие позиции с Вини, учитывая наличие Родриго, уже есть уверенность, что атмосфера может быть не самой здоровой.
+63
-3
+60
Опять Месси с Неймаром ему помешали забить
+49
-7
+42
Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
У Холанда вроде ЛЧ есть. То, что не выиграл ЧМ с Норвегией – его косяк, согласен
+33
-1
+32
Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
Глянул бы я как Мбаппе берет кубок мира с Норвегией
+28
0
+28
Ответ Роман
Комментарий скрыт
то есть Месси один помешал Мбаппе. согласен. вообще не было видно Месси на поле
+29
-5
+24
Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
Напомни , пожалуйста, а сколько ЛЧ у Мбаппе ?
+22
0
+22
Мне смешно, когда этих клоунов сравнивают с Месси и Роналду)))
+20
0
+20
Золотой мяч этому господину! И контракт миллионов на 200-300 в год!
+24
-6
+18
Хуммельс его на классе сожрал и косточки выплюнуть забыл. Вот это лучший защитник мира, а не всякие Араухо)
+21
-5
+16
Карма за левейший пенальти в группе)
Уж наилегчайшую сетку им выдали, скинув всех топов в другую половину, и ответка в полуфинале дома, и всё равно В-Ы-Л-Е-Т)))
+18
-4
+14
Ответ etozhelesha
Комментарий скрыт
тот родриго который стабильно забивает грандам апл
+15
-2
+13
Опять Месси виноват
+20
-10
+10
Если верить комментатору Матч Тв, у Мбаппе в карьере ноль голов в ЛЧ после стадии 1-4. Красноречиво.
+11
-1
+10
Ответ Jese Rodrigues
Ну да, не забытый пенальти против Реала начал камбэк Реала. Так что да, Месси помешал.
Камбэк начал вообще то Доннарума своим ляпом и Маркиньос)
+9
0
+9
Черепашка сегодня совсем жалко выглядел.
+10
-3
+7
Месси и Рон своих сменщиков может даже в живую так и не увидят.
+7
0
+7
Лучший игрок мира 😂
+7
0
+7
Ответ Topwintop
ЧЕ выигрывали Греция и Дания А Холланд даже не попадает на большие турниры
Обладатель золотого мяча Джордж Веа тоже не попадал со сборной на крупные турниры
+5
0
+5
Ответ etozhelesha
Комментарий скрыт
Это тот Родриго, который немало запарывает, но и пользы приносит так же немало.
И собственно риторический вопрос. Что лучше, французкий зазвездившийся Черепах, который уже плевал на Реал пару лет назад, выпрашивающий огромную личку и вот уже теряющийся в важных матчах или свой уже адаптированный к команде Родриго, у которого есть и желание и амбиции и скиллы он прокачивает, при этом не выпрашивая себе пол-царства?
+5
0
+5
Винисиус так-то пободрее Мбаппе будет. И это даже близко не шутка. Винисиус в такие забеги нынче убегает 10 из 10, а Мбаппе то нырнуть вздумает то просто упадёт. Его Хуммельс догонял)
Лучше бы на Ли Кан Ина ставку сделали, как выходит у ПСЖ сразу креатива больше становится, а они его выпустили к 80 минуте
+6
-1
+5
Ответ JURAVLI
Если верить комментатору Матч Тв, у Мбаппе в карьере ноль голов в ЛЧ после стадии 1-4. Красноречиво.
Скорее всего в составе ПСЖ
В составе Монако он забивал в 1/2 Буффону.
А так для него это всего лишь 3 в карьере выход в полуфинал был в составе ПСЖ
+4
0
+4
Ответ Jese Rodrigues
Ну да, не забытый пенальти против Реала начал камбэк Реала. Так что да, Месси помешал.
не свисти, после не забитого пенальти псж вел 1-0
+4
0
+4
Килиану пора поднять зарплату, а то и правда, не дай бог, в Реал перейдет
+3
0
+3
Ответ Роман
Комментарий скрыт
ничего не понимаю. вылеты были с Неймаром и Месси. но Неймара почему-то "приплетают". Месси главней Неймара?) или по какой логике?
+5
-2
+3
Золотой Мяч этому господину!
+3
0
+3
Ответ Блуждающий странник
Винисиус так-то пободрее Мбаппе будет. И это даже близко не шутка. Винисиус в такие забеги нынче убегает 10 из 10, а Мбаппе то нырнуть вздумает то просто упадёт. Его Хуммельс догонял) Лучше бы на Ли Кан Ина ставку сделали, как выходит у ПСЖ сразу креатива больше становится, а они его выпустили к 80 минуте
Виннисиусу Анчелотти очень комфортные условия создаёт, выделяя лучшие качества. Мбаппе при Энрике бегает в ватокатной команде, где нет простанства. Я думаю, это одна из причин почему он хочет именно в Реал, к Анчелотти.
+3
0
+3
Ответ Diego 95
Хорошо,он учтет твой коммент
Надеюсь, поэтому коммент и написал 👌
+2
0
+2
Ответ Topwintop
Что вы хейтите Мбаппе Ваш пропиаренный Холланд смотрит ЛЧ по телевизору
Холанд действующий чемпион Лиги Чемпионов
+3
-1
+2
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