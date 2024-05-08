У Мбаппе 3 матча подряд без голов. 2 из них – полуфиналы Лиги чемпионов с «Боруссией»

Киллиан Мбаппе не забиват в трех играх подряд .

« » выбила « » из чемпионов, обыграв парижан на выезде (1:0) в ответном полуфинале Лиги чемпионов (1:0 – первый матч).

Нападающий французского клуба не забивает три матча подряд – с «Гавром» в чемпионате (3:3) и в двух подряд матчах с «Боруссией в 1/2 Лиги чемпионов.

Статистика Мбаппе – тут.