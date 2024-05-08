Мбаппе против «Боруссии»: 3 удара в створ, три обводки, попадание в перекладину, xG – 0,48, 79% точных пасов

Килиан Мбаппе не забил «Боруссии» и в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

« » вышел в финал, дважды победив «ПСЖ» (1:0, 1:0).

25-летний форвард сборной Франции сегодня провел весь матч в Париже, нанес 3 удара в створ, 1 был заблокирован, 1 прошел мимо. Его индивидуальный xG – 0,48.

На 86-й минуте вратарь «Боруссии» Грегор Кобель отбил мяч в перекладину после одного из ударов Мбаппе в створ.

Мбаппе предпринял три попытки дриблинга, и все они были удачными. У чемпиона мира было 51 касание, 22 из 28 точных паса (79%), 2 ключевые передачи, 2 длинных паса (оба – точные), 4 навеса – все неточные.

Он выиграл 4 из 7 единоборств, в воздухе проиграл обе дуэли, совершил 1 фол, 18 раз потерял мяч и совершил 1 отбор.

Sofascore поставил французу оценку 7,5. Больше среди парижан – только у Ашрафа Хакими (7,7) и Витиньи (7,9). У «Боруссии» у 4 игроков оценка выше.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе покинет « » по окончании сезона.