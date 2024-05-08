Мбаппе против «Боруссии»: 3 удара в створ, три обводки, попадание в перекладину, xG – 0,48, 79% точных пасов

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Грегор Кобель Витинья Футбол

Килиан Мбаппе не забил «Боруссии» и в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

«Дортмунд» вышел в финал, дважды победив «ПСЖ» (1:0, 1:0).

25-летний форвард сборной Франции сегодня провел весь матч в Париже, нанес 3 удара в створ, 1 был заблокирован, 1 прошел мимо. Его индивидуальный xG – 0,48.

На 86-й минуте вратарь «Боруссии» Грегор Кобель отбил мяч в перекладину после одного из ударов Мбаппе в створ.

Мбаппе предпринял три попытки дриблинга, и все они были удачными. У чемпиона мира было 51 касание, 22 из 28 точных паса (79%), 2 ключевые передачи, 2 длинных паса (оба – точные), 4 навеса – все неточные.

Он выиграл 4 из 7 единоборств, в воздухе проиграл обе дуэли, совершил 1 фол, 18 раз потерял мяч и совершил 1 отбор.

Sofascore поставил французу оценку 7,5. Больше среди парижан – только у Ашрафа Хакими (7,7) и Витиньи (7,9). У «Боруссии» у 4 игроков оценка выше.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

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64 комментария
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Ответ Desperadoes
В любом случае это уже легендарный розыгрыш, потому что один из этих сценариев произойдёт, а именно: 1) Ройс возьмёт ЛЧ перед уходом из Боруссии и красиво завершит эпоху 2) Кейн наконец-то возьмёт трофей (плюсом ко всему повторение немецкого финала) 3) Реал заберёт ещё одну чашку, Начо, Карвахаль и Модрич станут 6 кратными обладателями ЛЧ и сравняются с Хенто по количеству ушастых Каждый выбирает свою сторону)
В 3 пункте еще Крооса добавить можно
Он же тоже может стать 6 кратным
+23
0
+23
В любом случае это уже легендарный розыгрыш, потому что один из этих сценариев произойдёт, а именно:
1) Ройс возьмёт ЛЧ перед уходом из Боруссии и красиво завершит эпоху
2) Кейн наконец-то возьмёт трофей (плюсом ко всему повторение немецкого финала)
3) Реал заберёт ещё одну чашку, Начо, Карвахаль и Модрич станут 6 кратными обладателями ЛЧ и сравняются с Хенто по количеству ушастых

Каждый выбирает свою сторону)
+28
-5
+23
Да он и с Барселоной отскок с двух метров подловил и с пенальти забил. Не феерия, прямо скажем.
+18
-4
+14
Мбаппе не выиграет нигде золотой мяч кроме Реала. Также он никогда не выиграет ЛЧ если не перейдёт в Реал.
+11
-3
+8
У Мбаппе теперь нет Месси и Неймара рядом
Которых бы критиковали в первую очередь за вылет
Теперь пусть как лидер отвечает за блеклые матчи в полуфинале
+7
-2
+5
Молодцы парижане, что избавились от старого аргентинского пешехода. Дальше в ЛЧ прошли, легче выиграли лигу, сэкономили миллиарды на зарплатах пешеходов и плюс наигрывают перспективную молодежь. Хорошое будущее их ждет 👍
+24
-19
+5
Ответ Leon Petov
Фанаты пешехода наконец-то дождались вылета Парижа😂 правда в полуфинале, а не в 1/8 как с их кумиром было
Согласен, Месси виноват во вчерашнем вылете ПСЖ.
+4
0
+4
Ответ SergioRamos92
В 3 пункте еще Крооса добавить можно Он же тоже может стать 6 кратным
Вы совершенно правы. Действительно дилетантство, вылетело из головы) Порой элементарные вещи не так запоминаются.
+6
-2
+4
Мбаппе как игрок, конечно, средненький.
+3
0
+3
Цифры есть, результата нет
+4
-1
+3
Мбаппе очень смешной был в концовке. Дважды подскользнулся, упал, не попал по мячу в самый ответственный момент.
+3
-1
+2
Ответ Роман
Прям как у пешехода начали считать хг в Лиги 1. У этого хотя бы в ЛЧ.
Ну надо же было Инфантино хоть как-то объяснить вручение зеБест за 2023 год☝️🤣
+4
-2
+2
Ответ xQcoW
Молодцы парижане, что избавились от старого аргентинского пешехода. Дальше в ЛЧ прошли, легче выиграли лигу, сэкономили миллиарды на зарплатах пешеходов и плюс наигрывают перспективную молодежь. Хорошое будущее их ждет 👍
Расстроен, бедолага?)
+2
0
+2
Ответ xQcoW
Молодцы парижане, что избавились от старого аргентинского пешехода. Дальше в ЛЧ прошли, легче выиграли лигу, сэкономили миллиарды на зарплатах пешеходов и плюс наигрывают перспективную молодежь. Хорошое будущее их ждет 👍
Я тебя разочарую, но это «старый аргентинский пешеход» избавился от катарского мешка, отказавшись продлевать с ними контракт, учи матчасть- хейтер. А про «хорошее будущее»- это топ, уже 12 лет наигрывают и вот-вот оно случится, ага.
+3
-1
+2
Мбапик мысленно уже в Реале
+2
0
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Ну так он специально, чтобы своей будущей Команде не забивать 😏
+3
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Ничего, какому нибудь Аяччо затолкает дубль
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Очень надеюсь увидеть Витинью вместо Модрича
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Ответ Mihail0910
Вероятность моего коммента очень высокая.
Согласен, Мбаппе за утренним кофе читает Вести Урюпинска.
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Ответ Desperadoes
В любом случае это уже легендарный розыгрыш, потому что один из этих сценариев произойдёт, а именно: 1) Ройс возьмёт ЛЧ перед уходом из Боруссии и красиво завершит эпоху 2) Кейн наконец-то возьмёт трофей (плюсом ко всему повторение немецкого финала) 3) Реал заберёт ещё одну чашку, Начо, Карвахаль и Модрич станут 6 кратными обладателями ЛЧ и сравняются с Хенто по количеству ушастых Каждый выбирает свою сторону)
Я бы сказал иначе: у Крооса, Модрича, Начо и Карвы есть шанс сравняться по количеству трофеев ЛЧ с Баварией и Ливерпулем, выйти на 3-е место в истории и опередить Барсу)
Вот это достижение звучит на самом деле легендарно, хотя и сейчас таковым уже является)
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Что в этом матче, что в играх с барсой заметил. что мбаппе теряется при давлении и плотной игре на своем фланге. Причем это даже не история с холландом, которого в топматчах жестко закрывают и персонально готовятся к нему, тут просто пацан видит, что на фланге нет пространства, не разогнаться и превращается в рэшфорда.
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Ответ Max Zhomkov
На мбаппе пенка была в самом конце, не поставил вар
марчиняк поставил бы
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Ответ Хызыр
Мбаппе уже тыщу раз доказал, что может решать в топ матчах. Поэтому зря все гонят на него.
Особенно сегодня доказал.
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И снова мимо главного футбольного кубка...
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Неплохо. Почти на уровне Кокорина
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Холланд против Реала:0 ударов,0 голов.Дальше что?
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Ответ Том Мунтян
Я бы сказал иначе: у Крооса, Модрича, Начо и Карвы есть шанс сравняться по количеству трофеев ЛЧ с Баварией и Ливерпулем, выйти на 3-е место в истории и опередить Барсу) Вот это достижение звучит на самом деле легендарно, хотя и сейчас таковым уже является)
Ну да, это достижение тоже будет достаточно весомым)
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Ответ SnowWalker
Мбаппе как игрок, конечно, средненький.
Согласен, 20 голов в плей офф ЛЧ к 25 годам. У каждого второго форварда статистика намного лучше
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Ответ Desperadoes
В любом случае это уже легендарный розыгрыш, потому что один из этих сценариев произойдёт, а именно: 1) Ройс возьмёт ЛЧ перед уходом из Боруссии и красиво завершит эпоху 2) Кейн наконец-то возьмёт трофей (плюсом ко всему повторение немецкого финала) 3) Реал заберёт ещё одну чашку, Начо, Карвахаль и Модрич станут 6 кратными обладателями ЛЧ и сравняются с Хенто по количеству ушастых Каждый выбирает свою сторону)
А ещё Начо и Модрич станут самыми титулированными игроками Мадрида
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Ответ Desperadoes
Вы совершенно правы. Действительно дилетантство, вылетело из головы) Порой элементарные вещи не так запоминаются.
Да и для Кросса если Реал завтра пройдет Баварию
То это будет 7 финал в его карьере
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