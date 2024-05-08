Мбаппе против «Боруссии»: 3 удара в створ, три обводки, попадание в перекладину, xG – 0,48, 79% точных пасов
Килиан Мбаппе не забил «Боруссии» и в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
«Дортмунд» вышел в финал, дважды победив «ПСЖ» (1:0, 1:0).
25-летний форвард сборной Франции сегодня провел весь матч в Париже, нанес 3 удара в створ, 1 был заблокирован, 1 прошел мимо. Его индивидуальный xG – 0,48.
На 86-й минуте вратарь «Боруссии» Грегор Кобель отбил мяч в перекладину после одного из ударов Мбаппе в створ.
Мбаппе предпринял три попытки дриблинга, и все они были удачными. У чемпиона мира было 51 касание, 22 из 28 точных паса (79%), 2 ключевые передачи, 2 длинных паса (оба – точные), 4 навеса – все неточные.
Он выиграл 4 из 7 единоборств, в воздухе проиграл обе дуэли, совершил 1 фол, 18 раз потерял мяч и совершил 1 отбор.
Sofascore поставил французу оценку 7,5. Больше среди парижан – только у Ашрафа Хакими (7,7) и Витиньи (7,9). У «Боруссии» у 4 игроков оценка выше.
Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона.
Он же тоже может стать 6 кратным
1) Ройс возьмёт ЛЧ перед уходом из Боруссии и красиво завершит эпоху
2) Кейн наконец-то возьмёт трофей (плюсом ко всему повторение немецкого финала)
3) Реал заберёт ещё одну чашку, Начо, Карвахаль и Модрич станут 6 кратными обладателями ЛЧ и сравняются с Хенто по количеству ушастых
Каждый выбирает свою сторону)
Которых бы критиковали в первую очередь за вылет
Теперь пусть как лидер отвечает за блеклые матчи в полуфинале
Вот это достижение звучит на самом деле легендарно, хотя и сейчас таковым уже является)
То это будет 7 финал в его карьере