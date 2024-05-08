У «ПСЖ» самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет – 3,22. За оба матча с «Боруссией» – 4,92

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

«ПСЖ» превзошел «Боруссию» по ожидаемым голам, но проиграл.

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов команда Луиса Энрике нанесла 31 удар по воротам, в створ – 5.

Дортмундцы пробили 6 раз, точно – трижды. Они победили со счетом 1:0.

У «ПСЖ» xG составил 3,22 гола – самый высокий в Лиге чемпионов за пять лет (после встречи «Наполи» с «Генком» в октябре 2019-го). За оба матча показатель ожидаемых голов у парижан равен 4,92 – при этом они не забили ни разу.

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31 комментарий
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Вроде 6 раз попали в каркас ворот за два матча, а по ощущениям победу все равно не заслужили
+48
-6
+42
Как же бомбит у Ловчева в прямом эфире, походу на Париж ставил 😂
+28
-3
+25
Ответ n9mn977m27
Как же бомбит у Ловчева в прямом эфире, походу на Париж ставил 😂
Такой бред несут ++
Иногда смотришь их студию после игр и кажется, что они либо ставками балуются либо алкоголем
+20
-3
+17
Сегодня удача отвернулась от ПСЖ конечно…
+13
-1
+12
А ведь наши потомки глянув результат подумают: "Вау, вот это оборона была у Дортмунда. Наглухо засушили мощнейшую атаку парижан, не дав забить им не гола." А на деле дикий фарт.
+15
-3
+12
Отскочили, конечно, шмели знатно
+8
0
+8
Ответ Дедушкин самогон
Вроде 6 раз попали в каркас ворот за два матча, а по ощущениям победу все равно не заслужили
Если бы была такая ситуация у Боруссии, то ты бы такое не написал.

И нет, это не укор, просто ПСЖ фейковый мешок нарушающий все правила ФФП и должен тихонько помереть без попадания в почётный список победителей ЛЧ ;)
+12
-4
+8
Это им за левую пенку Ньюкаслу.
+7
0
+7
Ответ vtsch4svws
Карма за левую красную
Когда Барсе будет прилетать, за левые пенки?
+12
-6
+6
Ответ ster3
Почему то на всех сайтах по разному считают этот xG
Потому что все сайты по разному считают xG)
+6
-1
+5
Ответ Блуждающий странник
Такой бред несут ++ Иногда смотришь их студию после игр и кажется, что они либо ставками балуются либо алкоголем
И то и то
+5
0
+5
Ответ Блуждающий странник
Такой бред несут ++ Иногда смотришь их студию после игр и кажется, что они либо ставками балуются либо алкоголем
Легендарные пивозавры 🍺🦖
+1
0
+1
Ответ Дедушкин самогон
Вроде 6 раз попали в каркас ворот за два матча, а по ощущениям победу все равно не заслужили
Потому что видно было, что у них даже навал какой-то "гламурный"...
+5
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Ответ 21Savage
Отскочили, конечно, шмели знатно
Два матча подряд? Лучшая атака не смогла и гола забить )
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Ответ Крыс Пол
А ведь наши потомки глянув результат подумают: "Вау, вот это оборона была у Дортмунда. Наглухо засушили мощнейшую атаку парижан, не дав забить им не гола." А на деле дикий фарт.
Дикий фарт? У ПСЖ в первом матче три удара в створ было
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Победитель по не хG определяется, куча всего навыдумывали уже..
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уметь надо так не забивать
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Терзич ошибся, могли и наказать их, нельзя было на удержание играть . Замены неправильные в конце
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-1
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колхозники
ахахахаха))))
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