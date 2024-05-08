У «ПСЖ» самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет – 3,22. За оба матча с «Боруссией» – 4,92

«ПСЖ» превзошел «Боруссию» по ожидаемым голам, но проиграл.

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов команда Луиса Энрике нанесла 31 удар по воротам, в створ – 5.

Дортмундцы пробили 6 раз, точно – трижды. Они победили со счетом 1:0.

У « » xG составил 3,22 гола – самый высокий в чемпионов за пять лет (после встречи «Наполи» с «Генком» в октябре 2019-го). За оба матча показатель ожидаемых голов у парижан равен 4,92 – при этом они не забили ни разу.