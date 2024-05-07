«Для ЦСКА этот сезон провальный. Не хватает глубины состава, у защитников возникают проблемы». Сенников об армейцах

Теги ЦСКА Дмитрий Сенников премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Дмитрий Сенников назвал текущий сезон неудачным для ЦСКА.

– Для ЦСКА этот сезон можно назвать провальным. Армейцы упустили много очков. Не сказал бы, что по игре они выглядят слабее других команд. Не хватает глубины состава, у защитников возникают проблемы. Это влияет на результат.

У ЦСКА еще есть время, чтобы исправить турнирное положение. Армейцы могут попасть в пятерку, если выиграют все оставшиеся матчи.

– Сейчас все силы ЦСКА бросит на Кубок России?

– Скорее всего, но в чемпионате армейцы не захотят остаться на восьмом месте. Есть же премиальные за высокие места, – сказал бывший защитник сборной России.

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3 комментария
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Какая разница какое место, если команда раздаривает очки ДОМА !!! кому попало. Вчера например Казани.
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- Пусть кубок возьмут, в РПЛ не вижу разницы между 2ым или 8ым местом, в еврокубки никто не выходит, так что в чемпионате по факту есть либо первое место либо все остальные
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Да, Дивееву премиальные не помешают. 1,8 евро в год маловато, заслужил и премию.
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