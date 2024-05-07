«Для ЦСКА этот сезон провальный. Не хватает глубины состава, у защитников возникают проблемы». Сенников об армейцах

Дмитрий Сенников назвал текущий сезон неудачным для ЦСКА.

– Для ЦСКА этот сезон можно назвать провальным. Армейцы упустили много очков. Не сказал бы, что по игре они выглядят слабее других команд. Не хватает глубины состава, у защитников возникают проблемы. Это влияет на результат.

У ЦСКА еще есть время, чтобы исправить турнирное положение. Армейцы могут попасть в пятерку, если выиграют все оставшиеся матчи.

– Сейчас все силы ЦСКА бросит на Кубок России?

– Скорее всего, но в чемпионате армейцы не захотят остаться на восьмом месте. Есть же премиальные за высокие места, – сказал бывший защитник сборной России.