«У Соболева провальный сезон, 5 голов – маловато, отсюда и нервы. Он забивной, но мяч не получает». Экс-игрок «Спартака» Морозов о форварде

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Морозов Александр Соболев Футбол

Экс-игрок «Спартака» назвал провальным сезон для Александра Соболева.

Форвард красно-белых забил 5 голов в 24 играх Мир РПЛ, сделал 6 ассистов и и получил 7 желтых карточек. У него также 5 мячей, 1 ассист и 2 желтые в 7 играх Фонбет Кубка России.

«Большое количество желтых карточек у Соболева – переизбыток желания. У него постоянные контакты с соперником, с судьями. Думаю, это со временем должно пройти.

Он зависимый игрок и не получает мяч от средней линии, он редко доходит, поэтому психует. Своим поведением он показывает, что хочет выиграть, не уступать нигде.

Для него, конечно, провальный сезон. Все-таки пять мячей – маловато, отсюда эти нервы. Получается, что до конца функцию нападающего он не выполняет.

Да, он борется, идет в контакт с защитниками, но тяжело. Мяч не получает, чтобы где-то в одно касание направить его в ворота.

Если будут какие-то изменения в конце чемпионата, то еще забьет. Он же забивной, поэтому два гола минимум в РПЛ от него жду еще», – сказал бывший футболист «Спартака» Геннадий Морозов.

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18 комментариев
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5+6 для форварда РПЛ хорошая статистика, тем более Соболев не всегда в основе:)) Не самый худший сезон на фоне Агаларовых и Писарских:))
+9
-3
+6
А как забивать голы, если полузащита до тебя мячи доставить не может?
+7
-3
+4
"забивной, только мячи не получает"
вспомнилось из СДЮШОР "да я в порядке, просто на банке сижу"
😄😄
+2
-1
+1
При Абаскале вообще проблематично оценивать какой индивидуальный сезон проводит тот или другой игрок.Весь Спартак был похожь на раздрынканный тарантас, приехавший в кювет, где рыжего и скинуло с места рулевого.После этого команда хоть вздохнула.
+4
-3
+1
Нужен хороший АПЗ, мячи до нападающих у нас не доходят . Как забивать мячи, если Зиньковский не может угловой навесить
+1
0
+1
Если мы говорим за текущий сезон, то здесь у Соболева 31 игра и 2270 игровых минут: 10 голов и 9 передач. Ничего выдающегося, но и провалом назвать нельзя. А еще 9 жк, нервы у него были всегда, никакой связи с голами тут нет. Да и все вопросы должны быть только к себе. Сколько он упускал моментов, когда выходил в старте…
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А Генка ли это сказал ?…Сто лет никто не брал у него интервью и не приглашали на ТВ и тут бац его слова…Сомневаюсь что это он сказал…Помню его по восьмидесятым,и он никогда не давал никому никаких интервью….
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К сожалению классный последний пас в Спартаке может отдать тоже только Соболев. Но вот получить его ему не от кого. Хорошо было во времена Морозова, когда Гаврилов с Черенковым могли отдать, сейчас таких нет, последний кто мог, был Фернандо, но руководство решило его продать и всё развалить.
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При всём уважении к Геннадию Морозову, которого отлично помню в 80-е как неуступчивого игрока обороны Спартака, трудно вообще оценить для Соболева этот сезон. Который, кстати, еще не завершен и еще требует голевых подвигов. Мне не понятно, почему Александр так далеко от ворот встречается с мячом, борется как хавбек, зачастую очень удачно выгрызает мячи и отдает партнерам. Зачем бегает к бровкам. Возможно это тренерские задания. Но тогда нельзя требовать с него как с бомбардира. По мне Александру нужно действовать по ширине штрафной, не сваливаясь глубоко во фланги. Толку от него, а именно голов будет больше. Имхо.
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А какая разница, если речь чисто об умении отдать «последний пас»? Оно либо есть, либо нет. Кто-то всю жизнь играет в атаке и имеет крохотное количество голевых передач
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думаю продавать надо Соболева толку от него кот наплакал
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Ответ Peter Parker
Да, очень сложно, так сложно, что вообще. Жаль, что у нас ведь нет никакой статистики, вообще никакой Guillermo Abascal 57 24 18 Domenico Tedesco 37 18 8 Miodrag Bozovic 24 11 4 Rui Vitória 23 8 5 Andrey Tikhonov 21 10 -0
Речь же не про голую статистику в моём комментарии.Постоянная чехарда и хаос и в игре и в составе при Абаскале затрудняют понимание прогресса или деградации конкретного футболиста.Всю команду штормило.В таких условиях трудно ожидать высоких результатов и командно и индивидуально.Их у рыжего и нет случилось.
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Ответ Николай Повалюхин
К сожалению классный последний пас в Спартаке может отдать тоже только Соболев. Но вот получить его ему не от кого. Хорошо было во времена Морозова, когда Гаврилов с Черенковым могли отдать, сейчас таких нет, последний кто мог, был Фернандо, но руководство решило его продать и всё развалить.
Да, Фернандо, конечно, образец последнего паса, ага. Поэтому у него за 8170 минут аж целых 10 голевых передач. Да, штрафные он бил великолепно, но в плане паса не лучше тех, кто есть сейчас
Например, у Игнатова 16 голевых за 5470 минут.
У Мозеса 10 голевых за 5299 минут.
У Мартинса Перейры 10 голевых за 4405 минут
Даже у того же Денисова 7 голевых за 5114.
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Ответ Peter Parker
Да, Фернандо, конечно, образец последнего паса, ага. Поэтому у него за 8170 минут аж целых 10 голевых передач. Да, штрафные он бил великолепно, но в плане паса не лучше тех, кто есть сейчас Например, у Игнатова 16 голевых за 5470 минут. У Мозеса 10 голевых за 5299 минут. У Мартинса Перейры 10 голевых за 4405 минут Даже у того же Денисова 7 голевых за 5114.
ЦП из них только Мартинс. Кстати прибавил в последних матчах он заметно.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Нужен хороший АПЗ, мячи до нападающих у нас не доходят . Как забивать мячи, если Зиньковский не может угловой навесить
С угловыми я вообще не понимаю. Ну вроде даже есть более менее пасующие люди, но почему-то именно подачи с угла такие отвратительные. Даже с игры те же самые люди из борьбы отдают лучше, чем они же спокойно с угла.
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