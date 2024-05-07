«У Соболева провальный сезон, 5 голов – маловато, отсюда и нервы. Он забивной, но мяч не получает». Экс-игрок «Спартака» Морозов о форварде

Экс-игрок «Спартака» назвал провальным сезон для Александра Соболева.

Форвард красно-белых забил 5 голов в 24 играх Мир РПЛ, сделал 6 ассистов и и получил 7 желтых карточек. У него также 5 мячей, 1 ассист и 2 желтые в 7 играх Фонбет Кубка России.

«Большое количество желтых карточек у – переизбыток желания. У него постоянные контакты с соперником, с судьями. Думаю, это со временем должно пройти.

Он зависимый игрок и не получает мяч от средней линии, он редко доходит, поэтому психует. Своим поведением он показывает, что хочет выиграть, не уступать нигде.

Для него, конечно, провальный сезон. Все-таки пять мячей – маловато, отсюда эти нервы. Получается, что до конца функцию нападающего он не выполняет.

Да, он борется, идет в контакт с защитниками, но тяжело. Мяч не получает, чтобы где-то в одно касание направить его в ворота.

Если будут какие-то изменения в конце чемпионата, то еще забьет. Он же забивной, поэтому два гола минимум в от него жду еще», – сказал бывший футболист « » .