Радимов об ударе по лицу Соболеву: «Неужели для того, чтобы получить красную и пенальти, ему надо сломать нос? Тогда это был бы достаточный контакт?»
Владислав Радимов отреагировал на эпизод с Александром Соболевым.
В матче между «Динамо» и «Спартаком» (0:2) на втором этапе полуфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России форвард красно-белых Александр Соболев получил удар рукой по лицу в штрафной площади соперника.
«Я снова не могу удержаться, уже просто во весь голос кричу – дайте переговоры ВАР! Мажич (глава департамента судейства РФС – Sports), в чем дело? Неважно, что степень контакта руки с лицом была не такая значительная, но это же преднамеренный удар по лицу!
Неужели для того, чтобы получить красную и пенальти, Соболеву надо было сломать нос? Тогда это был бы достаточный контакт? Это получается все теперь могут так по лицу кому угодно зарядить и им ничего не будет за это? Мажич, выйди в свет, опубликуйте переговоры ВАР, почему это не красная», – написал бывший футболист «Зенита» в телеграм-канале.
Кому как, а мне психологическая травма в детском возрасте. И не спросишь сейчас с этого гамадрила Корраду
Я тоже и "Спартак", и персонально Соболева не люблю, но тут с Радимовым очень трудно не согласиться - это самый настоящий удар по лицу рукой в штрафной, не вызванный стечением обстоятельств. Чистая красная, а вместе с ней - и пенальти.