Радимов об ударе по лицу Соболеву: «Неужели для того, чтобы получить красную и пенальти, ему надо сломать нос? Тогда это был бы достаточный контакт?»

Теги Спартак Владислав Радимов ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Милорад Мажич Александр Соболев Футбол

Владислав Радимов отреагировал на эпизод с Александром Соболевым.

В матче между «Динамо» и «Спартаком» (0:2) на втором этапе полуфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России форвард красно-белых Александр Соболев получил удар рукой по лицу в штрафной площади соперника.

«Я снова не могу удержаться, уже просто во весь голос кричу – дайте переговоры ВАР! Мажич (глава департамента судейства РФС – Sports), в чем дело? Неважно, что степень контакта руки с лицом была не такая значительная, но это же преднамеренный удар по лицу!

Неужели для того, чтобы получить красную и пенальти, Соболеву надо было сломать нос? Тогда это был бы достаточный контакт? Это получается все теперь могут так по лицу кому угодно зарядить и им ничего не будет за это? Мажич, выйди в свет, опубликуйте переговоры ВАР, почему это не красная», – написал бывший футболист «Зенита» в телеграм-канале.

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14 комментариев
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На счет красной не знаю, но для начала хотя бы действительно ВАР посмотрели
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Ответ los merengues
Радимов просто красно-белый. Наши судьи лучшие.
Радимов. Простой. Красное и Белое. Наше. За судей. Лучшие.
+15
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+15
Не люблю 🐬, но тут очевидная красная и пенальти. Спорт - это не только эмоции, но и их контроль. Истерички немного в других местах обитают.
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+9
Радимов просто красно-белый. Наши судьи лучшие.
+4
-3
+1
Еще одна осталось ночь у нас с тобой …
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А мы из-за подобной хрени 31 год назад мимо финала КОК пролетели. И никакого ВАР не надо было. Судья из Португалии сказал, что пенальти, значит, пенальти.
Кому как, а мне психологическая травма в детском возрасте. И не спросишь сейчас с этого гамадрила Корраду
0
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Ответ los merengues
Радимов просто красно-белый. Наши судьи лучшие.
Ну да, бывший игрок "Зенита" и ЦСКА (да и "Динамо", кстати, тоже) внезапно красно-белый. Не смешно.

Я тоже и "Спартак", и персонально Соболева не люблю, но тут с Радимовым очень трудно не согласиться - это самый настоящий удар по лицу рукой в штрафной, не вызванный стечением обстоятельств. Чистая красная, а вместе с ней - и пенальти.
+2
-2
0
Ответ Фантом
Ну да, бывший игрок "Зенита" и ЦСКА (да и "Динамо", кстати, тоже) внезапно красно-белый. Не смешно. Я тоже и "Спартак", и персонально Соболева не люблю, но тут с Радимовым очень трудно не согласиться - это самый настоящий удар по лицу рукой в штрафной, не вызванный стечением обстоятельств. Чистая красная, а вместе с ней - и пенальти.
Вы знаете слово "сарказм"?)
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