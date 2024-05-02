Радимов об ударе по лицу Соболеву: «Неужели для того, чтобы получить красную и пенальти, ему надо сломать нос? Тогда это был бы достаточный контакт?»

Владислав Радимов отреагировал на эпизод с Александром Соболевым.

В матче между « » и « » (0:2) на втором этапе полуфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России форвард красно-белых получил удар рукой по лицу в штрафной площади соперника.

«Я снова не могу удержаться, уже просто во весь голос кричу – дайте переговоры ВАР! Мажич (глава департамента судейства РФС – Sports), в чем дело? Неважно, что степень контакта руки с лицом была не такая значительная, но это же преднамеренный удар по лицу!

Неужели для того, чтобы получить красную и пенальти, Соболеву надо было сломать нос? Тогда это был бы достаточный контакт? Это получается все теперь могут так по лицу кому угодно зарядить и им ничего не будет за это? Мажич, выйди в свет, опубликуйте переговоры ВАР, почему это не красная», – написал бывший футболист «Зенита» в телеграм-канале.