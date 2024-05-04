Соболев играл в обороне на тренировке «Спартака» перед «Ростовом», Бабич – в атаке. Это идея Слишковича (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Срджан Бабич Александр Соболев Данил Пруцев Владимир Слишкович Футбол

Игроки «Спартака» поменялись позициями на тренировке перед «Ростовом».

Как сообщает Metaratings.ru, накануне игры с «Ростовом» исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Владимир Слишкович провел тренировочный матч, в котором игроки действовали не на своих позициях.

Так, нападающий Александр Соболев и вингер Антон Зиньковский играли в обороне, а их основные позиции заняли защитник Срджан Бабич и хавбек Данил Пруцев. Игроки с интересом восприняли эту идею.

«Спартак» разгромил «Ростов» на выезде со счетом 5:1 в 25-м туре Мир РПЛ.

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7 комментариев
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Соболев, по привычке, при входе в штрафную будет падать. А постоянно лежащий защитник - горе для команды.
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Ответ Дурачок
Соболев, по привычке, при входе в штрафную будет падать. А постоянно лежащий защитник - горе для команды.
Оправдал своё имя,не меняй его.
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Стрельцов говорил: я должно входить в чужую штрафную на свежих ногах
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Ребята просто разнообразили тренировку. А от экспертов на спрос ру сразу аналитика и шутки с аншлага попёрли))
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Ответ Bartez1986
Metaratings пишет всякую лабуду. Это идея их главного редактора
Была новость такая ранее.
Слишкович для разрядки психологической затеял такую игру.
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