Соболев играл в обороне на тренировке «Спартака» перед «Ростовом», Бабич – в атаке. Это идея Слишковича (Metaratings)

Игроки «Спартака» поменялись позициями на тренировке перед «Ростовом».

Как сообщает Metaratings.ru, накануне игры с «Ростовом» исполняющий обязанности главного тренера красно-белых провел тренировочный матч, в котором игроки действовали не на своих позициях.

Так, нападающий и вингер играли в обороне, а их основные позиции заняли защитник Срджан Бабич и хавбек Данил Пруцев. Игроки с интересом восприняли эту идею.

« » разгромил «Ростов» на выезде со счетом 5:1 в 25-м туре Мир .