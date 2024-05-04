Соболев играл в обороне на тренировке «Спартака» перед «Ростовом», Бабич – в атаке. Это идея Слишковича (Metaratings)
Игроки «Спартака» поменялись позициями на тренировке перед «Ростовом».
Как сообщает Metaratings.ru, накануне игры с «Ростовом» исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Владимир Слишкович провел тренировочный матч, в котором игроки действовали не на своих позициях.
Так, нападающий Александр Соболев и вингер Антон Зиньковский играли в обороне, а их основные позиции заняли защитник Срджан Бабич и хавбек Данил Пруцев. Игроки с интересом восприняли эту идею.
«Спартак» разгромил «Ростов» на выезде со счетом 5:1 в 25-м туре Мир РПЛ.
Слишкович для разрядки психологической затеял такую игру.