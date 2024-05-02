Соболев выложил видео со своими голами в ворота «Динамо» и кадрами из «Дня сурка»

Александр Соболев пошутил о своей результативности в матчах с «Динамо».

Вчера « » одержал победу над « » в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0). Соболев забил гол и сделал результативную передачу.

После игры форвард красно-белых выложил видео, на котором вслед за кадрами из фильма «День сурка» идут нарезки его голов в ворота бело-голубых.

Всего Соболев забил «Динамо» 9 голов за карьеру, чаще он поражал только ворота «Краснодара» – 10 раз. В текущем сезоне забил бело-голубым 5 мячей.