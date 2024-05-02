Соболев выложил видео со своими голами в ворота «Динамо» и кадрами из «Дня сурка»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Соболев ахахаха кино Футбол

Александр Соболев пошутил о своей результативности в матчах с «Динамо».

Вчера «Спартак» одержал победу над «Динамо» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0). Соболев забил гол и сделал результативную передачу. 

После игры форвард красно-белых выложил видео, на котором вслед за кадрами из фильма «День сурка» идут нарезки его голов в ворота бело-голубых.

Всего Соболев забил «Динамо» 9 голов за карьеру, чаще он поражал только ворота «Краснодара» – 10 раз. В текущем сезоне Александр забил бело-голубым 5 мячей.

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12 комментариев
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Во-первых, имеет полное право. Поскольку регулярно кладет Динамо)
Во-вторых, просто напомню, что Соболев в одно и тоже время за одно и туже сумму поехал в Спартак, а в Динамо поехал - Комличенко.
В итоге один - основной игрок Спартака, а второй бесплатно перешел в Ростов и там полирует лавку под Голенковым)))
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+9
Это правда смешно))
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Тонко. 😊
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Ответ Caniball
Во-первых, имеет полное право. Поскольку регулярно кладет Динамо) Во-вторых, просто напомню, что Соболев в одно и тоже время за одно и туже сумму поехал в Спартак, а в Динамо поехал - Комличенко. В итоге один - основной игрок Спартака, а второй бесплатно перешел в Ростов и там полирует лавку под Голенковым)))
Всё это верно. Но не будь данных событий, молодой парень Костя Тюкавин может быть и не заиграл бы…
А Соболев пусть теперь Краснодару положит парочку
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Ответ Дядя ТУРА
Норм сравнение. У одного 5 голов в чемпионате, у второго 4. Оба днари. Ибо смешные цифры
Если брать с кубком, то у одного:
10+9 итого 19 очков
У второго: 6+3 итого 9 очков. Все-таки Разница видна))
А если брать с января 2020 года, когда один приехал в Спартак, а второй в Динамо из Чехии, то у одного будет:
43+22 в чемпионате.
У второго: 30+10.
Все-таки видна разница)))
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