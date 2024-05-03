Орещук о Соболеве: «Бьют по плечу, а он хватается за нос. Фактурный форвард не вправе валяться на газоне такое количество времени» 

Роман Орещук раскритиковал форварда «Спартака» Александра Соболева.

- Соболев рвал и метал [в матче с «Динамо» – 2:0], доказал свою состоятельность?

— Очень хороший матч в исполнении . Забил, отдал. Но я не понимаю одной вещи.

— Какой?

— Из 90 минут игры он условно полчаса проводит лежа на траве. Такой фактуры форвард не имеет права валяться на газоне такое количество времени. И главное — никто не показывает желтую карточку...

— За симуляцию?

— Ну хочешь ты симулировать — пожалуйста. Сейчас время такое... Но если судья не купился, зачем же ты валишься и лежишь? Подпрыгивай и дальше беги! Повтор же показывает, что Соболева ударили по плечу, а он держится за нос.

— Это вы про эпизод с участием Бальбуэны, когда спартаковцы рассчитывали на пенальти?

— Зачем показывать, что тебе попали по носу? Пять раз же прокрутили этот эпизод по телевизору. Я думал сначала, что реально человека убили. А оказалось... Мы же популяризируем футбол, а тут приходится говорить о таких вещах, моментах, – сказал бывший спортивный директор «Динамо».