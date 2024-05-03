Орещук о Соболеве: «Бьют по плечу, а он хватается за нос. Фактурный форвард не вправе валяться на газоне такое количество времени»
Роман Орещук раскритиковал форварда «Спартака» Александра Соболева.
- Соболев рвал и метал [в матче с «Динамо» – 2:0], доказал свою состоятельность?
— Очень хороший матч в исполнении Александра. Забил, отдал. Но я не понимаю одной вещи.
— Какой?
— Из 90 минут игры он условно полчаса проводит лежа на траве. Такой фактуры форвард не имеет права валяться на газоне такое количество времени. И главное — никто не показывает желтую карточку...
— За симуляцию?
— Ну хочешь ты симулировать — пожалуйста. Сейчас время такое... Но если судья не купился, зачем же ты валишься и лежишь? Подпрыгивай и дальше беги! Повтор же показывает, что Соболева ударили по плечу, а он держится за нос.
— Это вы про эпизод с участием Бальбуэны, когда спартаковцы рассчитывали на пенальти?
— Зачем показывать, что тебе попали по носу? Пять раз же прокрутили этот эпизод по телевизору. Я думал сначала, что реально человека убили. А оказалось... Мы же популяризируем футбол, а тут приходится говорить о таких вещах, моментах, – сказал бывший спортивный директор «Динамо».
2. Гигантское количество фактурных форвардов в мире лежат и умирают после всего.
3. Я только за если Саша перестанет страдать. Пусть еще только арбитры начнут свистеть все эпизоды, когда Соболев получает по лицу или по ногам. При все артистизме, достаточно эпизодов на нем, которые даже не замечают.