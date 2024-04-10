Хавбек «Факела» Багамаев: «Команда отобрала звание народной у «Спартака» – сто процентов. У нас лучшие болельщики в стране»
Абдулла Багамаев считает, что «Факел» заслужил звание народной команды.
– У «Факела» даже на гостевые матчи приходит большая база болельщиков. Вы отобрали звание народной команды у «Спартака»?
– Сто процентов. У нас лучшие болельщики в стране. Мы им очень благодарны.
Команда отобрала звание народной у «Спартака», – сказал полузащитник «Факела» Абдулла Багамаев.
Ранее в социальных сетях воронежского клуба появилась информация о том, что во время выездного матча против ЦСКА (1:4) 7 апреля в Москве на гостевой трибуне находилось около 1500 болельщиков «Факела».
На данный момент клуб из Воронежа занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 22 матчах. «Спартак» идет 6-м, имея в активе 35 очков.
К примеру, болельщики в том же соседнем Ростове ничем не хуже.
Возомнили себя народными)))
Через год, два, три (нужное подчеркнуть), а с таким бюджетом это не минуемо - вернуться в ФНЛ и никто про них вспоминать не будет.
было бы здорово конечно перевести финансовые потоки с какого нибудь Локомотива или Динамо на тот же Факел.
В этом сезоне - 2 игры со Спартаком - 2 победы.
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Я сидел на Востоке тогда, и у нас на весь сектор тогда только 2 чудака сменили цвета Факела на цвета Спартака - над ними подшучивали.