Хавбек «Факела» Багамаев: «Команда отобрала звание народной у «Спартака» – сто процентов. У нас лучшие болельщики в стране»

Абдулла Багамаев считает, что «Факел» заслужил звание народной команды.

– У «Факела» даже на гостевые матчи приходит большая база болельщиков. Вы отобрали звание народной команды у « »?

– Сто процентов. У нас лучшие болельщики в стране. Мы им очень благодарны.

Команда отобрала звание народной у «Спартака», – сказал полузащитник «Факела» .

Ранее в социальных сетях воронежского клуба появилась информация о том, что во время выездного матча против ЦСКА (1:4) 7 апреля в Москве на гостевой трибуне находилось около 1500 болельщиков « ».

На данный момент клуб из Воронежа занимает 11‑е место в турнирной таблице , набрав 26 очков в 22 матчах. «Спартак» идет 6-м, имея в активе 35 очков.