Хавбек «Факела» Багамаев: «Команда отобрала звание народной у «Спартака» – сто процентов. У нас лучшие болельщики в стране»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Факел Матч ТВ Абдулла Багамаев Футбол

Абдулла Багамаев считает, что «Факел» заслужил звание народной команды.

– У «Факела» даже на гостевые матчи приходит большая база болельщиков. Вы отобрали звание народной команды у «Спартака»?

– Сто процентов. У нас лучшие болельщики в стране. Мы им очень благодарны.

Команда отобрала звание народной у «Спартака», – сказал полузащитник «Факела» Абдулла Багамаев.

Ранее в социальных сетях воронежского клуба появилась информация о том, что во время выездного матча против ЦСКА (1:4) 7 апреля в Москве на гостевой трибуне находилось около 1500 болельщиков «Факела». 

На данный момент клуб из Воронежа занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 22 матчах. «Спартак» идет 6-м, имея в активе 35 очков.  

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35 комментариев
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Феномен Факела уникален, конечно. Выкладываться 2 раза в год в матчах против Спартака, а против остальных топ-команд раздвигать булки
+33
-9
+24
Народная команда в Воронежской области))
К примеру, болельщики в том же соседнем Ростове ничем не хуже.
Возомнили себя народными)))
Через год, два, три (нужное подчеркнуть), а с таким бюджетом это не минуемо - вернуться в ФНЛ и никто про них вспоминать не будет.
+25
-10
+15
Ответ La Crosse Bobcats
у Факела очень крутые болельщики и вообще одна из главных несправедливостей нашего футбола, за все время то я за ним пристально слежу в том что Факел не является завсегдатаем Высшей Лиги (во всех ее итеррациях), не имеет нового стадиона тысяч на 40-50 и не зацепил хотя бы пару титулов и еврокубки. там на Профсоюзов стареньком по-моему даже на вторую лигу по 20 тысяч приходили. было бы здорово конечно перевести финансовые потоки с какого нибудь Локомотива или Динамо на тот же Факел.
Никому Факел за пределами Воронежа абсолютно не интересен. Поэтому никаких финансовых потоков туда не будет, кому он сдался.
+10
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+8
Народная, а болеют за нее только в своей области))
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0
+7
Ответ Caniball
Народная команда в Воронежской области)) К примеру, болельщики в том же соседнем Ростове ничем не хуже. Возомнили себя народными))) Через год, два, три (нужное подчеркнуть), а с таким бюджетом это не минуемо - вернуться в ФНЛ и никто про них вспоминать не будет.
Был на футболе Ростов-Факел. Воронежские переорали весь стадион. Так что соглашусь с Абдуллой.
+8
-1
+7
Ответ Caniball
Народная команда в Воронежской области)) К примеру, болельщики в том же соседнем Ростове ничем не хуже. Возомнили себя народными))) Через год, два, три (нужное подчеркнуть), а с таким бюджетом это не минуемо - вернуться в ФНЛ и никто про них вспоминать не будет.
У Факела по несколько тысяч человек на выезды катает, а сколько было у Ростова на последнем выезде? 5 человек? И почему народная команда не может быть в Воронежской области? Что за смешной московский снобизм, как же вас корежит от Факела ☺️☺️
+12
-6
+6
у Факела очень крутые болельщики и вообще одна из главных несправедливостей нашего футбола, за все время то я за ним пристально слежу в том что Факел не является завсегдатаем Высшей Лиги (во всех ее итеррациях), не имеет нового стадиона тысяч на 40-50 и не зацепил хотя бы пару титулов и еврокубки. там на Профсоюзов стареньком по-моему даже на вторую лигу по 20 тысяч приходили.
было бы здорово конечно перевести финансовые потоки с какого нибудь Локомотива или Динамо на тот же Факел.
+6
-1
+5
Только дело в том,что Факел кроме Воронежа, по всей стране больше никому не нужен)).
+5
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+5
Ответ Василий Чацкий
Комментарий удален модератором
+3 ничьи с Краснодаром с 5 забитыми голами
+2
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Ответ Groznyi2024
Ахахаха. Уже Факел троллит народных. Лет 10 назад даже пикнуть бы не смели, а тут через СМИ троллят в открытую. Реально Спартак уже никто не считает за какой-то там великий клуб
Ну а зенит они вообще даже не упоминают)вот тебе и ха ха))
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Ответ Dmitriy Pugach
Феномен Факела уникален, конечно. Выкладываться 2 раза в год в матчах против Спартака, а против остальных топ-команд раздвигать булки
Комментарий удален модератором
Ответ не левый питерец
А где были народные болельщики, лет пять назад, когда в ФНЛ выступали? Посещаемость 2-3 тысячи, сам свидетелем был
Ну Россия, не Германия. У нас в стране как в Италии скорее - если результаты есть, болельщики ходят в большем количестве. Результаты так себе - ходит меньше. У Балтики например прям болельщиков-болельщиков, "ядро", которые будут ходить на матчи команды в любой лиге - 3-4 тысячи. Плюс ещё столько же тех кто следит за командой интересуется пусть и периодически и ходит иногда. А всё что выше 8, ну пусть больше 10 тыс. - это всё "гости" которые приходят пару раз в год (и то если будет повод) потому что шумиха вокруг матча какая-нибудь (как кубковый матч аж с самим Зенитом, матч за 1-е место в 1Л с Рубином). Но это неплохо конечно, как иначе клубу обретать болельщиков? Но говорить о постоянной высокой посещаемости, при низких успехах на протяжении многих лет, не приходится. Плюс фан-йди всю малину попортил. Не будь его, поток на каждый матч процентов на 30 как минимум был бы больше ибо по сравнению с прошлым сезоном у Балтики например не сильно выросла посещаемость, за исключением всплексков отдельных до 15-16 тыс.
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Ответ Dmitriy Pugach
Феномен Факела уникален, конечно. Выкладываться 2 раза в год в матчах против Спартака, а против остальных топ-команд раздвигать булки
Ничего удивительного для команды с уровнем состава Факела. Против одного из "грандов" очки набрали, а с другими, и в т.ч. с командами по-слабее либо меньше, либо нет. В этом отличие клубов разных уровней - в стабильности результатов.
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Ответ Dmitriy Pugach
Феномен Факела уникален, конечно. Выкладываться 2 раза в год в матчах против Спартака, а против остальных топ-команд раздвигать булки
Чего? За полтора года как Факел вышел в РПЛ, уже успели победить и Спартак, и Динамо, и ЦСКА, и Локомотив. Краснодару ни разу не проиграли, три матча - три ничьих, с Зенитом вничью сыграли.
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Ответ Dmitriy Pugach
Феномен Факела уникален, конечно. Выкладываться 2 раза в год в матчах против Спартака, а против остальных топ-команд раздвигать булки
В прошлом сезоне - 4 игры со Спартаком - 4 поражения.
В этом сезоне - 2 игры со Спартаком - 2 победы.
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Ответ La Crosse Bobcats
у Факела очень крутые болельщики и вообще одна из главных несправедливостей нашего футбола, за все время то я за ним пристально слежу в том что Факел не является завсегдатаем Высшей Лиги (во всех ее итеррациях), не имеет нового стадиона тысяч на 40-50 и не зацепил хотя бы пару титулов и еврокубки. там на Профсоюзов стареньком по-моему даже на вторую лигу по 20 тысяч приходили. было бы здорово конечно перевести финансовые потоки с какого нибудь Локомотива или Динамо на тот же Факел.
У факела нет игры красивой. Единственный клуб кроме Ахмата кто фан айди соблюдает
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Ответ Balt
Кто из Воронежа, скажите, у вас на матче со Спартаком дома было такое что ходящие регулярно на матчи Факела, болельщики Факел впрочем, пришли в атрибутике Спартака и болели за Спартак потому что "Спартак - любимый, а Факел - родной"?
Было конечно.
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Ответ Balt
Кто из Воронежа, скажите, у вас на матче со Спартаком дома было такое что ходящие регулярно на матчи Факела, болельщики Факел впрочем, пришли в атрибутике Спартака и болели за Спартак потому что "Спартак - любимый, а Факел - родной"?
Такое есть везде в провинции, но именно на стадионе в Воронеже, кстати, это менее массовое явление. Помню первый домашний матч со Спартаком после выхода в РПЛ и как все спорили, что же будет происходить на трибунах. Тогда некоторые говорили, что трибуны в Воронеже окрасятся в красный цвет. Но когда команды вышли на поле все стало понятно - стадион явно за Факел.
https://radikal.cloud/i/1000033266.adcV4
Я сидел на Востоке тогда, и у нас на весь сектор тогда только 2 чудака сменили цвета Факела на цвета Спартака - над ними подшучивали.
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Ответ Василий Чацкий
У Факела по несколько тысяч человек на выезды катает, а сколько было у Ростова на последнем выезде? 5 человек? И почему народная команда не может быть в Воронежской области? Что за смешной московский снобизм, как же вас корежит от Факела ☺️☺️
статус народной обретает команда когда на неё весь город в Томи, Воронеже, Ростове и Питере приходит, скажите на факел в Москве москвичи приходят? или народ у нас теперь только в Воронежской области проживает?)
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Ответ Василий Чацкий
У Факела по несколько тысяч человек на выезды катает, а сколько было у Ростова на последнем выезде? 5 человек? И почему народная команда не может быть в Воронежской области? Что за смешной московский снобизм, как же вас корежит от Факела ☺️☺️
Ростов в рпл 20 лет. Воронежские соскучились по футболу и они не соблюдают фан айди
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Я сразу вспоминаю старый совковый анекдот про мальчика, который пришел покупать в магазин чернила для 8 го класса, и глобус Воронежской области)).
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Ха ! Мания величия у наглецов )). Как бы не относиться к Спартаку, исторические приоритеты боления за тот или иной клуб никто не отменял. В этом смысле отнять у мясных «народное звание» пока не представляется возможным.
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Видно вашу народность, вместе с пустыми трибунами, куда бы вы не приехали...
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Ох уж эти Абдуллы. Абдулла , поджигай.
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А где были народные болельщики, лет пять назад, когда в ФНЛ выступали? Посещаемость 2-3 тысячи, сам свидетелем был
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Вы там в Воронеже на чем сидите?))
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Кто из Воронежа, скажите, у вас на матче со Спартаком дома было такое что ходящие регулярно на матчи Факела, болельщики Факел впрочем, пришли в атрибутике Спартака и болели за Спартак потому что "Спартак - любимый, а Факел - родной"?
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Хавбек «Факела» Багамаев: Команда отобрала спартаковский борщ у «Спартака»
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Скромно что-то.
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