Анатолий Воробьев: «Динамо» – это скелет с остатками радиоактивной плоти для меня»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Краснодар Анатолий Воробьев Футбол

Анатолий Воробьев критически оценил игру московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

После 27 туров чемпионата России бело-голубые набрали 50 очков и занимают третье место в турнирной таблице Мир РПЛ. У «Динамо» равное количество очков с «Краснодаром», а также одно очко отставания от лидирующего «Зенита». 

«К сожалению, для меня «Динамо» сейчас – это скелет с остатками радиоактивной плоти. А что касается возможного чемпионства, то есть несколько свидетелей, которые подтвердят: я сказал об этом еще перед весенним стартом», – сказал бывший вице-президент «Динамо» и экс-генсек РФС. 

Кроме работы на посту генерального секретаря РФС Анатолий Воробьев также трудился в структурах «Росатома».

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16 комментариев
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Фигассе он радиотоксичный и химико-образованно-философский. Сериал Фоллаут посмотрел, по-любому)
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Зачем Воробьёв рассказывает, что с ним случилось, после работы в " Росатоме". Видимо совсем плохо стало бедняге.
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А донести-то мысль какую в итоге хотел? Суть в чем?
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Неужели его так облучило? Даже ответить по-нормальному не может.
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У Воробьева последствия радиоактивного воздействия, по этому у него плоть радиоактивная.
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"К сожалению, для меня «Динамо» сейчас – это скелет с остатками радиоактивной плоти." - а почему считают, что критически оценил? Так-то что-то опасное, постапокалиптическое описано. ))
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Ужас то какой ) Радиацию все боятся.
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Он может хлебнул много С2Н5ОН 40 % + H2O 60 %. Что-то понесло человека
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Воробьев теперь мутант ???
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Кто эти люди?
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Ответ Nick Crosier
Он может хлебнул много С2Н5ОН 40 % + H2O 60 %. Что-то понесло человека
Вспомнился легендарный Ядерный Титбит:))
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Сам то понял что сказал?
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ЧТО ПИЛ ЖУРНАЛИСТ
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В начале чемпионата Воробьев предрекал победу Динамо в чемпионате.
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И восстали машины из пепла ядерного огня......
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Это тот экс-генсек РФС, который заявлял, что у него IQ, как у Эйнштейна. "IQ у меня под 200 до сих пор".
Экономист, работал в Росатоме бухгалтером.
Правая рука Коли Толстых, вместе с Колей и своим "IQ как у Эйнштейна" довел РФС до полного банкротства
" начале апреля кредиторская задолженность организации превысила 1,1 млрд руб., тогда как на ее счете оставалось всего 10 млн руб. и поступлений в ближайшее время не ожидается...Речь шла о том, что организация фактически близка к банкротству... инициатива об отставке исходила от президента Московской федерации футбола Сергея Анохина."
Но он хотя бы подчинился решению исполкома РЫС и ушел в отставку, Толстых так пришлось силой из кабинета выводить, несмотря на результаты голосования на исполкоме РФС от категорически отказался покидать пост.
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