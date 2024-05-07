Анатолий Воробьев критически оценил игру московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

После 27 туров чемпионата России бело-голубые набрали 50 очков и занимают третье место в турнирной таблице Мир . У «Динамо» равное количество очков с « », а также одно очко отставания от лидирующего « ».

«К сожалению, для меня « » сейчас – это скелет с остатками радиоактивной плоти. А что касается возможного чемпионства, то есть несколько свидетелей, которые подтвердят: я сказал об этом еще перед весенним стартом», – сказал бывший вице-президент «Динамо» и экс-генсек РФС.

Кроме работы на посту генерального секретаря РФС Анатолий Воробьев также трудился в структурах «Росатома».