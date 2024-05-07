Анатолий Воробьев: «Динамо» – это скелет с остатками радиоактивной плоти для меня»
Анатолий Воробьев критически оценил игру московского «Динамо» в нынешнем сезоне.
После 27 туров чемпионата России бело-голубые набрали 50 очков и занимают третье место в турнирной таблице Мир РПЛ. У «Динамо» равное количество очков с «Краснодаром», а также одно очко отставания от лидирующего «Зенита».
«К сожалению, для меня «Динамо» сейчас – это скелет с остатками радиоактивной плоти. А что касается возможного чемпионства, то есть несколько свидетелей, которые подтвердят: я сказал об этом еще перед весенним стартом», – сказал бывший вице-президент «Динамо» и экс-генсек РФС.
Кроме работы на посту генерального секретаря РФС Анатолий Воробьев также трудился в структурах «Росатома».
Экономист, работал в Росатоме бухгалтером.
Правая рука Коли Толстых, вместе с Колей и своим "IQ как у Эйнштейна" довел РФС до полного банкротства
" начале апреля кредиторская задолженность организации превысила 1,1 млрд руб., тогда как на ее счете оставалось всего 10 млн руб. и поступлений в ближайшее время не ожидается...Речь шла о том, что организация фактически близка к банкротству... инициатива об отставке исходила от президента Московской федерации футбола Сергея Анохина."
Но он хотя бы подчинился решению исполкома РЫС и ушел в отставку, Толстых так пришлось силой из кабинета выводить, несмотря на результаты голосования на исполкоме РФС от категорически отказался покидать пост.