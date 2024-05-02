Генсек РФС о налоге на легионеров: «Минспорт «вежливо потребовал» разработать систему, мотивирующую развитие россиян. Клубы влезли в мягкие тапочки и не хотят выполнять часть обязательств»

Теги премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Министерство спорта России лимит на легионеров Футбол

Генеральный секретарь РФС высказался о возможном введении налога на легионеров.

– Два года прошло после изменения лимита на легионеров. Тогда вы говорили, что через два года можно будет что-нибудь поменять. Были ли сейчас какие-либо консультации с Минспортом?

– Мы в мае направим соответствующий доклад в Министерство. В рамках комплекса мер по развитию футбола, который у нас с ними подписан, оцениваем результаты лимита, который действует в настоящий момент. Отдельно вернемся к вопросу про те компенсационные меры, которые Минспорт просил нас разработать. Хотел бы напомнить – не в плане давления на клубы – как это происходило: Минспорт был против лимита, который мы предложили.

Нам удалось их убедить в его эффективности, они согласились, что общероссийская федерация футбола является экспертом по данному виду спорта и к ней надо прислушаться. Но попросили – в данном случае это «вежливо потребовали» – разработать систему, которая дополнительно мотивировала бы развитие российских игроков, раз мы не считаем, что только ограничением количества на поле можно их развивать.

Соответствующая система была разработана и рассматривалась на исполкоме. Но постпандемийная ситуация финансово негативно влияла на клубы, поэтому мы предложили на первые два сезона действие этих методов заморозить. Сейчас я склонен был бы предложить еще как минимум на год продлить заморозку.

Но у нас есть иные механизмы – в том числе в части изменения соотношения доморощенных игроков и новой категории доморощенных футболистов, которые являются частью лимита, – рассмотрения вопроса на заседании комитета профессионального футбола.

В составе комитета есть много представителей клубов, поэтому мы понимаем, что они, конечно, будут занимать оборонительную позицию. Но затем мы комплексно постараемся рассмотреть вопрос на исполкоме. Эти деньги будут поступать не в РФС, а будут перераспределяться внутри клубного сообщества. Так что надеемся, что какие-то элементы механизма будут услышаны и внедрены.

– Два года назад вы говорили, что новый лимит приведет к тому, что упадут цены, снизятся зарплаты и повысится конкуренция российский игроков, потому что они «не будут в теплой ванне». Цель достигнута?

– Не воспримите как отговорку или оправдание. Но чистоты эксперимента пока не удалось достичь.

Нет налога – фонда для развития молодых игроков, нет международных соревнований, что важно для клубов и сборной. Фонд, откуда перераспределялись бы деньги за количество минут, проведенное молодыми россиянами, в том числе стимулировал бы клубы заниматься развитием молодых талантов.

Мы все равно видим, что меняются зарплаты. Но я, вы и болельщики понимаем, что, когда денег у клубов становится меньше, то и в расходах на зарплаты они становятся бережливее.

– То есть вы увидели, что и зарплаты стали ниже, и денег у клубов стало меньше?

– Денег у клубов сильно больше не стало. Возможно, они стали чуть более коммерческими. Деньги для них стала зарабатывать лига, букмекеры активно идут в прямое инвестирование в футбольные клубы как в наиболее популярный вид спорта.

Тем не менее клубы стали лучше считать деньги. Но прямой корреляции с механизмами стимулирования игроков пока не существует.

– Получается, так называемый налог на легионеров в любом случае будет введен в том или ином виде?

– Да, либо нужно предлагать иной механизм стимулирования развития молодых игроков. Минспорт не настаивает именно на фонде. Министерство просило нас разработать механизмы дополнительного стимулирования использования россиян, не связанные с ограничениями «в заявке» или «на поле».

То есть это простая административная норма. Можно просто сказать: «На поле должны быть минимум семь игроков, имеющих право выступать за сборную России». Точка. И что хотите делайте. Просто, быстро, понятно.

– Но вы же видели отклики клубов – они очень резко и критично восприняли возможный налог на легионеров.

– Давайте вернемся к лимиту в восемь легионеров в заявке? Или что, все успокоились? Приняли решение два года назад, а об остальных обязательствах забыли или не знали? Влезли в мягкие тапочки и говорят: «Нам нравится».

Давайте будем до конца честными друг с другом. РФС провел огромную работу, убедил Министерство спорта. Мы считаем, что это действительно правильно и дает возможность клубам нормально функционировать и развиваться.

Кто-то даже считает, что мы таким образом де-факто вообще отменили лимит на легионеров, я слышал и такие высказывания. Но «со своей стороны мы не хотим выполнять часть обязательств». Это же неправильно. Тогда в отношении нас Министерство переиграет вопрос – мы этого хотим?

– Значит, министерство может навязать клубам любой финансовый налог?

– Финансово министерство ничего не может навязать. Но по закону оно может принять любое решение, которое считает правильным, – сказал Максим Митрофанов.

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13 комментариев
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Ну так вы и разработайте систему СТИМУЛИРУЮЩУЮ РАЗВИТИЕ. А паспортисты не развиваются. Им это не надо, у них место в основе и так гарантировано. Вы с ДЮСШ начните. Материальную базу прокачайте. Тренеров обучите. Соревнования там престижные на детском уровне устройте. Развивайте молодых там, на том уровне. А не на уровне РПЛ, куда уже результаты развития должны приходить и конкурировать на общих основаниях
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+7
Ответ Spartakus1984
Запрлаты снизьте Россиянам или переведите все в бонусы,тогда они будут развиваться.
Вы так аккуратнее, а то зарплаты снизят не российским футболистам, а всем россиянам)
+6
-1
+5
Митрофанов, Дюков, ага. Пчёлы против мёда
+4
0
+4
А в каких турнирах российские игроки собираются принимать участие? Плюс, что это за отсылка к сборной Беларуси - они что, чемпионат мира выиграли или в финале играли?
+3
0
+3
Когда государство вмешивается в спорт, хорошего решения не жди.
+1
0
+1
Запрлаты снизьте Россиянам или переведите все в бонусы,тогда они будут развиваться.
+3
-3
0
Не смог дочитать эту простыню. Одно никак не могу понять:кто же мешает россиянам развиваться? Полей нет, тренеры низкой квалификации(но Газзаев говорил обратное), что ещё? Вся эта кодла из РФС получает нормальные откаты за легов. Ну сколько можно уже заниматься онанизмом?
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не осилил
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Ответ Детрит
Ну так вы и разработайте систему СТИМУЛИРУЮЩУЮ РАЗВИТИЕ. А паспортисты не развиваются. Им это не надо, у них место в основе и так гарантировано. Вы с ДЮСШ начните. Материальную базу прокачайте. Тренеров обучите. Соревнования там престижные на детском уровне устройте. Развивайте молодых там, на том уровне. А не на уровне РПЛ, куда уже результаты развития должны приходить и конкурировать на общих основаниях
Потолок зарплат. Хотя бы для игроков до 23х лет. Условно: максимум 500 тыс. руб. в месяц чистыми, остальное в виде бонусов за сыгранные минуты, голы, голевые передачи, высокий процент отборов, точных передач и т.д. Но кому это надо, верно? Проще же вместе с агентами эти высокие зарплаты из бюджета получаемые распиливать.
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