Максименко – лучший игрок месяца в «Спартаке». Александр отыграл на ноль с «Зенитом» и ЦСКА в апреле

Александр Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в апреле.

По итогам голосования болельщиков 26‑летний голкипер признан лучшим игроком красно-белых в апреле.

Игрок провел пять матчей в Мир РПЛ и один в Фонбет Кубке России. Максименко дважды не пропустил ни одного гола – с «Зенитом» в кубковом матче и с ЦСКА в 21-м туре .

Вратарь набрал 52% голосов, второе место в голосовании занял (20%), на третьем месте – (13%).