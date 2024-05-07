Максименко – лучший игрок месяца в «Спартаке». Александр отыграл на ноль с «Зенитом» и ЦСКА в апреле
Александр Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в апреле.
По итогам голосования болельщиков 26‑летний голкипер признан лучшим игроком красно-белых в апреле.
Игрок провел пять матчей в Мир РПЛ и один в Фонбет Кубке России. Максименко дважды не пропустил ни одного гола – с «Зенитом» в кубковом матче и с ЦСКА в 21-м туре РПЛ.
Вратарь набрал 52% голосов, второе место в голосовании занял Хесус Медина (20%), на третьем месте – Даниил Хлусевич (13%).
Да и сейвы были хорошие.