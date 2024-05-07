Максименко – лучший игрок месяца в «Спартаке». Александр отыграл на ноль с «Зенитом» и ЦСКА в апреле

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России рейтинги болельщики Александр Максименко Хесус Медина Даниил Хлусевич Футбол

Александр Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в апреле.

По итогам голосования болельщиков 26‑летний голкипер признан лучшим игроком красно-белых в апреле. 

Игрок провел пять матчей в Мир РПЛ и один в Фонбет Кубке России. Максименко дважды не пропустил ни одного гола – с «Зенитом» в кубковом матче и с ЦСКА в 21-м туре РПЛ

Вратарь набрал 52% голосов, второе место в голосовании занял Хесус Медина (20%), на третьем месте – Даниил Хлусевич (13%). 

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17 комментариев
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Самый правильный выбор в этот раз, без вопросов...
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Где то нервно в сторонке курят хейтеры, гнавшие Саню из Спартака после 1 7 с Питером.
+7
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Макс конечно - феникс. Честно говоря, я его похоронил уже. Лишь бы не сбавлял. Понятно что будет спад, но главное как пройдешь этот спад. А это уже опыт и чуйка вратарская. Если это проявит, то застолбит основу за собой.
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Ответ Александр Едуков
Со вторым составом Зенита и мертвым ЦСКА без половина игроков. Ну да достижение. А еще с Пари НН . Только не стоит забывать что Спартак в них тоже не забил
Кажется его работа это именно играть на ноль, разве нет?
Да и сейвы были хорошие.
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Удивляет что в тройке отсутствует Дуарте, раньше его тоже ругали всё а сейчас один из лучших будущий лидер.
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Заслужил! Видно, что поработал над собой. Сейчас действует гораздо увереннее, чем раньше.
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Ответ SCR
Макс конечно - феникс. Честно говоря, я его похоронил уже. Лишь бы не сбавлял. Понятно что будет спад, но главное как пройдешь этот спад. А это уже опыт и чуйка вратарская. Если это проявит, то застолбит основу за собой.
Радуют его быстрые вводы мяча рукой. А то раньше разыгрывали с защитником ногами
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Жду когда Дуарте получит. В играх эксперты-хейтеры его не замечают даже и даже не рассматривают. Может болелы проголосуют, что бы пуканы взорвались у всего экспертного сообщества.
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Ответ banchik1
То есть нормально отстоять один месяц и все, вратарь герой? А критиковали Максименко абсолютно правильно, играл он отстойно. Но сейчас молодец, вопросов нет, взял себя в руки, видимо и голову поставил на место, в том числе и из-за критики окружающих. И вообще, очень странно предъявлять претензии к людям, которые критикуют плохо играющих в моменте игроков.
О! Он же у вас стоял в одном ряду с Рассказовым, Ломовицким на выход из команды, а Скоизов у вас был и есть супер вратарь ! Так что это в духе сектантов Спартачей , кто то сказал что Макс не вратарь и все его пугают - так принято! А вот Селихов у вас герой! Ну ну!
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Ответ banchik1
То есть нормально отстоять один месяц и все, вратарь герой? А критиковали Максименко абсолютно правильно, играл он отстойно. Но сейчас молодец, вопросов нет, взял себя в руки, видимо и голову поставил на место, в том числе и из-за критики окружающих. И вообще, очень странно предъявлять претензии к людям, которые критикуют плохо играющих в моменте игроков.
Так он не месяц, но в принципе весь сезон хорошо проводит. Часто выручает. Действует не идеально, но достойно. Защита часто подводит.
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Ответ Victor Pavlovuch
О! Он же у вас стоял в одном ряду с Рассказовым, Ломовицким на выход из команды, а Скоизов у вас был и есть супер вратарь ! Так что это в духе сектантов Спартачей , кто то сказал что Макс не вратарь и все его пугают - так принято! А вот Селихов у вас герой! Ну ну!
А у тебя секта пишущих комменты в ленте спартака? Кажется у вас база где то рядом с болотом?!
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