Медина считает, что «Спартак» может выиграть Кубок в этом сезоне: «Мы в хорошем состоянии и набрали форму»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Хесус Медина считает, что «Спартаку» по силам взять Фонбет Кубок России.

Матч второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России завершился победой «Спартака» над «Динамо» со счетом 2:0.

«Мы сыграли хорошо и заслужили эту победу. Можем ли выиграть Кубок? Да, думаю, что да. Мы сейчас в хорошем состоянии и набрали форму», – сказал футболист «Спартака».

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с победителем пары «Ростов» – «Балтика». В финале Пути РПЛ играют ЦСКА и «Зенит». Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в «Лужниках».

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7 комментариев
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Правильно! Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Всё возможно
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Да хоть кто может выиграть из тех кто не вылетел и глупо игрокам как то иначе отвечать на данный вопрос. Вот если бы ответил: "нет, мы не сможем выиграть кубок", то были бы большие вопросы к данному игроку...
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Поживем увидем
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Нужно впахивать, ребят. Просто выгрызать. Уровень РПЛ выровнился. Сейчас можно и о Балтику споткнуться так, что мало не покажется. Нужно просто работать каждый матч от и до💪
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Ответ Groznyi2024
Ахахахаха. Смешно будет, когда от Валеры разгром получат. Печинены трехтуровые. Должны были вылетать уже от Зенита в 1/4
Ахахахах когда Валера вылетет. Опыт уже есть
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