Медина считает, что «Спартак» может выиграть Кубок в этом сезоне: «Мы в хорошем состоянии и набрали форму»

Хесус Медина считает, что «Спартаку» по силам взять Фонбет Кубок России.

Матч второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России завершился победой « » над « » со счетом 2:0.

«Мы сыграли хорошо и заслужили эту победу. Можем ли выиграть ? Да, думаю, что да. Мы сейчас в хорошем состоянии и набрали форму», – сказал футболист «Спартака».

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с победителем пары «Ростов» – «Балтика». В финале Пути РПЛ играют ЦСКА и «Зенит». Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в «Лужниках».