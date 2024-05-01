Медина считает, что «Спартак» может выиграть Кубок в этом сезоне: «Мы в хорошем состоянии и набрали форму»
Хесус Медина считает, что «Спартаку» по силам взять Фонбет Кубок России.
Матч второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России завершился победой «Спартака» над «Динамо» со счетом 2:0.
«Мы сыграли хорошо и заслужили эту победу. Можем ли выиграть Кубок? Да, думаю, что да. Мы сейчас в хорошем состоянии и набрали форму», – сказал футболист «Спартака».
В финале Пути регионов «Спартак» встретится с победителем пары «Ростов» – «Балтика». В финале Пути РПЛ играют ЦСКА и «Зенит». Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в «Лужниках».