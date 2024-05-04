Чемпионат России. «Краснодар» против «Ахмата», «Динамо» сыграет с «Сочи» в воскресенье, «Зенит» – с «Факелом» в понедельник

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Краснодар» примет в субботу «Ахмат» в 27-м туре Мир РПЛ.

В воскресенье «Динамо» сыграет дома с «Сочи», «Спартак» встретится на выезде с «Пари НН».

В понедельник «Зенит» сыграет в гостях с «Факелом», «Локомотив» будет противостоять «Ростову», ЦСКА – «Рубину».

Чемпионат России

27-й тур

Оренбург – Крылья Советов
Дата проведения
4 мая, 17.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Ахмат
Дата проведения
4 мая, 19.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Сочи
Дата проведения
5 мая, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Спартак
Дата проведения
5 мая, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – Балтика
Дата проведения
6 мая, 15.45, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Зенит
Дата проведения
6 мая, 18.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Ростов
Дата проведения
6 мая, 20.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Рубин
Дата проведения
6 мая, 20.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

13 комментариев
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Факел в последних 5 матчах забил один мяч, а Зенит на такой дистанции забил 2 мяча.
Это будет искрометная игра двух неудержимых машин😂
Ещё и арбитр Сухой🙃

Посмотрим, дадут ли свои плоды эксперименты и ротация, проведённые в кубковой встрече с ЦСКА.

Вперед, Зенит!
+7
-2
+5
Ответ Дмитрий Калибабчук
Факел в последних 5 матчах забил один мяч, а Зенит на такой дистанции забил 2 мяча. Это будет искрометная игра двух неудержимых машин😂 Ещё и арбитр Сухой🙃 Посмотрим, дадут ли свои плоды эксперименты и ротация, проведённые в кубковой встрече с ЦСКА. Вперед, Зенит!
Да уж надо бы. =)
+3
-1
+2
Ответ Жорег Борщофф
Да уж надо бы. =)
Господа академики интригу томить намерены :)
+2
0
+2
если зенит проиграет очередной матч это будет нонсенс
+2
-1
+1
Ну, за Зенит притопим. =)
+3
-2
+1
теперь я врубился кто Зенит глазит
+1
-1
0
Всё просто: За Зенит!!
+1
-1
0
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