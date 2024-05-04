Чемпионат России. «Краснодар» против «Ахмата», «Динамо» сыграет с «Сочи» в воскресенье, «Зенит» – с «Факелом» в понедельник
«Краснодар» примет в субботу «Ахмат» в 27-м туре Мир РПЛ.
В воскресенье «Динамо» сыграет дома с «Сочи», «Спартак» встретится на выезде с «Пари НН».
В понедельник «Зенит» сыграет в гостях с «Факелом», «Локомотив» будет противостоять «Ростову», ЦСКА – «Рубину».
Чемпионат России
27-й тур
- Дата проведения
- 4 мая, 17.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 5 мая, 16.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 5 мая, 19.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 6 мая, 15.45, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 6 мая, 18.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 6 мая, 20.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 6 мая, 20.30, «ВЭБ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Это будет искрометная игра двух неудержимых машин😂
Ещё и арбитр Сухой🙃
Посмотрим, дадут ли свои плоды эксперименты и ротация, проведённые в кубковой встрече с ЦСКА.
Вперед, Зенит!