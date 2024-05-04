Чемпионат России. «Краснодар» против «Ахмата», «Динамо» сыграет с «Сочи» в воскресенье, «Зенит» – с «Факелом» в понедельник

«Краснодар» примет в субботу «Ахмат» в 27-м туре Мир РПЛ.

В воскресенье « » сыграет дома с « », « » встретится на выезде с « ».

В понедельник « » сыграет в гостях с «Факелом», «Локомотив» будет противостоять «Ростову», ЦСКА – «Рубину».

Чемпионат России

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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