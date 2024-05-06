Семак про ничью с «Факелом»: «Зенит» играл нормально, кроме пропущенного гола – очередное недоразумение. Зависим от Кассьерры – другие не могут взять на себя ответственность»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Факел Далер Кузяев Малком Матео Кассьерра Футбол

Сергей Семак высказался по итогам матча против «Факела».

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ.

– Показалось, что не всегда интенсивно у «Зенита» шли атаки. Это субъективное ощущение или вы настраивали команду подзамедлить темп?

– Нет, ну а зачем? Нужно, конечно, тонус и ритм игры держать – когда нужно, бежать вперед, когда нужно, контролировать мяч. Никаких в этом отношении проблем нет.

Играли нормально, за исключением, момента, который привел к пропущенному мячу. К сожалению, очередное недоразумение. 

– У вас четыре матча без побед, два мяча в этих матчах. Можно ли сказать, что это самый сложный момент за шесть лет, что вы работаете в «Зените», а если нет, то когда был сложнее?

– Сложных моментов было предостаточно.

Были моменты и похуже, но разница в том, что сейчас важный момент в плане окончания чемпионата – накал и потеря очков более остро ощущаются, нежели в другой промежуток времени в течение сезона. 

– Уровень лиги заметно усреднился: на ваш взгляд, «Зенит» стал слабее или конкуренты сильнее? Или и то, и другое?

– И то, и другое. С точки зрения того же качества – с уходом Малкома и Кузяева потеряли в атаке, прежде всего.

Сейчас мы зависим от того же Матео Кассьерры, который забивает – и команда это делает, не забивает – другие игроки пока не могут взять на себя бремя ответственности именно в плане голов, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

51 комментарий
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Ого, потеряли в атаке с уходом Малкома и Кузяева.
То есть без Малкома у тренера ничего не получается и он считает это нормальным?
У тебя есть Клаудиньо, Вендел, Кассьера, Сергеев, Изидор, Мостовой, Педро, Мантуан, Артур, Сантос - у кого ещё в лиге такой же подбор качественных атакующих футболистов? Да и близко ни у кого такого нет. И мы вымучиваем 11 голов за 10 весенних матчей.
Тут вопросы только к тебе и больше ни к кому.
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У этого очередного недоразумения есть уже запатентованное название: «игра в три цз с 70 минуты в надежде удержать 1:0 против аутсайдера»

Ну и имя собственное тоже есть: Нуралы Алип 💁‍♂️
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Недоразумение на поверхности - команда не управляется твëрдой рукой, играют куда кривая вывезет. А главный тренер похоже вообще не знает что делает.
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расходимся, у него всё нормально
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Сергеев как-то ушел в тень,надеюсь скоро забьет.
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Когда уже команда Семака начнёт играть в бешеном темпе? Снова по полю еле передвигались
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такое впечатление, что бредит.
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Человек в неадеквате... Весь матч пешком ходили, 90% передач назад и поперек поля, остроты ноль, зрелищности ноль, а оказывается "играли нормально". Бюджет клуба 22 млрд...
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+3
Ответ mahurat
Ловрена не хватает. Чтоб он одним своим зверским взглядом заставлял бразильцев играть весь матч и бороться. Хоть в помощники Семаку его бери.
Лидера нет, таких как Ловрен, Бано, Гарай, Мигель, Миммо.
+3
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+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если Ване и дальше не будут давать игровое время, он может вообще забить на клуб и уйти туда где получит возможность играть.
Да у него вроде бы и есть игровое время,мне кажется с приходом Артура,Педро модель игры изменилась,в том числе и Клаудиньо с Мантуаном,стали больше брать на себя игру и бить из-за штрафной, если с Кассьерой еще проходят забросы в штрафную,то с Сергееву сложнее зацепиться за них.
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Ответ 9wkbc9rjcb
Комментарий удален модератором
Как последние 5 лет?Я тоже рад.
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Ловрена не хватает. Чтоб он одним своим зверским взглядом заставлял бразильцев играть весь матч и бороться. Хоть в помощники Семаку его бери.
+2
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У Семака есть большая проблема в тренерском цехе,в том что у него никогда нет скамейки,при бюджете Зенита.
Он совершенно не умеет строить команду,со всеми игроками,если основной состав барахлит,то дело швах,вот какой раз скамейка не то что не усиливает,а только делает результативные ошибки.
Отправили Сутормина и Чистякова Кругового в аренды,а ребята на скамейки ничем не лучше.
Так может взять тупо с молодежки всех,и пусть на Газпром арене сидят на лавке,хоть глаза гореть будут.
А у этих скамеечников не горят и не горели уже давно.
+2
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Удары довольно простые. Кому исполнить то есть. В Защите глупость все время совершают,иногда протсо не везет,порой ТШ сильно мудрит и перестраховывается.
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Ответ EVERGREEN
Так за эти проблески Семак их и ставит постоянно в состав, но когда они есть!? Игроки то серьезные!? Как их не ставить, если игру могут решить на двоих, что и было в прошлом сезоне во многих матчах в исполнении обоих! Педро не тянет еще взрослый футбол - он организовал привоз и сел на лавку - по объективным причинам абсолютно! Изидор, как и Мантуан - проиграв конкуренцию потеряли тонус игровой- Ахметов, Коваленко и Марио за какие суммы клуб привез этих игроков?это же для расширения обоймы на случай травм
Какой еще привоз организовал Педро? Педро выходит и в каждой игре создает остроту, но поплывший физрук ставит Артура, который в любой ситуации отдает пас ближнему.

Алип весной в каждой игре привозит, но он продолжает его выпускать.
+1
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Ответ Alexander91
Сергеев как-то ушел в тень,надеюсь скоро забьет.
Если Ване и дальше не будут давать игровое время, он может вообще забить на клуб и уйти туда где получит возможность играть.
+6
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+1
Ответ EVERGREEN
Да не играет свой уровень ни Венделл ни Клауд ! Педро абсолютно сырой парень - играет по бразильской системе - всех обыграть и зайти в ворота без удара, Мантуан потерял игровой тонус - в каждом матче обрезы - Венделл в топе по этому показателю, более того, стали проскакивать как позиционно, так и технические у Барриоса - отсюда и голов тьма! Я не имею ввиду именно этот матч, а по сезону! И сделать ничего нельзя, потому что в полноги Венделл сильнее Ахметова
Клаудиньо сегодня гол из ничего сделал. Вендел тоже спасал команду сколько раз.
Да, может быть им не хватает мотивации, но без них команда вообще шла бы месте на 6-м. Где работа главного тренера с остальными игроками? Почему Мостовой стагнирует? Почему Педро отыграл два отличных матча и Семак посадил его на скамейку? Зачем Семаку были нужны Ахметов, Коваленко, Изидор и Марио? Если всё равно игру делают немотивированные Клаудиньо с Венделом.
Я не понимаю.
+1
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+1
А ты сам на себя как ответсвенность возьмёшь, разваливал своими руками команду с бюдже том в 200 млн евро и ищешь ещё крайних. Нефиг было насильно удерживать Вендела, Барриоса и Клауда Их пофигизм передаётся всем остальным. Вся проблема только и только в тебе, Богданыч! Уйди сам, будь мужиком!
+2
-1
+1
А некоторые неадекваты КБ-направления пишут, про какой-то админресурс Зенита. Что ни один судья такого себе не позволит в отношении Зенита, что позволил этот.
+4
-3
+1
Уйди,не мешай команде
+3
-2
+1
буратино-пинокио
+1
0
+1
Веселые ответы)
+2
-1
+1
Ответ иван кочубей
Изидор, Фернандес, Артур, Педро, Ахметов кто эти люди и почему всегда не готовы? Чем заняты Мостовой и Сергеев и почему они всегда уставшие? Почему никто не занимается вратарской позицией? Чем заняты 15 помощников, что в итоге залетает после каждого стандарта в ворота Зенита, а мы не забиваем никому? Почему команда бросает играть после 75 минуты? Факел, это Челси, а Богданыч? С кем бы не играли навал, в конце игры, на ворота Зенита каждый раз.
К сожалению Зенит не играет до 75 й минуты,так как они из 90 минут играют 10 всего.
От этого за 7 туров 5 голов
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Ответ EVERGREEN
Почему пустое место?! Не всегда управленец должен рубить с плеча! Возможно выбрано максимально выгодное решение-потому что команда на первом месте и кубок не всё потеряно! Игроки не имеют мотивации играть, а те, кто в составе играли на кубок с ЦСКА - чудом сравняв! Ситуация наисложнейшая на мой взгляд
Ситуация простейшая - недотренера снять, баласт слить, демотивированных пешеход всех распродать. Это просто надо было делать ещё два года назад, о чём говорил Шава. Но его никто не слушал, запустив всю ситуацию наутёк. Этот сезон может отскочат за чёт донности конкруентов, а что дальше? Очевидно, что Вендела, Клауда и Барриос уже нельзя оставлять, никакого адекватной замене Семак им не подготовил, без них Зенит Семака просто дворовая команда, но и с нгми уже не намного сильнее. И кто в этом виноват кроме Медведева и Семака? Давно был убрать семака, и позвалю Саню Кержа, он половину разогнал бы сразу, другой половине пинков надавал бы, сразу забегали, а Семаку уже давно все на шею сели, всё прекрасно понимая про него.
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Ответ Владислав88
Ну значит Семак пустое место вообще, а не тренер. Тогда нечего егго обсуждать, и Дзюба был прав ан все 100% относильно Семака.
Почему пустое место?! Не всегда управленец должен рубить с плеча! Возможно выбрано максимально выгодное решение-потому что команда на первом месте и кубок не всё потеряно! Игроки не имеют мотивации играть, а те, кто в составе играли на кубок с ЦСКА - чудом сравняв! Ситуация наисложнейшая на мой взгляд
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Ответ Antonio Gaudi
Клаудиньо сегодня гол из ничего сделал. Вендел тоже спасал команду сколько раз. Да, может быть им не хватает мотивации, но без них команда вообще шла бы месте на 6-м. Где работа главного тренера с остальными игроками? Почему Мостовой стагнирует? Почему Педро отыграл два отличных матча и Семак посадил его на скамейку? Зачем Семаку были нужны Ахметов, Коваленко, Изидор и Марио? Если всё равно игру делают немотивированные Клаудиньо с Венделом. Я не понимаю.
А про Мостового, я лично вообще ничего не хочу слышать- это абсолютно того не стоит - во времена быстрова и прочих, товарищ был бы боллбоем- не то, что проиграв конкуренцию Аршавину или тому же Быстрову, а конкуренцию проиграл бы всем атакующим того времени: и Власову и Астафьеву и Макарову - всем! Во всем! И по всем параметрам
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Ответ EVERGREEN
Был привоз Педро, глупейший и после него был забит гол- это было после голов в кубке Спартаку ( не хочу искать- и матч не помню, найти этот момент не долго я думаю)
С Краснодаром Педро ничего не привез, с Рубином и Динамо при нем ничего не пропускали, с Цска опять же ничего не привез. Трусливый веган зачехлил его после Оренбурга, хотя именно после ухода Педро Оренбург возил Зенит по газону Крестовского.
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Ответ Antonio Gaudi
Ого, потеряли в атаке с уходом Малкома и Кузяева. То есть без Малкома у тренера ничего не получается и он считает это нормальным? У тебя есть Клаудиньо, Вендел, Кассьера, Сергеев, Изидор, Мостовой, Педро, Мантуан, Артур, Сантос - у кого ещё в лиге такой же подбор качественных атакующих футболистов? Да и близко ни у кого такого нет. И мы вымучиваем 11 голов за 10 весенних матчей. Тут вопросы только к тебе и больше ни к кому.
Не всё из этих игроков могут играть против автобусов. Сколько удачных обводок у Мостового и Артура? Как вы хотите вскрывать автобусы, если нет столба и крайки мёртвые уже 4 игры. Только Дуглас создаёт опасность
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Ответ Filipp Gorski
Когда уже команда Семака начнёт играть в бешеном темпе? Снова по полю еле передвигались
Когда Вегана ваыгонят! Средний возраст стартового состав Зенита 28,5 лет! Старше только пенсионеры Урала, Нижнего и Факела. Какие вы хотите скорости от миллионеров, каждый изх которых старше 26 лет??? Они своё отбегали, а молодёжь веган за пушечный выстрел не пускает и отбивает всякую охоту рвать и метать. Вон Педро 3-4 игры побегал, потом посмотрел, что бесполезно, все равно сидеть на замене, и тоже забил болт на всё...
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Лидера нет, таких как Ловрен, Бано, Гарай, Мигель, Миммо.
Согласен. Лидер и авторитет.
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