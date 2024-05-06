Семак про ничью с «Факелом»: «Зенит» играл нормально, кроме пропущенного гола – очередное недоразумение. Зависим от Кассьерры – другие не могут взять на себя ответственность»

Сергей Семак высказался по итогам матча против «Факела».

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ.

– Показалось, что не всегда интенсивно у «Зенита» шли атаки. Это субъективное ощущение или вы настраивали команду подзамедлить темп?

– Нет, ну а зачем? Нужно, конечно, тонус и ритм игры держать – когда нужно, бежать вперед, когда нужно, контролировать мяч. Никаких в этом отношении проблем нет.

Играли нормально, за исключением, момента, который привел к пропущенному мячу. К сожалению, очередное недоразумение.

– У вас четыре матча без побед, два мяча в этих матчах. Можно ли сказать, что это самый сложный момент за шесть лет, что вы работаете в « », а если нет, то когда был сложнее?

– Сложных моментов было предостаточно.

Были моменты и похуже, но разница в том, что сейчас важный момент в плане окончания чемпионата – накал и потеря очков более остро ощущаются, нежели в другой промежуток времени в течение сезона.

– Уровень лиги заметно усреднился: на ваш взгляд, «Зенит» стал слабее или конкуренты сильнее? Или и то, и другое?

– И то, и другое. С точки зрения того же качества – с уходом и потеряли в атаке, прежде всего.

Сейчас мы зависим от того же , который забивает – и команда это делает, не забивает – другие игроки пока не могут взять на себя бремя ответственности именно в плане голов, – сказал главный тренер «Зенита» .