Семак про ничью с «Факелом»: «Зенит» играл нормально, кроме пропущенного гола – очередное недоразумение. Зависим от Кассьерры – другие не могут взять на себя ответственность»
Сергей Семак высказался по итогам матча против «Факела».
«Факел» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ.
– Показалось, что не всегда интенсивно у «Зенита» шли атаки. Это субъективное ощущение или вы настраивали команду подзамедлить темп?
– Нет, ну а зачем? Нужно, конечно, тонус и ритм игры держать – когда нужно, бежать вперед, когда нужно, контролировать мяч. Никаких в этом отношении проблем нет.
Играли нормально, за исключением, момента, который привел к пропущенному мячу. К сожалению, очередное недоразумение.
– У вас четыре матча без побед, два мяча в этих матчах. Можно ли сказать, что это самый сложный момент за шесть лет, что вы работаете в «Зените», а если нет, то когда был сложнее?
– Сложных моментов было предостаточно.
Были моменты и похуже, но разница в том, что сейчас важный момент в плане окончания чемпионата – накал и потеря очков более остро ощущаются, нежели в другой промежуток времени в течение сезона.
– Уровень лиги заметно усреднился: на ваш взгляд, «Зенит» стал слабее или конкуренты сильнее? Или и то, и другое?
– И то, и другое. С точки зрения того же качества – с уходом Малкома и Кузяева потеряли в атаке, прежде всего.
Сейчас мы зависим от того же Матео Кассьерры, который забивает – и команда это делает, не забивает – другие игроки пока не могут взять на себя бремя ответственности именно в плане голов, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
То есть без Малкома у тренера ничего не получается и он считает это нормальным?
У тебя есть Клаудиньо, Вендел, Кассьера, Сергеев, Изидор, Мостовой, Педро, Мантуан, Артур, Сантос - у кого ещё в лиге такой же подбор качественных атакующих футболистов? Да и близко ни у кого такого нет. И мы вымучиваем 11 голов за 10 весенних матчей.
Тут вопросы только к тебе и больше ни к кому.
Ну и имя собственное тоже есть: Нуралы Алип 💁♂️
Он совершенно не умеет строить команду,со всеми игроками,если основной состав барахлит,то дело швах,вот какой раз скамейка не то что не усиливает,а только делает результативные ошибки.
Отправили Сутормина и Чистякова Кругового в аренды,а ребята на скамейки ничем не лучше.
Так может взять тупо с молодежки всех,и пусть на Газпром арене сидят на лавке,хоть глаза гореть будут.
А у этих скамеечников не горят и не горели уже давно.
Алип весной в каждой игре привозит, но он продолжает его выпускать.
Да, может быть им не хватает мотивации, но без них команда вообще шла бы месте на 6-м. Где работа главного тренера с остальными игроками? Почему Мостовой стагнирует? Почему Педро отыграл два отличных матча и Семак посадил его на скамейку? Зачем Семаку были нужны Ахметов, Коваленко, Изидор и Марио? Если всё равно игру делают немотивированные Клаудиньо с Венделом.
Я не понимаю.
От этого за 7 туров 5 голов