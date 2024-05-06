«Факел» не проиграл дома топ-4 РПЛ: победа над «Спартаком», ничьи – с «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо»
«Факел» не проиграл на домашнем стадионе лидерам турнирной таблицы РПЛ.
Команда тренера Игоря Черевченко сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.
В нынешнем сезоне ни один из клубов действующей четверки лидеров чемпионата не смог победить «Факел» в Воронеже.
«Спартак» проиграл «Факелу» (0:2), а в матчах с «Краснодаром» (0:0), «Динамо» (1:1) и «Зенитом» (1:1) была зафиксирована ничья.
При этом текущая серия «Факела» без побед составляет семь игр. Команда находится на 14-й позиции в таблице РПЛ, имея в активе 28 баллов.
"Зенит" в этом году сплошь и рядом спотыкается, да и в целом эта гегемония уже утомила. Большую часть сезона хотелось, чтобы победил в итоге "Краснодар", но они в этом году не заслужили - и "Зениту" в очной встрече уступили по игре, и с другими командами теряют очки там, где вроде бы обязаны их брать. Да и история с увольнением Ивича какая-то мутная...
А вот динамовцы бьются. Небезупречно, но по-мужски, по-спортивному.
Черт его знает, кто в итоге возьмет какие медали, и кто вылетит, но #прямосейчас хочется, чтобы золото было у "Динамо". Это при том, что я за них не болею.
А вообще, не нойте, если по вашим ощущениям и словам, аутсайдера победить не можете, при чем ВСЕ, типо ТОП )