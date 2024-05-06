«Факел» не проиграл дома топ-4 РПЛ: победа над «Спартаком», ничьи – с «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо»

«Факел» не проиграл на домашнем стадионе лидерам турнирной таблицы РПЛ.

Команда тренера сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 27-го тура Мир .

В нынешнем сезоне ни один из клубов действующей четверки лидеров чемпионата не смог победить « » в Воронеже.

« » проиграл « » (0:2), а в матчах с « » (0:0), « » (1:1) и « » (1:1) была зафиксирована ничья.

При этом текущая серия «Факела» без побед составляет семь игр. Команда находится на 14-й позиции в таблице РПЛ, имея в активе 28 баллов.