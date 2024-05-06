«Факел» не проиграл дома топ-4 РПЛ: победа над «Спартаком», ничьи – с «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Краснодар Игорь Черевченко Футбол

«Факел» не проиграл на домашнем стадионе лидерам турнирной таблицы РПЛ.

Команда тренера Игоря Черевченко сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

В нынешнем сезоне ни один из клубов действующей четверки лидеров чемпионата не смог победить «Факел» в Воронеже.

«Спартак» проиграл «Факелу» (0:2), а в матчах с «Краснодаром» (0:0), «Динамо» (1:1) и «Зенитом» (1:1) была зафиксирована ничья.

При этом текущая серия «Факела» без побед составляет семь игр. Команда находится на 14-й позиции в таблице РПЛ, имея в активе 28 баллов.

21 комментарий
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Факел снова подарил возможность быкам побороться за чемпионство. Но, что-то мне подсказывает, что Мурад Олегович не воспользуется и этой возможностью.
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А я вот сейчас почувствовал, что хочу видеть чемпионами "Динамо".

"Зенит" в этом году сплошь и рядом спотыкается, да и в целом эта гегемония уже утомила. Большую часть сезона хотелось, чтобы победил в итоге "Краснодар", но они в этом году не заслужили - и "Зениту" в очной встрече уступили по игре, и с другими командами теряют очки там, где вроде бы обязаны их брать. Да и история с увольнением Ивича какая-то мутная...

А вот динамовцы бьются. Небезупречно, но по-мужски, по-спортивному.

Черт его знает, кто в итоге возьмет какие медали, и кто вылетит, но #прямосейчас хочется, чтобы золото было у "Динамо". Это при том, что я за них не болею.
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Ответ Розе Ротенбергино
Комментарий удален пользователем
Раньше был приз - "гроза авторитетов" вот там и смотрели по матчам с лидерами, так что вполне )
А вообще, не нойте, если по вашим ощущениям и словам, аутсайдера победить не можете, при чем ВСЕ, типо ТОП )
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Ответ SMART789
Проиграл Зениту Не проиграл арбитр
наш "величайший" зенит играет на убой с полнейшим аутсайдером РПЛ, а в потери очков виноват судья, забавно
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+2
Ответ SMART789
Проиграл Зениту Не проиграл арбитр
С какой минуты зенит тянул время?
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Ответ Денис Ширинов
А почему не Динамо?)
Ну и к Динамо это тоже относится
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Ответ krokodilych
А я вот сейчас почувствовал, что хочу видеть чемпионами "Динамо". "Зенит" в этом году сплошь и рядом спотыкается, да и в целом эта гегемония уже утомила. Большую часть сезона хотелось, чтобы победил в итоге "Краснодар", но они в этом году не заслужили - и "Зениту" в очной встрече уступили по игре, и с другими командами теряют очки там, где вроде бы обязаны их брать. Да и история с увольнением Ивича какая-то мутная... А вот динамовцы бьются. Небезупречно, но по-мужски, по-спортивному. Черт его знает, кто в итоге возьмет какие медали, и кто вылетит, но #прямосейчас хочется, чтобы золото было у "Динамо". Это при том, что я за них не болею.
...все по делу....👍
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Комментарий удален пользователем
Зенит накатывает на финиш......
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Ответ Barcelona Forever
Вот это достижение воронежского пердива🤣куда уж там какие-то кубки УЕФА и плей-оффы лч
в Воронеже газ не добывают, к сожалению, так что бюджет 120 млн евро позволить себе не можем.
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Ответ Макс Крыл
Сначала думал, как вас оскорбить побольнее, потом увидел, что вы болеете за Зенит и Барселону, и решил не делать этого, вас и так жизнь уже «наградила».
Наградила это болеть за динамо. Последний титул при динозаврах. Сейчас появился шанс и судьи включились по полной. Всë время говорили что выше рукава это не пенальти, а сегодня передумали. И судью на варе "вдруг" поменяли
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Ответ Андрей Балабаев
Наградила это болеть за динамо. Последний титул при динозаврах. Сейчас появился шанс и судьи включились по полной. Всë время говорили что выше рукава это не пенальти, а сегодня передумали. И судью на варе "вдруг" поменяли
Болельщики есть и у команд, никогда не бравших титулы, в этом и есть прелесть футбола.
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Ответ Лурц
Факел снова подарил возможность быкам побороться за чемпионство. Но, что-то мне подсказывает, что Мурад Олегович не воспользуется и этой возможностью.
А почему не Динамо?)
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