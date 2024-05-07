Тен Хаг про 0:4 от «Пэлас»: «Первого гола не должно было быть – у нас были четкие инструкции, как защищаться. «МЮ» не смог собраться и сохранять контроль, мы были разбиты»
Эрик тен Хаг высказался о защите «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас».
Ранее «Юнайтед» проиграл «Пэлас» со счетом 0:4 в матче 36-го тура АПЛ. Каземиро обвели 8 раз в этой игре – это худший показатель в текущем чемпионате Англии.
«Рядом пять наших игроков, и это гол (речь о первом мяче – Sports), которого не должно было случиться, потому что у нас были четкие инструкции, как мы должны защищаться. Они [игроки] не следовали им на поле. Мы были разбиты.
Это одна проблема, но и на левом фланге была ситуация, когда два игрока закрывали одного. Это очень плохая защита. Нельзя винить во всем одного игрока [Каземиро]. Это командная игра. Того, как мы пропустили гол после вбрасывания, не должно было случиться.
Это проблема команды, потому что мы не соблюдаем правила, не адаптируемся под меняющуюся ситуацию [на поле], не умеем собраться и сохранять контроль. Пять игроков у мяча, а они вбрасывают аут, это невозможно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
То инструкциями там и не пахнет
Это даже для аутсайдеров лиг слишком много
Какое то безумие уже в головах руководства Баварии.
Команда все делает для этого