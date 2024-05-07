Тен Хаг про 0:4 от «Пэлас»: «Первого гола не должно было быть – у нас были четкие инструкции, как защищаться. «МЮ» не смог собраться и сохранять контроль, мы были разбиты»

Эрик тен Хаг высказался о защите «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас».

Ранее «Юнайтед» проиграл « » со счетом 0:4 в матче 36-го тура . Каземиро обвели 8 раз в этой игре – это худший показатель в текущем чемпионате Англии.

«Рядом пять наших игроков, и это гол (речь о первом мяче – Sports), которого не должно было случиться, потому что у нас были четкие инструкции, как мы должны защищаться. Они [игроки] не следовали им на поле. Мы были разбиты.

Это одна проблема, но и на левом фланге была ситуация, когда два игрока закрывали одного. Это очень плохая защита. Нельзя винить во всем одного игрока [Каземиро]. Это командная игра. Того, как мы пропустили гол после вбрасывания, не должно было случиться.

Это проблема команды, потому что мы не соблюдаем правила, не адаптируемся под меняющуюся ситуацию [на поле], не умеем собраться и сохранять контроль. Пять игроков у мяча, а они вбрасывают аут, это невозможно», – сказал главный тренер « » тен Хаг.